Zhou Guanyu prozrazuje zákulisí Ferrari: Jaké lekce mu dal rok s Lewisem Hamiltonem a Charlesem Leclercem

Zhou Guanyu
Zhou Guanyu, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 14:11
Zhou Guanyu se rozpovídal o své cestě ve Ferrari a o tom, co mu aktuální sezona po boku Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca přináší.

Zhou Guanyu letos ukazuje, že jeho cesta ve Formuli 1 není jen o rychlosti na trati, ale především o neustálém učení se od těch nejlepších. Mladý Číňan otevřeně přiznává, že spolupráce s jeho zkušenějšími týmovými kolegy Lewisem Hamiltonem a Charlesem Leclercem ve Ferrari mu přinesla cenné zkušenosti, které mu pomáhají posouvat jeho jezdecké schopnosti na vyšší úroveň.

„Práce s Valtterim byla skvělá, ale teď, když pracuji po boku Lewise a Charlese, vidím úplně jiné přístupy k závodění,“ řekl Zhou. „Od každého z nich se snažím něco převzít, ať už jde o způsob práce s týmem, strategické rozhodování nebo přístup k jednotlivým kolům.“

Zhou zdůraznil, že možnost sledovat, jak dva špičkoví jezdci zvládají tlak během závodů, mu pomáhá připravit se na náročné situace, které mohou nastat během sezony. „Je to inspirující i trochu náročné, protože tempo je vysoké, ale zároveň mě to motivuje pracovat na sobě každým dnem,“ dodal.

Mladý jezdec se podle svých slov snaží nejen učit od svých kolegů, ale zároveň aplikovat nové poznatky při spolupráci s týmem Ferrari. „Je důležité si vzít z jejich zkušeností to, co funguje, a hledat vlastní cestu, jak zlepšit výkon,“ vysvětlil Zhou.

Jeho otevřený přístup ukazuje, že i v konkurenceschopném prostředí Ferrari je prostor pro růst a osobní rozvoj. Zhou Guanyu tak postupně získává zkušenosti, které mu mohou pomoci stát se stabilním a konkurenceschopným jezdcem na nejvyšší úrovni Formule 1.

Zhou Guanyu se tak pomalu etabloval jako klíčový člen Ferrari, který kombinuje vlastní talent s učením se od jezdecké elity. Jeho ambice jsou jasné: chce být konkurenceschopný nejen v rámci týmu, ale i na mezinárodní scéně F1.

Tato schopnost učit se od zkušenějších jezdců ukazuje, že Zhou nezůstává jen „nováčkem“ ve velkém týmu, ale postupně se profiluje jako jezdec, který dokáže zvládnout tlak a adaptovat se na rychle se měnící situace na trati.

„Každý den v kokpitu je příležitost zlepšit se,“ dodal Zhou. „S takovými kolegy po boku je to výzva, ale také obrovská šance, kterou chci maximálně využít.“

Tím Zhou potvrzuje, že i v konkurenčním prostředí Ferrari je prostor pro osobní rozvoj, a jeho otevřenost vůči učení se od nejlepších zvyšuje jeho hodnotu pro tým i pro budoucí sezony.

Celkově lze říci, že Zhou Guanyu se učí, jak kombinovat vlastní talent s lekcemi od jezdeckých ikon, což by mu mělo pomoci stát se stabilním a konkurenceschopným jezdcem Ferrari v nadcházejících letech.

