Lando Norris odhalil svou největší slabinu letošní sezony

I přes vedení v šampionátu Lando Norris přiznává, že letošní sezona pro něj nebyla úplně jednoduchá.
Lando Norris si uvědomuje, že musí pokračovat v práci na své důvěře během kvalifikačních kol, aby byl připraven na novou éru Formule 1, která začíná v roce 2026. Momentálně vede šampionát jezdců před posledními čtyřmi závody sezóny a těší se z dobré formy v posledních pěti závodech, kde se udržel před svým týmovým kolegou Oscarem Piastrim.
I přes své úspěchy Norris přiznává, že na začátku sezóny se v jeho kvalifikačních kolech objevovaly drobné chyby, které Piastrimu umožnily získat cenné body. Britský pilot se zaměřil na zlepšení svého výkonu, ale stále cítí, že ne všechny jeho kvalifikační pokusy byly bezchybné.
„Když se soustředím na sebe a vím, co všechno můžu ze svého auta dostat, někdy si myslím, že jsem loni mohl zajet lepší a konzistentnější kvalifikace,“ řekl Norris. „Loni bylo hodně kol, kdy jsem měl pocit, že nikdo nemůže být rychlejší. To letos už tolik necítím, možná jen jednou v Monaku, to byla asi jedna z nejlepších jízd, co jsem kdy udělal. Jinak je vzácné, že bych přišel do boxů a měl pocit, že by někdo mohl být rychlejší.“
Norris dále prozradil, že on i tým mají jasný plán na to, jak se zaměřit na zlepšení tohoto aspektu jeho výkonu v budoucnu. „Z mého pohledu a z pohledu týmu se budeme snažit řešit to, s čím jsem měl problémy na začátku sezony, a použít to k vylepšení auta pro příští rok,“ dodal.
Přestože Norris vede nyní šampionát a je na cestě k titulu, nezapomíná na svého hlavního konkurenta Oscara Piastriho. I když Australan v posledních závodech zápasil, Norris vyjádřil uznání za jeho pokrok od loňského roku a jeho výkon ve třetí sezóně F1.
„Samozřejmě, nechci brát nic od toho, jak se Oscar zlepšil od loňska,“ řekl Norris. „Je to jeho třetí sezona v F1 a odvádí skvělou práci. Nikdy bych mu v tom nebral žádnou zásluhu.“
Williams připravuje změny pro sezonu 2026, které propojují jeho bohatou historii s novou etapou týmu.
Zhou Guanyu se rozpovídal o své cestě ve Ferrari a o tom, co mu aktuální sezona po boku Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca přináší.
I přes vedení v šampionátu Lando Norris přiznává, že letošní sezona pro něj nebyla úplně jednoduchá.
Oscar Piastri prochází náročnějším obdobím a jeho pozice v šampionátu se změnila, přičemž závěrečné závody sezony budou klíčové. Mladý Australan nyní čelí většímu tlaku a každý bod se bude počítat.
Bývalý pilot Formule 1 Robert Doornbos okomentoval aktuální dění ve Ferrari a upozornil na jeden z možných problémů, kterému tým Lewise Hamiltona stále čelí.
Paul Monaghan z Red Bullu upozornil, že poslední zlepšení týmu nejsou výsledkem jen jednotlivých technických novinek na voze RB21.
Max Verstappen z Red Bullu a Oliver Bearman z Haasu vstupují do víkendu v Brazílii s větším klidem, protože jim již nehrozí zákaz startu.
Podle informací médií si Ferrari po slibných výsledcích na nedávných závodech v USA a Mexiku rozmyslelo rozsah změn na svém voze pro sezónu 2026.
Jezdci McLarenu, Lando Norris a Oscar Piastri, prozradili, jak ladí přípravy na závěrečný boj o titul, aby zůstali konkurenceschopní až do posledního závodu sezóny.
Pilot Ferrari Charles Leclerc oznámil zásnuby se svou partnerkou Alexandrou Saint Mleux prostřednictvím příspěvku na Instagramu, který během chvíle zaplavil sociální sítě.
Yuki Tsunoda stojí před rozhodujícím obdobím své kariéry u Red Bullu. Jezdec i tým potvrdili, kdy padne definitivní rozhodnutí.
Bývalý mechanik Red Bullu, Calum Nicholas, odhalil nové a zajímavé detaily o dění během kontroverzní Velké ceny Abu Dhabi 2021.