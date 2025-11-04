Lando Norris odhalil svou největší slabinu letošní sezony

Lando Norris v Mexiku
Lando Norris v Mexiku, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 13:32
I přes vedení v šampionátu Lando Norris přiznává, že letošní sezona pro něj nebyla úplně jednoduchá.

Lando Norris si uvědomuje, že musí pokračovat v práci na své důvěře během kvalifikačních kol, aby byl připraven na novou éru Formule 1, která začíná v roce 2026. Momentálně vede šampionát jezdců před posledními čtyřmi závody sezóny a těší se z dobré formy v posledních pěti závodech, kde se udržel před svým týmovým kolegou Oscarem Piastrim.

I přes své úspěchy Norris přiznává, že na začátku sezóny se v jeho kvalifikačních kolech objevovaly drobné chyby, které Piastrimu umožnily získat cenné body. Britský pilot se zaměřil na zlepšení svého výkonu, ale stále cítí, že ne všechny jeho kvalifikační pokusy byly bezchybné.

„Když se soustředím na sebe a vím, co všechno můžu ze svého auta dostat, někdy si myslím, že jsem loni mohl zajet lepší a konzistentnější kvalifikace,“ řekl Norris. „Loni bylo hodně kol, kdy jsem měl pocit, že nikdo nemůže být rychlejší. To letos už tolik necítím, možná jen jednou v Monaku, to byla asi jedna z nejlepších jízd, co jsem kdy udělal. Jinak je vzácné, že bych přišel do boxů a měl pocit, že by někdo mohl být rychlejší.“

Oscar Piastri v Mexiku

McLaren dává Oscarovi Piastrimu nový impuls

Norris dále prozradil, že on i tým mají jasný plán na to, jak se zaměřit na zlepšení tohoto aspektu jeho výkonu v budoucnu. „Z mého pohledu a z pohledu týmu se budeme snažit řešit to, s čím jsem měl problémy na začátku sezony, a použít to k vylepšení auta pro příští rok,“ dodal.

Přestože Norris vede nyní šampionát a je na cestě k titulu, nezapomíná na svého hlavního konkurenta Oscara Piastriho. I když Australan v posledních závodech zápasil, Norris vyjádřil uznání za jeho pokrok od loňského roku a jeho výkon ve třetí sezóně F1.

„Samozřejmě, nechci brát nic od toho, jak se Oscar zlepšil od loňska,“ řekl Norris. „Je to jeho třetí sezona v F1 a odvádí skvělou práci. Nikdy bych mu v tom nebral žádnou zásluhu.“

