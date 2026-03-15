McLaren zažívá nepříjemný start sezony. Po nezdaru Oscara Piastriho v Austrálii tentokrát do závodu v Číně neodstartovali ani Lando Norris, ani Piastri, a to kvůli technickým problémům, poprvé od roku 2005.
McLarenu se v Šanghaji stalo něco, co se naposledy přihodilo před více než dvaceti lety. Oba jejich vozy, Landa Norrise i Oscara Piastriho, nevyjely do závodu GP Číny. Technické problémy je vyřadily ještě před startem, což je první situace pro tým od roku 2005.
Pro Norrise, mistra světa, to byla nepříjemná premiéra. Nikdy předtím v kariéře sem u nestalo, že by do závodu vůbec neodstartoval. „Občas je lepší nechat mechaniky dělat svou práci, ale já jsem se o problému dozvěděl až asi 20 minut před tím, než jsem měl vyjet z garáže.“ popsal britský jezdec frustraci z toho, že jeho vůz zůstal stát kvůli elektronickému problému s pohonnou jednotkou.
„Je to opravdu škoda. Poprvé v kariéře jsem v F1 nestartoval, což je smutné, a ještě horší je, že totéž se stalo i Oscarovi. Pro nás to rozhodně nebyl nejlepší den,“ dodal Norris.
Chvílemi nebylo jasné, jestli vozy ještě vyjedou. „Mechanici se snažili problém opravit, takže jste nikdy nevěděli, jak to dopadne. Zůstal jsem v autě i během prvních kol pro případ, že by se něco podařilo spravit, ale dnes to nevyšlo,“ vysvětloval Norris.
Pro Oscara Piastriho přišel problém až při přesunu na startovní rošt. Australan problém popsal jako elektrickou závadu na pohonné jednotce. Byla sice podobná té, kterou měl Norris, ale technicky šlo o odlišnou poruchu. „Je to samozřejmě zklamání, ale takové věci se stávají, zvlášť na začátku nového regulačního období,“ okomentoval Piastri klidně a s typickou sportovní filosofií.
Pro Piastriho to byla druhá závodní DNS v řadě. Minulý víkend havaroval při přejezdu na start v Austrálii, takže zatím v sezóně ještě neodjel ani jedno kolo závodu.
Situace byla o to horší, že oba jezdci neměli možnost sbírat data ani zkušenosti z okruhu, zatímco ostatní týmy závodily. Dvojité DNS je pro McLaren citelnou ztrátou nejen z hlediska bodů, ale také pro vývoj vozu.
Vedení týmu, včetně šéfa Zaka Browna, označilo situaci za frustrující. McLaren nyní spolu s dodavatelem motorů Mercedes pečlivě analyzuje, co přesně selhalo, aby se podobná situace neopakovala.
Startovní pozice Norrise a Piastriho, pátá a šestá, zůstaly prázdné. Ostatní týmy toho využily. Celá událost ukázala, jak křehké jsou moderní technologické systémy F1 na začátku nové éry pravidel.
