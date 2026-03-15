Lewis Hamilton si v čínské Velké ceně vybojoval své první pódiové umístění za Ferrari. Britský mistr světa jej získal po napínavých soubojích s týmovým kolegou Charlesem Leclercem a oběma jezdci Mercedesu.
Závod v Číně byl pro Lewis Hamilton výjimečný. Po roce čekání a řadě frustrací získal své první pódiové umístění s Ferrari a označil závod za „jeden z nejzábavnějších, jakých jsem se kdy zúčastnil.“
Minulý rok sice vyhrál sprint v Číně, ale jeho první sezona u Ferrari byla náročná. „Byl to vzácný okamžik v těžké sezoně, kdy jsem se snažil najít správný rytmus s vozem,“ přiznal Hamilton.
Po krátké zimní přestávce se vrátil odpočatý a plný energie. Nové monoposty F1 pro sezónu 2026 mu podle jeho slov vyhovují mnohem lépe a umožnily mu podávat stabilní výkony.
V kvalifikaci se postavil před týmového kolegu Charles Leclerc a zajistil si tak výhodnou startovní pozici pro samotný závod.
Během závodu se střetl s Leclercem i oběma jezdci Mercedesu v napínavých soubojích kolo na kolo. „Byla to skvělá bitva, velmi férová, přesně to, co chceme vidět v závodění,“ komentoval Hamilton.
Hamilton nezapomněl ani na svého nástupce v Mercedesu, Kimiho Antonelliho, kterému pogratuloval k vítězství. „Musím nejdřív říct velké gratulace Kimi. Jsem za tebe opravdu šťastný a cítím se poctěný, že mohu tento moment sdílet,“ dodal Brit.
Během souboje s Leclercem došlo k drobnému kontaktu. „Myslím, že jsme se jednou lehce dotkli, ale byl to jen polibek, takže je to v pořádku. O tom závodění je, o tvrdém boji na trati,“ vysvětlil Hamilton.
Krátce převzal vedení, když start Ferrari ukázal svou sílu, ale postupem závodu se projevila výhoda Mercedesu. Ferrari opotřebovalo pneumatiky během tvrdých soubojů, což se později projevilo na výkonu.
„Mercedes momentálně táhne dopředu, musíme na tom zapracovat,“ uvedl Hamilton. „Chci poděkovat všem ve Ferrari, všem v Maranellu, že nás dostali do této pozice. Není to přesně tam, kde chceme být, chceme být vpředu s těmi kluky, ale máme skvělou platformu, ze které můžeme stavět, a musíme jet na plný plyn.“
Výsledek v Číně znamená pro Hamiltona nejen první pódiové umístění s Ferrari, ale také potvrzení, že nový monopost a jeho přístup do sezóny 2026 přinášejí kýžené zlepšení. Britský jezdec si tak připisuje nejen cenné body, ale i důležitou psychologickou vzpruhu do dalších závodů sezony.
Fernando Alonso zažil v Číně další nepříjemný víkend. Záběry z kokpitu ukázaly silné vibrace volantu jeho vozu Aston Martin. Incident vyvolal obavy fanoušků o technický stav vozu a jeho bezpečnost.
McLaren zažívá nepříjemný start sezony. Po nezdaru Oscara Piastriho v Austrálii tentokrát do závodu v Číně neodstartovali ani Lando Norris, ani Piastri, a to kvůli technickým problémům, poprvé od roku 2005.
Kimi Antonelli předvedl na Chinese Grand Prix suverénní a bezchybný výkon, který mu zajistil premiérové vítězství ve Formuli 1 před druhým George Russell. Třetí místo znamenalo pro Lewis Hamilton první pódiové umístění v barvách Ferrari, na které sedminásobný šampion čekal od svého přestupu.
Kalendář Formule 1 pro rok 2026 se zmenšil z 24 na 22 závodů poté, co byly oficiálně zrušeny dubnové závody v Bahrajnu a Saúdská Arábie. Šampionát tak přichází o dva tradiční podniky na Blízkém východě.
Jacques Villeneuve naznačuje, že pravidla Formule 1 pro sezonu 2026 otevřela bránu k něčemu nečekanému a vzrušujícímu, co může změnit samotnou podstatu závodění.
Max Verstappen otevřeně kritizuje svůj vůz Red Bull RB22 poté, co v kvalifikaci na Velkou cenu Číny obsadil až osmé místo. Čtyřnásobný mistr světa přiznal, že auto mu v současném nastavení nedovoluje bojovat o přední pozice.
Sprint na Velkou cenu Číny přinesl napětí od startu až do cíle. Během sprintu si Charles Leclerc posteskl nad nedostatkem prostoru od Lewise Hamiltona při souboji o šanci zaútočit na George Russella.
Kimi Antonelli se stal nejmladším jezdcem v historii F1, který vybojoval pole position, když v kvalifikaci na Grand Prix Číny překonal George Russell. Lewis Hamilton skončil třetí.
George Russell znovu ukázal převahu nad vozy Ferrari, když dokázal odolat vzájemnému souboji týmových kolegů z Maranella a ve Sprintu při Velké ceně Číny si dojel pro vítězství před Charlesem Leclercem.
Toto Wolff uvedl, že McLaren dělá některé věci úplně jinak než tovární tým Mercedes. Jako příklad zmínil odlišné převodové poměry.
V Šanghaji nasadilo Ferrari kontroverzní zadní křídlo „Macarena“, které však před páteční sprintovou kvalifikací selhalo. Tým nakonec použil bezpečnější verzi z Melbourne, ukazující rizika experimentů s aerodynamikou.