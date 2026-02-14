Lewis Hamilton během prvního předsezónního testu v Bahrajnu odjel 190 kol za Ferrari. Tým sbíral data pro doladění vozu a přípravu na start sezóny.
Na prvním z předsezónních testů v Bahrajnu ukázal sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, že Ferrari poctivě sbírá cenná data o chování nového monopostu SF‑26. Během svého dne a půl za volantem odjel 190 kol a zajel třetí nejlepší čas celkového pořadí, což potvrzuje, že tým zvládl naplánovaný program bez technických komplikací.
Hamilton po testu otevřeně přiznal, že tým během týdne učinil „dobré objevy“, které mu pomohly lépe pochopit složitou povahu nových pneumatik. „Byl to celkově pozitivní týden,“ uvedl Brit. „Najeli jsme hodně kol a prošli jsme celý program, což nám umožnilo získat spoustu užitečných dat a dozvědět se víc o voze.“
Podle Hamiltona je SF‑26 obecně rychlý a schopný monopost, ale najít správné provozní nastavení, zejména pokud jde o pneumatiky a jejich teplotní pásmo, je nyní klíčovým úkolem. „Vůz SF‑26 se obecně jeví dobře, ale tato generace aut je hodně komplexní a nalezení správného provozního okna, zejména u pneumatik, je klíčové,“ dodal.
Během testu Ferrari nezaznamenalo žádné zásadní problémy se spolehlivostí, což je samo o sobě pozitivní zpráva. Některé týmy naopak bojovaly s komplikacemi při adaptaci na nová technická pravidla F1. Celkový počet 420 ujetých kol v barvách Ferrari patří mezi nejvyšší ze všech týmů na tomto testu.
Jeho týmový kolega Charles Leclerc odjel ještě více kol (218) a udržoval solidní tempo, ale zůstal opatrný při hodnocení skutečné výkonnosti týmu. „Některé soupeřské stáje, jako Mercedes-AMG Petronas F1 Team, mohly záměrně skrývat svůj výkon během testů,“ poznamenal.
Leclercova slova také ukazují širší obrázek testování: některé týmy dokázaly zajet rychlé časy, ale současně čelily technickým výzvám nebo musely zkrátit svůj program. To je důležité brát v úvahu při hodnocení skutečných sil jednotlivých týmů před začátkem sezóny.
Hamilton ale zůstává realistický: i když Ferrari učinilo „několik dobrých objevů“, tým ví, že je nutné pokračovat v testování a analyzovat data, aby se z těchto poznatků stala skutečná výhoda. „Učinili jsme několik dobrých objevů a zároveň jsme identifikovali oblasti, kde se můžeme zlepšit,“ řekl Hamilton.
Britský jezdec také připomněl, že Ferrari čeká ještě druhý test v Bahrajnu, který bude klíčový pro ověření závěrů a další vývoj vozu před úvodním závodem sezóny v Austrálii. „Před námi je ještě jeden test… abychom mohli pokračovat v pokroku,“ dodal.
Shrnutí prvního testu ukazuje Ferrari jako spolehlivého člena špičky pelotonu, který dává přednost pečlivé analýze a sběru dat před honbou za okamžitými výsledky. Tento přístup může být klíčový při adaptaci na novou éru technických pravidel F1.
Lewis Hamilton během prvního předsezónního testu v Bahrajnu odjel 190 kol za Ferrari. Tým sbíral data pro doladění vozu a přípravu na start sezóny.
George Russell pochválil nový motor Red Bull/Ford a přiznal, že tým „totálně zabodoval“. Podle něj si ostatní týmy budou muset pečlivě prohlédnout, jak Red Bull dosahuje takové efektivity a výkonu.
Lando Norris přiznal, že McLaren stále hledá způsoby, jak zlepšit výkon svého vozu s pohonnou jednotkou Mercedes. Jeho slova reagují na spekulace, že nový motor Red Bullu může být zatím o krok napřed.
Mercedes možná bije na poplach, ale třetí den v Bahrajnu dominoval Kimi Antonelli. Jeho rychlost na trati ukázala, že překvapení nejsou v závodním poli nikdy vyloučena.
George Russell upozorňuje, že je potřeba dát novým pravidlům čas a sledovat, jak se situace vyvine. Jeho slova reagují na aktuální diskusi mezi jezdci o nadcházející sezóně.
Carlos Sainz označil Red Bull Powertrains za motor, který by mohl dominovat začátku sezony. Podle něj kombinace výkonu a spolehlivosti z Milton Keynes nastavuje laťku, s níž se ostatní týmy budou muset měřit.
Druhý den testů F1 v Bahrajnu přinesl nejen práci na nových vozech, ale také výraznou slovní přestřelku mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem, která rychle přitáhla pozornost paddocku.
Charles Leclerc zajel nejrychlejší kolo druhého dne testů v Bahrajnu, které nikdo z ostatních jezdců nedokázal překonat. Ferrari tak vyslalo první výrazný signál o své formě před začátkem nové sezóny.
Carlos Sainz přiznal, že Williams prošel obtížemi při přípravě na sezónu, ale jeho důvěra v tým zůstává. Doufá, že nadcházející testy přinesou potřebný posun a tým se dostane do optimální formy.
Toto Wolff upozornil na motor Red Bullu a označil ho za možný „benchmark“ mezi pěti výrobci. Podrobnosti zatím neprozradil, ale naznačil, že konkurence bude muset pozorně sledovat jeho výkon na trati.
Mercedes při druhém dni testů v Bahrajnu řeší problémy s pohonnou jednotkou, které narušily program Kimiho Antonelliho na trati. Red Bull mezitím ztratil přibližně dvě hodiny dopoledního času kvůli technickým potížím.
Jenson Button je přesvědčen, že po těžkém prvním roce u Ferrari se Lewis Hamilton letos opět dostane do vrcholné formy.