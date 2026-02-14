Ferrari nasbíralo cenná data, Lewis Hamilton odjíždí z Bahrajnu třetí nejrychlejší

Lewis Hamilton s Ferrari SF-26 v Bahrajnu
Lewis Hamilton s Ferrari SF-26 v Bahrajnu, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 15:05
Lewis Hamilton během prvního předsezónního testu v Bahrajnu odjel 190 kol za Ferrari. Tým sbíral data pro doladění vozu a přípravu na start sezóny.

Na prvním z předsezónních testů v Bahrajnu ukázal sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, že Ferrari poctivě sbírá cenná data o chování nového monopostu SF‑26. Během svého dne a půl za volantem odjel 190 kol a zajel třetí nejlepší čas celkového pořadí, což potvrzuje, že tým zvládl naplánovaný program bez technických komplikací.

Hamilton po testu otevřeně přiznal, že tým během týdne učinil „dobré objevy“, které mu pomohly lépe pochopit složitou povahu nových pneumatik. „Byl to celkově pozitivní týden,“ uvedl Brit. „Najeli jsme hodně kol a prošli jsme celý program, což nám umožnilo získat spoustu užitečných dat a dozvědět se víc o voze.“

Podle Hamiltona je SF‑26 obecně rychlý a schopný monopost, ale najít správné provozní nastavení, zejména pokud jde o pneumatiky a jejich teplotní pásmo, je nyní klíčovým úkolem. „Vůz SF‑26 se obecně jeví dobře, ale tato generace aut je hodně komplexní a nalezení správného provozního okna, zejména u pneumatik, je klíčové,“ dodal.

Max Verstappen s Red Bullem RB22 na testech v Bahrajnu

Red Bull překvapil paddock, potvrzuje George Russell

Během testu Ferrari nezaznamenalo žádné zásadní problémy se spolehlivostí, což je samo o sobě pozitivní zpráva. Některé týmy naopak bojovaly s komplikacemi při adaptaci na nová technická pravidla F1. Celkový počet 420 ujetých kol v barvách Ferrari patří mezi nejvyšší ze všech týmů na tomto testu.

Jeho týmový kolega Charles Leclerc odjel ještě více kol (218) a udržoval solidní tempo, ale zůstal opatrný při hodnocení skutečné výkonnosti týmu. „Některé soupeřské stáje, jako Mercedes-AMG Petronas F1 Team, mohly záměrně skrývat svůj výkon během testů,“ poznamenal.

Leclercova slova také ukazují širší obrázek testování: některé týmy dokázaly zajet rychlé časy, ale současně čelily technickým výzvám nebo musely zkrátit svůj program. To je důležité brát v úvahu při hodnocení skutečných sil jednotlivých týmů před začátkem sezóny.

Hamilton ale zůstává realistický: i když Ferrari učinilo „několik dobrých objevů“, tým ví, že je nutné pokračovat v testování a analyzovat data, aby se z těchto poznatků stala skutečná výhoda. „Učinili jsme několik dobrých objevů a zároveň jsme identifikovali oblasti, kde se můžeme zlepšit,“ řekl Hamilton.

Britský jezdec také připomněl, že Ferrari čeká ještě druhý test v Bahrajnu, který bude klíčový pro ověření závěrů a další vývoj vozu před úvodním závodem sezóny v Austrálii. „Před námi je ještě jeden test… abychom mohli pokračovat v pokroku,“ dodal.

Shrnutí prvního testu ukazuje Ferrari jako spolehlivého člena špičky pelotonu, který dává přednost pečlivé analýze a sběru dat před honbou za okamžitými výsledky. Tento přístup může být klíčový při adaptaci na novou éru technických pravidel F1.

Témata:
Lewis Hamilton Ferrari Ferrari SF-26 Test Bahrajn (Sakhir, Bahrain International Circuit)
