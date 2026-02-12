Jenson Button je přesvědčen, že po těžkém prvním roce u Ferrari se Lewis Hamilton letos opět dostane do vrcholné formy.
Lewis Hamilton vstupuje do sezóny 2026 s novou výzvou. Po několika náročných letech, kdy se sedminásobný mistr světa snažil přizpůsobit vozům nové ground-effect éry, bude klíčové, jak rychle dokáže reagovat a adaptovat se. Po prvním roce u Ferrari, který nepřinesl očekávané výsledky, má nyní příležitost začít znovu. Nová pravidla a možnost většího zapojení do vývoje vozu mu dávají šanci zlepšit výkonnost týmu i svou vlastní.
Minulá sezóna pro Hamiltona nebyla jednoduchá. Ferrari jen občas ukázalo konkurenceschopnost a zatímco Charles Leclerc dokázal využít tyto příležitosti k bodovým ziskům, Hamilton často narážel na limity vozu. V konečném hodnocení zaostal za týmovým kolegou o 86 bodů. Podle odborníků kombinace technických problémů a adaptace na nový tým komplikovala jeho start do nové kapitoly kariéry.
Bývalý mistr světa Jenson Button, Hamiltonův někdejší týmový kolega u McLarenu, věří, že druhý rok u Ferrari může Britovi přinést výrazný posun. „Byli jsme týmoví kolegové tři roky a já vím, jaký je skvělý. Bylo těžké sledovat, jak se trápí, ale s novými pravidly věřím, že se vrátí na vrchol,“ řekl Button pro Sky Sports F1.
Podle Buttona bude zásadní větší zapojení Hamiltona do technického vývoje vozu. „Bude mít vliv na design auta a jistotu, že ho tým posune směrem, který mu vyhovuje. To je klíčové pro jeho návrat do formy,“ dodal bývalý šampion. Ferrari pak počítá s tím, že Hamiltonovy zkušenosti a znalosti pomohou optimalizovat model SF-26 podle nového regulativního rámce a zvýšit šance týmu na úspěch.
Hamiltonova kariéra ukazuje, že dokáže překonávat i náročné situace. V McLarenu soutěžil s Jensonem Buttonem v letech 2010 až 2012 a i přes těsnou rivalitu opakovaně prokázal svou adaptabilitu a vysokou výkonnost. Podle odborníků jsou tyto zkušenosti klíčové, protože nová pravidla pro rok 2026 výrazně mění aerodynamiku, chování vozů i strategické možnosti během závodů.
Experti upozorňují, že pro Hamiltonův úspěch bude zásadní stabilita týmu a kontinuální spolupráce s inženýry. Potřebuje prostředí, kde může rychle reagovat na změny a ladit auto podle svých potřeb. Analytik Motorsportu Jake Boxall-Legge dodává: „Sedminásobný šampion se musí spoléhat na tým, který rozumí jeho stylu a dokáže implementovat jeho poznatky do vozu.“
Fanoušci i komentátoři už spekulují, zda sezóna 2026 přinese dlouho očekávané oživení Hamiltona. S novými pravidly a možností návratu Ferrari do čela pelotonu bude každý jeho krok bedlivě sledovat celá F1 komunita. Zvláště testy a první závody sezóny budou klíčové pro posouzení, zda dokáže znovu konkurovat nejlepším jezdcům světa.
Podle zdrojů z Maranella tým intenzivně pracuje na optimalizaci modelu SF-26 a snaží se co nejvíce využít Hamiltonovy zkušenosti ve vývoji vozu. Cílem je, aby kombinace nových pravidel a jeho znalostí technických možností vozu umožnila Britovi vrátit se na přední příčky a konkurovat nejen Leclercovi, ale i nejlepším jezdcům soupeřů.
Celkově se očekává, že pokud Hamilton využije zkušenosti z minulých sezón, aktivně se zapojí do vývoje vozu a rychle se přizpůsobí novým podmínkám, bude jedním z klíčových aktérů sezóny 2026. Komentáře Buttona a analýzy odborníků potvrzují, že Brit má potenciál vrátit se na vrchol, pokud bude mít stabilní týmovou podporu a efektivní komunikaci s inženýry.
