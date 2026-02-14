George Russell pochválil nový motor Red Bull/Ford a přiznal, že tým „totálně zabodoval“. Podle něj si ostatní týmy budou muset pečlivě prohlédnout, jak Red Bull dosahuje takové efektivity a výkonu.
George Russell po prvních oficiálních testech sezony přiznal, že Mercedes momentálně zaostává a Red Bull je jasným favoritem, kterého si musí ostatní týmy všímat. Před testy v Barceloně přitom působil Mercedes jako hlavní kandidát na úspěch díky očekávanému výkonnému motoru a spolehlivému chodu vozu.
I když Barcelona ukázala, že Mercedes funguje bez problémů, první testy v Bahrajnu odhalily, že situace na trati může být jiná. Týmy s motory Mercedes rychle zaznamenaly, že Red Bull a jejich zbrusu nová pohonná jednotka předvádí působivé tempo, zejména díky efektivnímu využití energie na rovinkách, což potvrzují i GPS data, upozorňuje Autosport.com..
Russell souhlasil s hodnocením Carlose Sainze z Williamsu a mistra světa Landa Norrise z McLarenu. Podle nich je Red Bull jasným favoritem pro start sezony v Melbourne. „Myslím, že tento test byl pro nás všechny trochu studenou sprchou,“ sdělil Russell. „Všude se mluvilo o Mercedesu a našem motoru v zimě, ale to byla jen spekulace. Red Bull od prvního dne v Barceloně ukázal svoji sílu a byli před konkurencí.“
Britský jezdec zdůraznil, že Red Bull v Bahrajnu „totálně zabodoval“. „Momentálně jsou jednoznačně týmem, kterého je třeba porazit. Máme co dohánět,“ dodal.
Russell upozornil, že rozdíly nejsou malé. „Nejde jen o pár setin. Hovoříme o půl sekundě až sekundě na kolo. Vidět takový rozdíl je opravdu děsivé,“ uvedl.
Red Bull reagoval na podobná hodnocení s rezervou. Technický ředitel Pierre Wache označil svůj tým za čtvrtý v pořadí za Mercedesem, Ferrari a McLarenem. Max Verstappen rovněž odmítá, že by Red Bull zaostával, a věří, že jejich motory budou plně dominantní, až se nasadí v Austrálii.
George Russell připustil, že Mercedes zatím nevyužil všechny možnosti svého vozu. „Doufám, že máme nějaké eso v rukávu. Během testů totiž nikdo nejede naplno a stále se učíme,“ uvedl.
„Faktem ale zůstává, že Red Bull odstartoval výrazně lépe než ostatní,“ pokračoval Russell. „A když se porovnáváme nejen s Red Bullem, ale i s Ferrari, oni také vypadají silně. Myslím, že jsme letos postavili opravdu kvalitní auto.“
Britský jezdec připomněl, že většina debat o konkurenceschopnosti Mercedesu se soustředila právě na výkon motoru. „Vývoj bude pokračovat, ale Red Bull je momentálně tým, kterého musíme sledovat. Je působivé, co dokázali, zvlášť když jde o zcela nový tým.“
Na závěr Russell dodal, že Mercedes doufá, že Red Bull dokáže dohnat. „Doufáme, že je doženeme, ale v současnosti jsou v oblasti motorů jasně tým, kterého je třeba porazit.“
