V paddocku se rozjela bouřlivá diskuze o nových pravidlech: George Russell brání nová pravidla

George Russell upozorňuje, že je potřeba dát novým pravidlům čas a sledovat, jak se situace vyvine. Jeho slova reagují na aktuální diskusi mezi jezdci o nadcházející sezóně.
První testy nové generace vozů Formule 1 pro rok 2026 v Bahrajnu otevřely debatu o tom, kam se sport technicky i jezdecky posouvá. Nové monoposty, které staví polovinu svého výkonu na elektrické energii, nutí jezdce přemýšlet nad řízením jinak než v minulosti. Vedle rychlosti hraje zásadní roli práce s energií, což se promítá do stylu jízdy i do samotného pocitu za volantem.
Právě tento aspekt vyvolal mezi piloty rozdílné reakce. Max Verstappen patří mezi nejhlasitější kritiky a nové vozy označil za „anti-racing“ a „Formuli E na steroidech“, protože podle něj přehnaný důraz na management energie omezuje přirozené závodění a jízdu na limitu. Podobné názory zaznívaly i od dalších jezdců, kteří upozorňují, že nové vozy vyžadují více taktiky než instinktivní jízdy.
George Russell zůstává klidný a varuje, aby se nová pravidla neodsuzovala hned. „Myslím, že je to krok vpřed a vždycky rád dávám věcem šanci,“ řekl a připomněl, že jde teprve o začátek dlouhého vývoje. „Jsme čtyři dny do souboru regulí, který potrvá přes tři roky, a pokrok, který každý udělá v těchto raných měsících, bude obrovský.“
Russell zároveň zdůrazňuje, že samotná auta přinášejí i pozitivní změny. Nové vozy jsou lehčí a menší, což se podle něj okamžitě projevuje na ovladatelnosti. „Auta jsou mnohem hezčí na řízení. Rozdíl v obratnosti je obrovský,“ uvedl. V tomto směru se jeho dojmy shodují i s některými dalšími jezdci, kteří oceňují návrat k agilnějším monopostům po letech stále těžších a větších aut.
Velkou výzvou zůstávají především pohonné jednotky. Hybridní systémy jsou výrazně složitější než dříve a týmy se během testů soustředily hlavně na optimalizaci využití energie během kola. Jezdci musí více pracovat s plynem, často zvedat nohu na rovinkách nebo udržovat vysoké otáčky v pomalých zatáčkách, aby získali energii zpět.
Russell připouští, že některé jízdní vlastnosti zatím nejsou ideální. „Jedna z výzev je používání velmi nízkých převodů v zatáčkách,“ vysvětlil. „Tady v Bahrajnu je první zatáčka obvykle na třetí rychlostní stupeň, teď musíme používat jedničku, abychom udrželi turbo v otáčkách. Někdy to působí jako ruční brzda.“ Podle něj jde ale o oblast, která se bude postupně zlepšovat.
Britský jezdec zároveň upozorňuje, že dosavadní testy nemusí ukazovat skutečný obraz. Okruhy jako Barcelona a Bahrajn patří z hlediska energie a motorů mezi méně náročné a skutečné limity se mohou projevit až na tratích typu Melbourne nebo Jeddah. „Motory jsou velmi komplikované a upřímně řečeno způsobují větší bolest inženýrům než jezdcům,“ dodal.
Do debaty se zapojil i úřadující mistr světa Lando Norris, který poznamenal, že jezdci jsou za svou práci dobře placeni a neměli by si na auta příliš stěžovat. Russell ale zdůrazňuje širší souvislosti a připomíná, že nová pravidla vznikla i proto, aby do F1 přilákala nové výrobce motorů a odpovídala technologickému vývoji automobilového průmyslu. „Nemůžete splnit všechny požadavky. Je tu víc věcí ve hře,“ řekl.
Celá diskuse tak odhaluje typické napětí mezi technologickým vývojem a jezdeckým pohledem na závodění. Russell vyzývá k trpělivosti a věří, že vozy se během následujících měsíců výrazně posunou, zatímco kritici v čele s Verstappenem upozorňují, že změna může ovlivnit samotnou podstatu závodění. Jak budou nové vozy fungovat v ostrém závodním tempu, ukážou až první závody sezony.
George Russell upozorňuje, že je potřeba dát novým pravidlům čas a sledovat, jak se situace vyvine. Jeho slova reagují na aktuální diskusi mezi jezdci o nadcházející sezóně.
Carlos Sainz označil Red Bull Powertrains za motor, který by mohl dominovat začátku sezony. Podle něj kombinace výkonu a spolehlivosti z Milton Keynes nastavuje laťku, s níž se ostatní týmy budou muset měřit.
Druhý den testů F1 v Bahrajnu přinesl nejen práci na nových vozech, ale také výraznou slovní přestřelku mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem, která rychle přitáhla pozornost paddocku.
Charles Leclerc zajel nejrychlejší kolo druhého dne testů v Bahrajnu, které nikdo z ostatních jezdců nedokázal překonat. Ferrari tak vyslalo první výrazný signál o své formě před začátkem nové sezóny.
Carlos Sainz přiznal, že Williams prošel obtížemi při přípravě na sezónu, ale jeho důvěra v tým zůstává. Doufá, že nadcházející testy přinesou potřebný posun a tým se dostane do optimální formy.
Toto Wolff upozornil na motor Red Bullu a označil ho za možný „benchmark“ mezi pěti výrobci. Podrobnosti zatím neprozradil, ale naznačil, že konkurence bude muset pozorně sledovat jeho výkon na trati.
Mercedes při druhém dni testů v Bahrajnu řeší problémy s pohonnou jednotkou, které narušily program Kimiho Antonelliho na trati. Red Bull mezitím ztratil přibližně dvě hodiny dopoledního času kvůli technickým potížím.
Jenson Button je přesvědčen, že po těžkém prvním roce u Ferrari se Lewis Hamilton letos opět dostane do vrcholné formy.
Lando Norris z McLarenu dominoval prvnímu dni oficiálních předsezónních testů F1 2026 v Bahrajnu a stanovil nejrychlejší čas.
Lewis Hamilton před startem nové sezony naznačil další změny uvnitř Ferrari, které se týkají jeho nejbližšího pracovního týmu. Britský pilot otevřeně promluvil o probíhajících úpravách a jejich možném dopadu na začátek ročníku 2026.
Audi odhalilo ve F1 nový design bočních panelů svého vozu R26, který okamžitě upoutal pozornost. První snímky z testů v Bahrajnu ukazují výrazné vertikální vstupy a odvážný vzhled bočnic.
James Vowles řekl, že nový motor Mercedesu funguje v rámci pravidel. Dodal, že Formule 1 by měla zůstat soutěží, kde rozhoduje technická kvalita.