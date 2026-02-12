Red Bull ohromil výkonem. Toto Wolff přiznává překvapení

Max Verstappen s Red Bullem RB22 na testech v Bahrajnu
Max Verstappen s Red Bullem RB22 na testech v Bahrajnu, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 15:49
Toto Wolff upozornil na motor Red Bullu a označil ho za možný „benchmark“ mezi pěti výrobci. Podrobnosti zatím neprozradil, ale naznačil, že konkurence bude muset pozorně sledovat jeho výkon na trati.

Red Bull letos vstupuje do sezony s úplně prvním motorem vlastní výroby a hned při prvních testech na trati zaujal. Tým z Milton Keynes po letech příprav konečně představil svůj motor, který ukázal, že je připraven konkurovat největším výrobcům.

„No, doufal jsem, že budou horší, než jsou,“ přiznal Toto Wolff během testů v Bahrajnu. „Odvedli velmi dobrou práci. Auto i motor jsou momentálně měřítkem pro ostatní. A pokud máte Maxe v autě, kombinace je opravdu silná.“

Projekt Red Bull Powertrains vznikl před téměř pěti lety, aby tým nebyl závislý na externích dodavatelích. Při prvních kilometrech testů v Bahrajnu motor odjel více než 100 kol bez problémů, přičemž Isack Hadjar zajel nejlepší čas dne.

RBPT testoval šestou generaci svého motoru, připravenou pro homologaci FIA a zkoušenou v laboratoři v Milton Keynes. Ukázalo se, že jednotka nabízí vysoký výkon a spolehlivost – klíčové vlastnosti pro nové hybridní V6, které se používají od letošní sezóny.

Projekt motoru původně vedl Christian Horner, tehdejší šéf Red Bull Racing, který do týmu přivedl bývalého člena Mercedesu Bena Hodgkinsona jako technického ředitele. Horner sice několik měsíců před premiérou motoru z projektu odstoupil, ale díky práci posledních čtyř let mohl Laurent Mekies převzít jeho roli a dohlédnout na finální verzi motoru.

„Když se podíváte, jak Red Bull nasazuje energii, dokáže ji na rovinkách využít mnohem efektivněji než ostatní. Mluvíme o sekundě na kolo, a to opakovaně po několik kol,“ uvedl Wolff.

Právě efektivní využití energie by letos mohlo být jedním z hlavních rozdílů mezi týmy. Red Bull ji podle všeho získává rychleji a dokáže ji lépe nasadit, což umožňuje jezdit rychleji po většinu rovinek a méně brzdit nebo plachtit.

Kimi Antonelli s Mercedesem W17

Mercedes a Red Bull se během druhého dne testů v Bahrajnu potýkají s technickými problémy

První den oficiálního testování v Bahrajnu ukázal, že RB22 s Verstappenem dokáže držet konzistentní tempo. „Na jedno kolo jsme to už viděli, ale teď jsme to viděli na 10 po sobě jdoucích kolech s tím samým nasazením energie. Myslím, že dnešní den nastavuje benchmark," sdělil Wolff.

Red Bull Powertrains čelí silné konkurenci v podobě Audi, Mercedesu, Hondy a Ferrari. Projekt získal významného partnera ve Fordu, což urychlilo přípravu na premiéru pod novými pravidly F1.

Mercedes High-Performance Powertrains (HPP) byla dlouho považována za favorita podle nových pravidel a dodává své motory nejen továrnímu týmu, ale i zákazníkům, včetně McLarenu, Alpine a Williamsu. Přesto Wolff připustil, že Red Bull Powertrains momentálně drží výhodu.

„Dnes ne,“ odpověděl Wolff na otázku, zda může Mercedes držet krok s Red Bullem v oblasti efektivního nasazení energie. Jeho slova jasně ukazují, že i přes očekávání paddocku je první motor Red Bull Powertrains překvapivě silný.

Debut RBPT tak není jen technickým úspěchem, ale také signálem, že Red Bull by letos mohl být silný nejen díky Verstappenovi, ale i díky vlastní pohonné jednotce.

Témata:
Red Bull Red Bull RB22 Max Verstappen
