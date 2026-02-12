Vynechaná Barcelona Carlose Sainze mrzí. Ve Williams dál věří

Carlos Sainz přiznal, že Williams prošel obtížemi při přípravě na sezónu, ale jeho důvěra v tým zůstává. Doufá, že nadcházející testy přinesou potřebný posun a tým se dostane do optimální formy.

Carlos Sainz otevřeně přiznal, že pro Williams nebylo snadné vynechat šakedown v Barceloně, zároveň ale zdůraznil, že jeho důvěra v tým zůstává silná. I přes ztrátu několika dnů testování věří, že během bahrajnských testů dokážou dohnat zameškaný čas.

Důvodem, proč tým z Grove Barcelonu vynechal, byla zpoždění při přípravě nového vozu FW48. Tyto komplikace si vyžádaly úpravu zimního programu a změnu plánu, aby byl tým připraven na začátek sezóny.

„Samozřejmě, že to bylo frustrující. Rád bych byl v Barceloně a využil ten čas navíc,“ přiznal Sainz během setkání s médii v Bahrajnu. „Během zimy jsme narazili na několik nepředvídaných problémů, a tak jsme museli přeplánovat přípravu a pracovat s tím, co bylo k dispozici, abychom byli připraveni na první testovací dny.“

Španělský jezdec podotkl, že rozhodnutí vynechat šakedown mělo svůj účel. Nyní, když vše funguje hladce, se může tým soustředit na zlepšení a dohánění konkurence. „Bylo to plánované rozhodnutí a teď se snažíme dohánět ostatní týmy,“ vysvětlil Sainz.

K otázce, zda zpoždění oslabilo jeho důvěru v tým, Sainz odpověděl jednoznačně: „Nepovažuji to za ztrátu důvěry. Spíše mi to ukazuje, že existuje ještě hodně prostoru pro zlepšení,“ informuje Autosport.com.

Max Verstappen s Red Bullem RB22 na testech v Bahrajnu

Red Bull ohromil výkonem. Toto Wolff přiznává překvapení

I přes to, že Williams loni skončil pátý v šampionátu a několikrát se dostal na podium, Sainz upozornil, že tým stále nedosahuje úrovně nejlepších soupeřů. „Vidíme, že top týmy mají perfektně zvládnuté zimní přípravy, nové regulace a další klíčové aspekty,“ vysvětlil.

Sainz také zdůraznil svůj osobní závazek k rozvoji týmu. „Když jsem přicházel do Williamsu, věděl jsem, že nás čeká hodně práce, a jsem tu, abych pomohl v každé oblasti, kde mohu.“

Williams nyní testuje v Bahrajnu během prvního týdne předsezónních testů a příští týden má před sebou ještě jeden třídenní blok. Tyto testy jsou klíčové pro vyzkoušení nového vozu FW48 a doladění jeho nastavení před úvodním závodem sezóny v Austrálii od 6. do 8. března.

Podle analytiků Formule 1 by změna zimní přípravy mohla týmu z dlouhodobého hlediska přinést i pozitivní efekt. Díky úpravě programu se může Williams více zaměřit na klíčové oblasti vývoje, aniž by zbytečně zatěžoval jezdce či mechaniky, a zároveň tak snížit riziko větší ztráty na čelo pole v průběhu sezóny.

