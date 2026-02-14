Lando Norris upozorňuje na výkon Red Bullu: McLaren má stále co dohánět

Lando Norris přiznal, že McLaren stále hledá způsoby, jak zlepšit výkon svého vozu s pohonnou jednotkou Mercedes. Jeho slova reagují na spekulace, že nový motor Red Bullu může být zatím o krok napřed.

Předsezonní testy jsou tradičně opatrné a výsledky je třeba brát s rezervou, přesto se letos v paddocku hodně mluví o výkonu nové pohonné jednotky Red Bull Ford. Po testech v Barceloně byl ještě favoritem Mercedes, ale aktuální informace naznačují, že síly na startu sezony se mohou výrazně promítnout jinak.

Letos je výkon motorů ještě důležitější než dříve, protože nové technické předpisy kladou velký důraz na efektivitu pohonných jednotek. Mercedes High Performance Powertrains dodává své motory hned osmi týmům, a jejich výkonnost tak může mít zásadní vliv na rozložení sil mezi týmy.

Šéf Mercedesu Toto Wolff přitom otevřeně upozornil na sílu Red Bullu. „Na rovinkách dokážou nasazovat výrazně více energie než ostatní,“ uvedl během testů v Bahrajnu. „Bavíme se o rozdílu zhruba jedné sekundy na kolo, a to opakovaně.“

Wolff zároveň zdůraznil, že nejde pouze o jednorázové rychlé kolo, ale o stabilní výkon v delších jízdách. „Na jedno rychlé kolo jsme to viděli už dříve, ale teď jsme stejný způsob nasazování energie viděli během deseti kol po sobě,“ dodal. Podle něj tak Red Bull na začátku testování nastavil měřítko pro ostatní. „Řekl bych, že k dnešnímu dni, tedy po prvním oficiálním dni testů, byť to vždy bereme s rezervou, nastavili laťku, podle které se ostatní poměřují.“

Kimi Antonelli na testech v Bahrajnu s Mercedesem W17

Třetí den testů v Bahrajnu: Nejrychlejší čas zajel Kimi Antonelli

Na podobné hodnocení zareagoval i Lando Norris, jehož McLaren patří mezi týmy používající pohonnou jednotku Mercedes. Úřadující mistr světa připustil, že soupeř našel efektivní řešení, které ostatní týmy zatím hledají. „Zdá se, že mají opravdu dobrou pohonnou jednotku,“ řekl. „Dokážou ji velmi efektivně využívat.“

Lando Norris vysvětlil, že zlepšení výkonu McLarenu musí probíhat na několika úrovních. „Musíme pochopit, jak toho dosahují. Některé věci mohu zlepšit já, jiné může upravit McLaren, a pak jsou oblasti, kde musí zasáhnout HPP a Mercedes. Všichni víme, že se máme kde zlepšit,“ řekl.

Přesto Norris uznal, že Red Bull zatím vede. „Red Bull odvedl skvělou práci a jejich pohonná jednotka Ford je opravdu silná. Fair play jim. Ale momentálně jsou o krok před námi,“ dodal.

Max Verstappen ale podobné komentáře konkurence bere s rezervou. Připomněl, že testy neposkytují jasný obraz o skutečné výkonnosti týmů. „Podívejme se na posledních deset let zimních testů. Nemyslím si, že už první den můžete určit, kdo bude mistr světa, zejména s takto novou sadou pravidel,“ řekl.

Verstappen zároveň upozornil, že chvála může být součástí psychologické hry mezi týmy. „Pro mě je to spíš odvedení pozornosti,“ dodal. „Ale je to v pořádku. Soustředím se na práci našeho týmu, protože upřímně, máme ještě hodně co se učit. Tyto nové složité pravidla toho vyžadují hodně.“

