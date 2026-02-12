Mercedes při druhém dni testů v Bahrajnu řeší problémy s pohonnou jednotkou, které narušily program Kimiho Antonelliho na trati. Red Bull mezitím ztratil přibližně dvě hodiny dopoledního času kvůli technickým potížím.
Mercedes má při předsezonních testech v Bahrajnu těžký týden. Po problémech ve středu přišla další komplikace. Andrea Kimi Antonelli musel zastavit svůj vůz W17 už po třech kolech kvůli závadě na pohonné jednotce.
Předtím tým v Barceloně během shakedownu jezdil hladce a bez větších problémů sbíral kilometry. Bahrajn je ale zatím úplně jiná zkušenost a tým musel přerušit program už podruhé během dvou dnů.
Ve středu odpoledne Antonelli zvládl projet jen 30 kol kvůli problémům se zavěšením, zatímco George Russell dopoledne odjel 56 kol a alespoň částečně tak zachránil denní plán testů.
Ve čtvrtek se situace opět zkomplikovala. Nová pohonná jednotka v Antonelliho voze selhala hned po pár kolech a tým musel motor kompletně vyměnit, aby vůz mohl ještě odpoledne vyjet zpět na trať.
Russell má po obědové přestávce opět převzít volant, ale dosavadní průběh testů mu výrazně nahrává. Mercedes proto zvažuje úpravu programu pro čtvrtek nebo pátek, aby Antonelli dostal víc času za volantem W17.
Komplikace se nevyhnuly ani úřadujícím mistrům světa. Red Bull zůstal část dopoledne zavřený v garáži kvůli „rutinnímu problému při stavbě vozu“.
Tato závada způsobila zhruba dvouhodinové zpoždění a výrazně zasáhla do programu Isacka Hadjara. Francouz měl původně strávit celý den za volantem RB22, takže každá ztracená minuta byla citelná.
Zajímavé je, že týmy používající motory Mercedes v posledních dnech mluvily o možné výhodě Red Bull-Fordu s jeho novou hybridní pohonnou jednotkou. Technická debata v paddocku se tím opět rozvířila.
Současně probíhají snahy konkurenčních výrobců zpochybnit interpretaci pravidel ohledně kompresních poměrů motoru Mercedesu. Technická stránka sezony se tak vyostřuje ještě před prvním závodem.
Úvod čtvrtečního programu navíc přinesl první červenou vlajku. Sergio Pérez zastavil svůj Cadillac už při výjezdovém kole, protože vůz ztratil tempo a dojel setrvačností.
Po odtahu se mexický jezdec po zhruba hodině vrátil zpět na trať, ale dopolední část testů byla opět narušena. Bahrajn tak místo hladké přípravy nabízí týmům spíše zkoušku odolnosti a schopnosti rychle řešit nečekané technické problémy.
