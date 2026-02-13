Druhý den testů F1 v Bahrajnu přinesl nejen práci na nových vozech, ale také výraznou slovní přestřelku mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem, která rychle přitáhla pozornost paddocku.
Druhý den testů Formule 1 v Bahrajnu nepřinesl jen nové technické údaje, ale také výrazné slovní střety mezi jezdci. Hlavní pozornost přitáhl Max Verstappen, který otevřeně přiznal, že ho současná podoba pravidel znepokojuje a že odchod ze šampionátu není vyloučen. Podle něj nová regulace ztěžují samotné závodění, proto je označil za „anti-racing“ nebo „Formule E na steroidech“.
Jeho komentáře okamžitě vzbudily pozornost paddocku. Trojnásobný mistr světa přiznal, že role správy energie v roce 2026 hraje klíčovou roli a že mu to ubírá radost ze závodění. Jeho slova také naznačila, že pokud se sport nebude ubírat směrem, který mu vyhovuje, uvažuje o ukončení kariéry.
Na Verstappenova slova reagoval Lando Norris, který se diplomatickým frázím nevyhýbal. „Může odejít, pokud chce,“ prohlásil britský jezdec s typickou upřímností a jasně dal najevo, že osobní preference by neměly brzdit šampionát ani jeho fanoušky.
Norris zároveň zdůraznil, že si sám nové monoposty užívá. Britský jezdec uvedl, že změny v aerodynamice a řízení energie ho baví, což kontrastuje s kritickým pohledem Verstappena. Jeho reakce tak nebyla jen odpovědí, ale i manifestem pozitivního přístupu k nadcházející sezoně.
Na trati přitom nechybělo drama. Charles Leclerc zajel nejrychlejší čas dne při ranní části testů a jeho výsledek přetrval i přes pět červených vlajek, které několikrát přerušily jízdy týmů Red Bull, Mercedes a Alpine. Testy tak ukázaly, že technická stránka přípravy byla stejně napínavá jako slovní přestřelky mezi jezdci.
Mercedes mezitím zkoumal, kde mají soupeři výhodu. Šéf týmu Mercedes Toto Wolff uvedl, že Red Bull RB22 je na rovinkách rychlejší až o jednu sekundu díky efektivnějšímu využití baterie, což podle něj nastavuje novou úroveň pro Formuli 1 v roce 2026.
Wolff přitom Red Bull otevřeně pochválil a označil jejich balíček za „benchmark“ sezony. Tím naznačil, že tým z Milton Keynes určuje tempo nejen na trati, ale i v technologickém vývoji, a ostatní musí držet krok.
Opačný pohled přinesl Lance Stroll z Aston Martinu. Ten otevřeně přiznal, že jeho tým musí „najít čtyři sekundy výkonu“, aby byl monopost AMR26 konkurenceschopný. Jeho slova ukazují, jak velký je rozdíl mezi špičkou a zbytkem startovního pole.
George Russell upozorňuje, že je potřeba dát novým pravidlům čas a sledovat, jak se situace vyvine. Jeho slova reagují na aktuální diskusi mezi jezdci o nadcházející sezóně.
Carlos Sainz označil Red Bull Powertrains za motor, který by mohl dominovat začátku sezony. Podle něj kombinace výkonu a spolehlivosti z Milton Keynes nastavuje laťku, s níž se ostatní týmy budou muset měřit.
Charles Leclerc zajel nejrychlejší kolo druhého dne testů v Bahrajnu, které nikdo z ostatních jezdců nedokázal překonat. Ferrari tak vyslalo první výrazný signál o své formě před začátkem nové sezóny.
Carlos Sainz přiznal, že Williams prošel obtížemi při přípravě na sezónu, ale jeho důvěra v tým zůstává. Doufá, že nadcházející testy přinesou potřebný posun a tým se dostane do optimální formy.
Toto Wolff upozornil na motor Red Bullu a označil ho za možný „benchmark“ mezi pěti výrobci. Podrobnosti zatím neprozradil, ale naznačil, že konkurence bude muset pozorně sledovat jeho výkon na trati.
Mercedes při druhém dni testů v Bahrajnu řeší problémy s pohonnou jednotkou, které narušily program Kimiho Antonelliho na trati. Red Bull mezitím ztratil přibližně dvě hodiny dopoledního času kvůli technickým potížím.
Jenson Button je přesvědčen, že po těžkém prvním roce u Ferrari se Lewis Hamilton letos opět dostane do vrcholné formy.
Lando Norris z McLarenu dominoval prvnímu dni oficiálních předsezónních testů F1 2026 v Bahrajnu a stanovil nejrychlejší čas.
Lewis Hamilton před startem nové sezony naznačil další změny uvnitř Ferrari, které se týkají jeho nejbližšího pracovního týmu. Britský pilot otevřeně promluvil o probíhajících úpravách a jejich možném dopadu na začátek ročníku 2026.
Audi odhalilo ve F1 nový design bočních panelů svého vozu R26, který okamžitě upoutal pozornost. První snímky z testů v Bahrajnu ukazují výrazné vertikální vstupy a odvážný vzhled bočnic.
James Vowles řekl, že nový motor Mercedesu funguje v rámci pravidel. Dodal, že Formule 1 by měla zůstat soutěží, kde rozhoduje technická kvalita.