Max Verstappen kritizuje nová pravidla. Lando Norris reaguje

Max Verstappen
Max Verstappen, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 11:57
Druhý den testů F1 v Bahrajnu přinesl nejen práci na nových vozech, ale také výraznou slovní přestřelku mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem, která rychle přitáhla pozornost paddocku.

Druhý den testů Formule 1 v Bahrajnu nepřinesl jen nové technické údaje, ale také výrazné slovní střety mezi jezdci. Hlavní pozornost přitáhl Max Verstappen, který otevřeně přiznal, že ho současná podoba pravidel znepokojuje a že odchod ze šampionátu není vyloučen. Podle něj nová regulace ztěžují samotné závodění, proto je označil za „anti-racing“ nebo „Formule E na steroidech“.

Jeho komentáře okamžitě vzbudily pozornost paddocku. Trojnásobný mistr světa přiznal, že role správy energie v roce 2026 hraje klíčovou roli a že mu to ubírá radost ze závodění. Jeho slova také naznačila, že pokud se sport nebude ubírat směrem, který mu vyhovuje, uvažuje o ukončení kariéry.

Na Verstappenova slova reagoval Lando Norris, který se diplomatickým frázím nevyhýbal. „Může odejít, pokud chce,“ prohlásil britský jezdec s typickou upřímností a jasně dal najevo, že osobní preference by neměly brzdit šampionát ani jeho fanoušky.

Norris zároveň zdůraznil, že si sám nové monoposty užívá. Britský jezdec uvedl, že změny v aerodynamice a řízení energie ho baví, což kontrastuje s kritickým pohledem Verstappena. Jeho reakce tak nebyla jen odpovědí, ale i manifestem pozitivního přístupu k nadcházející sezoně.

Na trati přitom nechybělo drama. Charles Leclerc zajel nejrychlejší čas dne při ranní části testů a jeho výsledek přetrval i přes pět červených vlajek, které několikrát přerušily jízdy týmů Red Bull, Mercedes a Alpine. Testy tak ukázaly, že technická stránka přípravy byla stejně napínavá jako slovní přestřelky mezi jezdci.

Charles Leclerc na testech v Bahrajnu

Druhý den testů v Bahrajnu byl nejrychlejší Chalres Leclerc. Mercedes a Red Bull měli problémy

Mercedes mezitím zkoumal, kde mají soupeři výhodu. Šéf týmu Mercedes Toto Wolff uvedl, že Red Bull RB22 je na rovinkách rychlejší až o jednu sekundu díky efektivnějšímu využití baterie, což podle něj nastavuje novou úroveň pro Formuli 1 v roce 2026.

Wolff přitom Red Bull otevřeně pochválil a označil jejich balíček za „benchmark“ sezony. Tím naznačil, že tým z Milton Keynes určuje tempo nejen na trati, ale i v technologickém vývoji, a ostatní musí držet krok.

Opačný pohled přinesl Lance Stroll z Aston Martinu. Ten otevřeně přiznal, že jeho tým musí „najít čtyři sekundy výkonu“, aby byl monopost AMR26 konkurenceschopný. Jeho slova ukazují, jak velký je rozdíl mezi špičkou a zbytkem startovního pole.

