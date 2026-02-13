Třetí den testů v Bahrajnu: Nejrychlejší čas zajel Kimi Antonelli

Kimi Antonelli na testech v Bahrajnu s Mercedesem W17
Kimi Antonelli na testech v Bahrajnu s Mercedesem W17, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček VČERA 22:24
Mercedes možná bije na poplach, ale třetí den v Bahrajnu dominoval Kimi Antonelli. Jeho rychlost na trati ukázala, že překvapení nejsou v závodním poli nikdy vyloučena.

Třetí den testů v Bahrajnu přinesl jasnější obrázek o aktuálním rozložení sil. Týmy i fanoušci sledovali, kdo udá tempo před sezónou 2026, a právě odpoledne se do čela časových tabulek posunul Kimi Antonelli, který spolu s Georgem Russellem zajistil Mercedesu první dvě místa.

Ranní část patřila Russellovi, který svou poslední jízdou s Mercedes W17 stanovil nový celkový rekord testu časem 1:33.918. „Byl to skvělý start, auto reagovalo perfektně,“ komentoval Russell svůj výkon. Po něm převzal volant Antonelli a rychle zvýšil tempo, až se dostal na nejlepší čas dne 1:33.669.

Na trať se dopoledne vydali také Isack Hadjar, Franco Colapinto a Liam Lawson, kteří zahájili své testovací programy a připravili podmínky pro odpolední část dne. Lawson měl menší komplikaci v osmé zatáčce, kde se jeho Racing Bulls otočil, ale bez větších problémů pokračoval v jízdách. „Byla to jen malá odbočka, den byl jinak velmi efektivní,“ uvedl novozélandský jezdec.

Lewis Hamilton mezitím pokračoval v rozsáhlém testovacím programu s Ferrari a zaměřoval se především na průjezd poslední zatáčkou. Jeho jízdu však ukončilo výrazné probrždění do první zatáčky, při kterém poškodil přední pravou pneumatiku a musel se vrátit do boxů.

Antonelli v odpolední části postupně zrychloval a nakonec překonal Russellův čas, čímž potvrdil silnou formu Mercedesu. „Bylo důležité ukázat, že umíme držet krok,“ řekl po jízdě Antonelli. Mercedes si tak zajistil první dvě místa a zároveň získal psychologickou výhodu před soupeři, kteří stále hledají ideální nastavení a tempo.

George Russell na testech v Bahrajnu

V paddocku se rozjela bouřlivá diskuze o nových pravidlech: George Russell brání nová pravidla

Oscar Piastri z McLarenu pokračoval ve zlepšování svého tempa a vylepšil svůj čas o 1,8 sekundy, což ho posunulo na čtvrté místo. S otevřenými křídly dokázal předjet Lance Strolla do první zatáčky, zatímco Stroll po svém stintu poznamenal, že Aston Martin stále potřebuje najít přibližně čtyři sekundy, aby byl konkurenceschopný.

V poslední půlhodině testu Piastri svůj čas ještě vylepšil na 1:38.1 a po rekordních 161 kolech pro tento den zajel s McLarenem do boxů. Zábavný moment poskytl Isack Hadjar, který se krátce zastavil u garáže Mercedesu, než pokračoval ke svému novému týmu Red Bull.

Hamilton zůstal na trati až do samotného konce testu, než musel své Ferrari zastavit u čtvrté zatáčky. Následovaly červené vlajky, které přerušily test a zároveň umožnily FIA provést kontrolu procedur a vyzkoušet practice starts. Colapinto se při tom málem dostal s Alpinem do kontaktu se zdí, když se snažil zahřát pneumatiky.

I přes drobné incidenty byl den velmi produktivní a odhalil mnohé o formě jednotlivých týmů. Mercedes potvrdil svou rychlost, Red Bull a McLaren ukázaly svůj potenciál, a Hamilton s Ferrari splnil ambiciózní cíl najet co nejvíce kilometrů.

Třetí den testů v Bahrajnu ukázal, že sezóna bude napínavá. Druhá část testů, která zároveň uzavře přípravné testování, se uskuteční příští týden od 18. do 20. února a poslouží jako poslední šance před úvodním závodem sezóny v Austrálii.

Výsledky třetího dne prvních testů v Bahrajnu:

1. Kimi Antonelli – Mercedes 1:33.669 – 61 kol
2. George Russell – Mercedes 1:33.918 – 78 kol
3. Lewis Hamilton – Ferrari 1:34.209 – 150 kol
4. Oscar Piastri – McLaren 1:34.594 – 161 kol
5. Max Verstappen – Red Bull 1:35.341 – 61 kol
6. Isack Hadjar – Red Bull 1:35.610 – 59 kol
7. Esteban Ocon – Haas 1:35.753 – 75 kol
8. Franco Colapinto – Alpine 1:35.806 – 144 kol
9. Oliver Bearman – Haas 1:35.972 – 70 kol
10. Nico Hulkenberg – Audi 1:36.291 – 58 kol
11. Alex Albon – Williams 1:36.665 – 78 kol
12. Liam Lawson – Racing Bulls 1:36.808 – 119 kol
13. Carlos Sainz – Williams 1:37.186 – 68 kol
14. Sergio Perez – Cadillac 1:37.365 – 67 kol
15. Gabriel Bortoleto – Audi 1:37.536 – 60 kol
16. Lance Stroll – Aston Martin 1:38.165 – 72 kol
17. Valtteri Bottas – Cadillac 1:38.772 – 37 kol

Témata:
Mercedes Mercedes W17 Test Bahrajn (Sakhir, Bahrain International Circuit) Ferrari Red Bull Max Verstappen Lewis Hamilton Cadillac Alpine Franco Colapinto Sergio Pérez Andrea Kimi Antonelli George Russell Isack Hadjar Williams Audi Audi Sport
