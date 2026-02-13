Mercedes možná bije na poplach, ale třetí den v Bahrajnu dominoval Kimi Antonelli. Jeho rychlost na trati ukázala, že překvapení nejsou v závodním poli nikdy vyloučena.
Třetí den testů v Bahrajnu přinesl jasnější obrázek o aktuálním rozložení sil. Týmy i fanoušci sledovali, kdo udá tempo před sezónou 2026, a právě odpoledne se do čela časových tabulek posunul Kimi Antonelli, který spolu s Georgem Russellem zajistil Mercedesu první dvě místa.
Ranní část patřila Russellovi, který svou poslední jízdou s Mercedes W17 stanovil nový celkový rekord testu časem 1:33.918. „Byl to skvělý start, auto reagovalo perfektně,“ komentoval Russell svůj výkon. Po něm převzal volant Antonelli a rychle zvýšil tempo, až se dostal na nejlepší čas dne 1:33.669.
Na trať se dopoledne vydali také Isack Hadjar, Franco Colapinto a Liam Lawson, kteří zahájili své testovací programy a připravili podmínky pro odpolední část dne. Lawson měl menší komplikaci v osmé zatáčce, kde se jeho Racing Bulls otočil, ale bez větších problémů pokračoval v jízdách. „Byla to jen malá odbočka, den byl jinak velmi efektivní,“ uvedl novozélandský jezdec.
Lewis Hamilton mezitím pokračoval v rozsáhlém testovacím programu s Ferrari a zaměřoval se především na průjezd poslední zatáčkou. Jeho jízdu však ukončilo výrazné probrždění do první zatáčky, při kterém poškodil přední pravou pneumatiku a musel se vrátit do boxů.
Antonelli v odpolední části postupně zrychloval a nakonec překonal Russellův čas, čímž potvrdil silnou formu Mercedesu. „Bylo důležité ukázat, že umíme držet krok,“ řekl po jízdě Antonelli. Mercedes si tak zajistil první dvě místa a zároveň získal psychologickou výhodu před soupeři, kteří stále hledají ideální nastavení a tempo.
Oscar Piastri z McLarenu pokračoval ve zlepšování svého tempa a vylepšil svůj čas o 1,8 sekundy, což ho posunulo na čtvrté místo. S otevřenými křídly dokázal předjet Lance Strolla do první zatáčky, zatímco Stroll po svém stintu poznamenal, že Aston Martin stále potřebuje najít přibližně čtyři sekundy, aby byl konkurenceschopný.
V poslední půlhodině testu Piastri svůj čas ještě vylepšil na 1:38.1 a po rekordních 161 kolech pro tento den zajel s McLarenem do boxů. Zábavný moment poskytl Isack Hadjar, který se krátce zastavil u garáže Mercedesu, než pokračoval ke svému novému týmu Red Bull.
Hamilton zůstal na trati až do samotného konce testu, než musel své Ferrari zastavit u čtvrté zatáčky. Následovaly červené vlajky, které přerušily test a zároveň umožnily FIA provést kontrolu procedur a vyzkoušet practice starts. Colapinto se při tom málem dostal s Alpinem do kontaktu se zdí, když se snažil zahřát pneumatiky.
I přes drobné incidenty byl den velmi produktivní a odhalil mnohé o formě jednotlivých týmů. Mercedes potvrdil svou rychlost, Red Bull a McLaren ukázaly svůj potenciál, a Hamilton s Ferrari splnil ambiciózní cíl najet co nejvíce kilometrů.
Třetí den testů v Bahrajnu ukázal, že sezóna bude napínavá. Druhá část testů, která zároveň uzavře přípravné testování, se uskuteční příští týden od 18. do 20. února a poslouží jako poslední šance před úvodním závodem sezóny v Austrálii.
Výsledky třetího dne prvních testů v Bahrajnu:
1. Kimi Antonelli – Mercedes 1:33.669 – 61 kol
2. George Russell – Mercedes 1:33.918 – 78 kol
3. Lewis Hamilton – Ferrari 1:34.209 – 150 kol
4. Oscar Piastri – McLaren 1:34.594 – 161 kol
5. Max Verstappen – Red Bull 1:35.341 – 61 kol
6. Isack Hadjar – Red Bull 1:35.610 – 59 kol
7. Esteban Ocon – Haas 1:35.753 – 75 kol
8. Franco Colapinto – Alpine 1:35.806 – 144 kol
9. Oliver Bearman – Haas 1:35.972 – 70 kol
10. Nico Hulkenberg – Audi 1:36.291 – 58 kol
11. Alex Albon – Williams 1:36.665 – 78 kol
12. Liam Lawson – Racing Bulls 1:36.808 – 119 kol
13. Carlos Sainz – Williams 1:37.186 – 68 kol
14. Sergio Perez – Cadillac 1:37.365 – 67 kol
15. Gabriel Bortoleto – Audi 1:37.536 – 60 kol
16. Lance Stroll – Aston Martin 1:38.165 – 72 kol
17. Valtteri Bottas – Cadillac 1:38.772 – 37 kol
