Carlos Sainz označil Red Bull Powertrains za motor, který by mohl dominovat začátku sezony. Podle něj kombinace výkonu a spolehlivosti z Milton Keynes nastavuje laťku, s níž se ostatní týmy budou muset měřit.
Carlos Sainz na testech v Bahrajnu ocenil práci Red Bullu a označil jejich motor za jasně lepší než konkurenční jednotky. „Je ještě brzy, ale podle GPS dat je vidět, že Red Bull Powertrains a Ford mají výrazný náskok. Ne jen malý krok, ale opravdu zřetelnou převahu. Bylo ohromující vidět, že dokázali s novými regulacemi, novým motorem a novým týmem vytvořit nejrychlejší a zároveň nejspolehlivější jednotku,“ uvedl Sainz.
Španěl také upozornil, že úspěch RBPT spočívá v tom, že jezdcům umožňuje jezdit přirozeně, aniž by museli obětovat výkon motoru. „Můžete jet, jak chcete, a přitom získat z motoru maximum, aniž by to ovlivnilo chování vozu v zatáčkách,“ doplnil.
Podobný názor má šéf týmu Mercedes Toto Wolff. Podle něj Red Bull dokázal nasadit motor, který umožňuje vyšší využití energie na rovinách než konkurence, aniž by jezdec musel měnit styl jízdy. „Zatím to vypadá, že Red Bull vše integroval do balíčku, aniž by dával jezdcům volbu,“ uvedl Wolff.
Výkonnost Red Bull Powertrains je o to pozoruhodnější, že tým se stal plnohodnotným výrobcem motorů po odchodu Hondy po sezoně 2021. Program pod RBPT pokračoval i po odchodu Christiana Hornera a jeho nástupce Laurent Mekies zajistil kontinuitu a úspěšné testování RB22.
Carlos Sainz a Toto Wolff se shodují, že Red Bull nastavuje nový standard, kterému se ostatní týmy budou muset přizpůsobit. „Musíte jim smeknout klobouk, to, co ukázali, bylo opravdu velmi působivé,“ řekl Sainz.
Wolff zároveň připustil, že Mercedes neplánuje zasahovat, pokud dojde ke změně pravidel týkajících se kompresních poměrů, což by mohlo omezit určitou technickou výhodu jejich motorů. To ukazuje, že kromě samotného výkonu motoru bude letos klíčová i schopnost týmů flexibilně reagovat na nové regulace.
Celá situace potvrzuje, že Red Bull Powertrains vstupuje do sezony 2026 s jasnou výhodou, a ostatní týmy, včetně Mercedesu a Williamsu, budou muset najít způsoby, jak tuto propast alespoň částečně smazat.
Komentáře Sainze i Wolffa zároveň naznačují, že nadcházející sezona nebude jen o rychlosti a strategii, ale také o schopnosti týmů a jezdců co nejlépe využít technické možnosti motorů a energii podle nových pravidel F1 2026.
George Russell upozorňuje, že je potřeba dát novým pravidlům čas a sledovat, jak se situace vyvine. Jeho slova reagují na aktuální diskusi mezi jezdci o nadcházející sezóně.
