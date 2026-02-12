Charles Leclerc zajel nejrychlejší kolo druhého dne testů v Bahrajnu, které nikdo z ostatních jezdců nedokázal překonat. Ferrari tak vyslalo první výrazný signál o své formě před začátkem nové sezóny.
Druhý den předsezónních testů Formule 1 v Bahrajnu se nesl ve znamení přerušovaného programu a technických komplikací. Na okruhu Bahrain International Circuit bylo během dne vyvěšeno hned pět červených vlajek, které narušily plánované jízdní programy. Potíže se nevyhnuly ani velkým týmům, problémy řešily Red Bull, Mercedes i Alpine. Navzdory tomu se však podařilo odjet solidní porci kol a s blížícím se večerem tempo na trati znatelně gradovalo.
Nejvýraznější stopu zanechalo Ferrari. Charles Leclerc zajel už během dopoledne čas, který odolal všem pokusům konkurence až do samotného závěru dne, a Scuderia tak uzavřela druhý testovací den na čele časové tabulky. Přestože výsledkové listiny z testů je nutné brát s rezervou, italský tým dal jasně najevo, že monopost SF-26 má zatím pevné základy a působí velmi konkurenceschopně.
Dopolední část přitom poznamenaly technické komplikace soupeřů. Mercedes řešil problém s pohonnou jednotkou, kvůli němuž Kimi Antonelli absolvoval pouze tři kola. Red Bull zase zastavila hydraulická závada na voze Isacka Hadjara, který se nedostal ani k měřenému času. Odpoledne se však mladý Francouz rychle vrátil na trať a snažil se dohnat ztracené kilometry.
Ferrari mezitím pokračovalo v systematické práci na aerodynamickém vývoji. Po ranním testování zadní části vozu se odpoledne pozornost přesunula na přední levou část SF-26, kterou inženýři pokryli flow vis barvou pro detailní analýzu proudění vzduchu. Leclerc zůstal za volantem po celý den a patřil k nejaktivnějším jezdcům, čímž Scuderii zajistil nejen nejlepší čas, ale i cenná data pro další vývoj.
Aston Martin se během druhého dne testů soustředil hlavně na najíždění kilometrů. Fernando Alonso pokračoval v dlouhých jízdách poté, co první den omezily Lance Strolla technické problémy. Kanadský jezdec přiznal, že tým čeká hodně práce. „Musíme se snažit získat čtyři sekundy rychlosti,“ řekl Stroll médiím a zdůraznil, že nejde jen o drobné zlepšení v řádu desetin, ale o celé sekundy.
Naopak Red Bull a jeho nová pohonná jednotka získaly pozitivní hodnocení. Šéf Williamsu James Vowles upozornil, že rival zajíždí výrazně rychlejší časy v úvodní části kola. „V každém kole jsme v první zatáčce za Red Bullem o šest desetin rychlejšího času. Nedokážeme se jim ani přiblížit,“ řekl Vowles pro Sky Sports. To ukazuje, že Red Bull má do nové sezóny pevně nastavenou rychlost a silný základ.
Odpoledne se na trať vrátil Mercedes s Georgem Russellem za volantem. Program však krátce přerušila červená vlajka kvůli úlomkům na cílové rovince. Další přerušení přišlo po západu slunce, kdy Pierre Gasly zastavil svůj Alpine v první zatáčce. Přesto měl francouzský jezdec na kontě 97 kol, a tým mohl den hodnotit jako relativně produktivní.
S blížícím se závěrem dne se týmy začaly více soustředit na testování různých situací na trati. Lando Norris využil jízdu za soupeři k testování chování vozu ve špinavém vzduchu. Nejprve se držel za Alexem Albonem a později za Valtterim Bottasem v Cadillacu. Manévr pod Bottasem v deváté zatáčce ukončil tento experiment.
Na trati se objevily i drobné chyby jezdců, které jsou pro testování běžné. Russell vyjel mimo trať v zatáčce číslo deset, podobně jako nováček Arvid Lindblad, který pokračoval v nabírání zkušeností s vozem VCARB 03. Tempo se postupně zvyšovalo a Lindblad si v závěru dne zapsal osobní maximum 1:37,470, i když smyk v poslední zatáčce ho připravil o lepší čas.
Poslední červená vlajka přišla necelých deset minut před koncem a podle všeho šlo o kontrolu systémů FIA. Po znovu rozsvícení zelených světel už nikdo nepřekonal čas Charlese Leclerca 1:34,273. Ferrari tak zakončilo druhý den testů na čele tabulky, zatímco ostatní týmy stále hledají odpovědi a přípravu před začátkem sezóny 2026.
Výsledky druhého dne testů v Bahrajnu:
1. Charles Leclerc – Ferrari – 1:34.273 – 139 kol
2. Lando Norris – McLaren – 1:34.784 – 149 kol
3. Oliver Bearman – Haas – 1:35.394 – 130 kol
4. George Russell – Mercedes – 1:35.466 – 54 kol
5. Isack Hadjar – Red Bull – 1:36.561 – 87 kol
6. Gabriel Bortoleto – Audi – 1:36.670 – 67 kol
7. Pierre Gasly – Alpine – 1:36.723 – 97 kol
8. Valtteri Bottas – Cadillac – 1:36.824 – 67 kol
9. Alex Albon – Williams – 1:37.229 – 62 kol
10. Nico Hulkenberg – Audi – 1:37.266 – 47 kol
11. Arvid Lindblad – Racing Bulls – 1:37.470 – 83 kol
12. Carlos Sainz – Williams – 1:37.592 – 69 kol
13. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:38.017 – 50 kol
14. Fernando Alonso – Aston Martin – 1:38.248 – 98 kol
15. Sergio Perez – Cadillac – 1:38.653 – 42 kol
16. Kimi Antonelli – Mercedes – žádný čas – 3 kola
Charles Leclerc zajel nejrychlejší kolo druhého dne testů v Bahrajnu, které nikdo z ostatních jezdců nedokázal překonat. Ferrari tak vyslalo první výrazný signál o své formě před začátkem nové sezóny.
