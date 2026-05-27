Jacques Villeneuve upozorňuje na psychologickou stránku boje o titul

Kimi Antonelli, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček VČERA 12:59
Jacques Villeneuve připomíná Kimi Antonellimu, že i přes vedení v šampionátu Formule 1 ho čeká dlouhá a náročná cesta. Podle něj bude rozhodující, jak zvládne výkyvy formy a tlak soupeřů, protože sezona se může kdykoli nečekaně zlomit.

Jacques Villeneuve v reakci na napjatý průběh sezony po Velké ceně Kanady varoval, že Kimi Antonelli musí zůstat nohama na zemi. Připomněl, že v F1 se situace může změnit během jediného závodu a náskok se může rychle ztratit.

Zdůraznil, že největším rizikem je podle něj to, že mladý jezdec začne věřit vlastní neporazitelnosti. V takové chvíli podle něj přicházejí chyby, nehody nebo odstoupení, které mohou zásadně změnit boj o titul.

„Musí si udržet chladnou hlavu a nezačít příliš věřit vlastním hypu. To je velmi nebezpečné. Když si myslíš, že jsi nedotknutelný, právě tehdy přicházejí chyby. Můžeš mít odstoupení, jako dnes Russell, nebo nehodu, ztratíš 25 bodů a vše se rychle změní a začneš o sobě pochybovat,“ řekl pro Motorsport.com.

Villeneuve zároveň upozornil, že Antonelli v současnosti jezdí na absolutní hraně možností. Podle něj je působivé, že dokáže vůz udržet na trati i při maximálním riziku, ale varoval, že takový styl nelze dlouhodobě udržet bez následků.

Dodává, že klíčové bude, jak mladý jezdec zareaguje na první skutečný problém: „Teď je rychlejší než George, má ho pod kontrolou. Důležité pro tým ale je, aby se George znovu probudil a začal si věřit.“

Villeneuve připustil, že úvahy o titulu jsou u Antonelliho v jeho situaci přirozené. Zároveň upozornil, že sezona Formule 1 se může velmi rychle měnit, protože silná období mohou být během jednoho či dvou závodů vystřídána zvratem v celém pořadí šampionátu.

Dodal také, že velkou roli hraje psychika, zejména při ztrátě bodů, kdy se okamžitě mění nálada médií i fanoušků. Jeden nepovedený víkend podle něj může soupeřům dodat sebevědomí a přesunout tlak na dosavadního lídra.

Zahraniční motorsport média zároveň často zdůrazňují, že Antonelliho největší výzvou není čistá rychlost, ale dlouhodobá konzistence a zvládání tlaku v boji o titul. Odborníci také připomínají, že mladí jezdci v prvním vážném titulovém souboji obvykle procházejí výraznými výkyvy výkonnosti.

