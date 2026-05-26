Strategie McLarenu překvapila paddock. Max Verstappen reagoval s ironií

McLaren v Kanadě překvapil startem na intermediálních pneumatikách, i když trať rychle osychala. Max Verstappen i Kimi Antonelli přiznali, že je strategie zaskočila. Brzy se ukázalo, že šlo o chybu, která tým stála tempo i šanci na lepší výsledek.
McLaren vstoupil do Velké ceny Kanady odvážným strategickým rozhodnutím, které okamžitě vzbudilo pozornost celého startovního pole. Oba piloti, Lando Norris i Oscar Piastri, vyrazili na intermediálních pneumatikách, přestože trať v Montrealu začínala rychle osychat.
Podmínky na okruhu Gillese Villeneuvea byly typické pro přechodné počasí. V předvečer závodu pršelo, ale během nájezdu na startovní rošt už se objevovaly suché stopy a asfalt postupně ztrácel vlhkost. Přesto McLaren vsadil na mokrou variantu.
Lando Norris dokonce krátce vedl závod hned po startu, ale velmi rychle se ukázalo, že strategie nefunguje. Zatímco ostatní týmy přecházely na suché pneumatiky, McLaren ztrácel tempo a oba jezdci museli brzy zajet do boxů pro medium sadu.
Max Verstappen přiznal, že ho tento krok překvapil. „Byl to skvělý tah. Řekl jsem si jen: děkuju,“ uvedl s nadsázkou pro média, čímž naznačil, že McLaren mu tímto rozhodnutím výrazně ulehčil situaci v boji o čelo závodu, informuje PlanetF1.
Podobnou reakci měl i vítěz závodu Kimi Antonelli, který potvrdil, že i on byl rozhodnutím McLarenu zaskočen. „Byla to složitá situace, protože lehce pršelo, ale věděli jsme, že to dlouho nevydrží. Byli jsme proto přesvědčeni, že suché pneumatiky jsou správná volba. Takže mě McLaren na intermediálkách překvapil,“ řekl po závodě.
Antonelli zároveň dodal, že šlo o velmi riskantní krok. „Byl to obrovský gamble. Kdyby začalo znovu pršet, bylo by to pro ně skvělé, ale to se nestalo,“ vysvětlil.
Start závodu navíc nebyl jednoduchý ani z hlediska jízdních podmínek. Piloti museli dávat pozor na studený asfalt, který byl kluzký, a několik prvních kol bylo plných drobných chyb, blokování kol a nejistoty na obrubnících.
Jakmile se ale trať začala rychle vysušovat, rozdíl mezi intermediálkami a slicky se stal zásadním. McLaren ztrácel tempo a propadal se pořadím, zatímco soupeři na suchých pneumatikách získávali výraznou výhodu.
Nakonec se ukázalo, že risk McLarenu nevyšel. Tým, který mohl bojovat o solidní umístění, se po brzké zastávce v boxech ocitl mimo boj o přední příčky. Strategie, která mohla být vítězná v případě pokračujícího deště, se změnila v nevýhodu.
Zahraniční média i odborníci se shodují, že McLaren zkusil extrémně agresivní variantu v naději na vývoj počasí, který nepřišel. Verstappen i Antonelli ale ukázali, že většina startovního pole správně odhadla, že trať bude rychle přecházet do suchých podmínek, což rozhodlo celý závodní průběh.
Oscar Piastri popsal kolizi s Alexem Albonem v Kanadě jako důsledek extrémně nízké přilnavosti na mokré trati. Při brzdění zablokoval kola a narazil do Williamsu, který musel odstoupit. Piastri dostal penalizaci a přiznal chybu, zároveň ale hájil týmovou strategii.
