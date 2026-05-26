Oscar Piastri po kolizi s Alexem Albonem: Ztratil jsem kontrolu

Oscar Piastri popsal kolizi s Alexem Albonem v Kanadě jako důsledek extrémně nízké přilnavosti na mokré trati. Při brzdění zablokoval kola a narazil do Williamsu, který musel odstoupit. Piastri dostal penalizaci a přiznal chybu, zároveň ale hájil týmovou strategii.
Oscar Piastri po závodě v Kanadě otevřeně popsal okamžiky, které vedly k jeho kolizi s Alexem Albonem. Incident přišel krátce poté, co McLaren musel po startu přezout z intermediálních pneumatik na suchou sadu a Piastri se snažil probít polem.
Podle Piastriho hrála klíčovou roli extrémně nízká přilnavost na trati. „Myslel jsem, že to bude těžké, ale zvládnutelné. Úroveň gripu byla jako nic, co jsem kdy zažil,“ řekl po závodě.
Právě v této fázi závodu došlo k rozhodujícímu momentu. Piastri zablokoval kola při nájezdu do vlásenky a narazil do boční části Williamsu Alexe Albona. Ten musel závod okamžitě vzdát.
Albon po incidentu uvedl, že měl pocit, že Piastri situaci nezvládl, což australský jezdec nepřímo potvrdil. „Trochu mě to rozhodilo a moc mě to mrzí pro Williams a Alexe. Nechtěl jsem předjíždět, prostě jsem zablokoval kola a bylo po všem,“ vysvětlil.
Za incident si Piastri odnesl desetisekundovou penalizaci, která definitivně zničila jeho šance na bodovaný výsledek.
Velkým tématem byla také samotná strategie McLarenu. Piastri ale odmítl, že by šlo o špatné rozhodnutí. „Byla to týmová volba. Já jsem byl jeden z těch, kdo řekl, že můžeme zkusit interky,“ uvedl.
Situace se podle něj měnila velmi rychle. „Mezi hymnou a nástupem do auta trať výrazně zvlhla. Mysleli jsme, že když se pneumatiky zahřejí, může to fungovat. Pak ale déšť ustal,“ dodal.
Australan zároveň uvedl, že i zpětně by změna strategie v posledních minutách před startem nemusela výrazně změnit výsledek, protože podmínky byly extrémně nevyzpytatelné.
Navzdory ztraceným bodům Piastri našel i pozitiva. Podle něj McLaren udělal pokrok v kvalifikaci a on sám se zlepšil v několika oblastech ve srovnání s předchozími závody.
„Bylo povzbudivé, jak jsme byli blízko v kvalifikaci. Máme na čem pracovat, ale vidím posun. Nebyl to výsledkově skvělý víkend, ale z hlediska výkonu tam byly pozitivní věci,“ řekl.
Podle zahraničních médií šlo o kombinaci špatně čitelných podmínek a agresivního závodění, které v Kanadě potrestalo více jezdců. Piastriho nehoda tak zapadá do širšího obrazu chaotického závodu, kde rozhodovala rychlá adaptace na měnící se trať.
