Zak Brown otevřeně přiznává: Raději vzdáme titul, než porušíme férovost

Oscar Piastri a Lando Norris po sedmi závodech okupují první dvě příčky v šampionátu, přičemž před nimi je neúnavný Max Verstappen na třetím místě. McLaren tak má šanci získat svůj první titul mistra světa jezdců od doby, kdy Lewis Hamilton slavil svůj první triumf v roce 2008.

Zak Brown trvá na tom, že rovnost musí předcházet slávě. Výzvou pro něj a šéfa týmu Andreu Stellu je, jak zvládnout individuální ambice svých vysoce soutěživých jezdců.

Formule 1 je týmový sport, kde velké týmy zaměstnávají přes tisíc lidí, kteří společně podporují dva jezdce. McLaren si záměrně vybral dva špičkové piloty Oscara Piastriho a Landa Norrise, kteří už dokázali vyhrávat závody a mají potenciál získat mistrovský titul.

Tento přístup se odlišuje od běžného modelu ve F1, kde většina předních týmů soustředí své úsilí na jednoho jezdce, zatímco druhý plní spíše podpůrnou roli. Historie ukázala, že nasazení dvou špičkových jezdců je často komplikované a problematické.

Brown však zastává pragmatický názor, který dává na první místo ambice McLarenu a na druhé jezdce samotné. „Nejlepší způsob, jak vyhrát Pohár konstruktérů, je skončit v šampionátu jezdců první a druhý, a o to usilujeme,“ uvedl Brown pro PlanetF1.com. „A pak je na jezdcích, aby rozhodli, kdo bude první a kdo druhý, a to tím, že je budeme plně, spravedlivě a transparentně podporovat. Například v posledním závodě v Imole postoupil v kvalifikaci jako první Oscar a v tom předchozím zase Lando.“

Zak Brown z McLarenu vysvětluje, jak tým přistupuje k rozdělování vylepšení mezi své dva jezdce, Oscara Piastriho a Landa Norrise, v kontextu jejich těsného boje o titul. „Když přijdou upgrady, pokud jeden je dostane v jednom závodním víkendu, protože nemůžeme dodat oběma, druhý je dostane o víkend později a naopak,“ říká Brown. Tento přístup zajišťuje, že oba jezdci mají férové podmínky, i když se to ne vždy projeví naprosto současně.

V případech, kdy není možné zajistit stejnou výbavu jako takovou, McLaren usiluje o rovnost prostřednictvím jiných konkrétních opatření. Nicméně klíčová otázka zní, kdy a zda vůbec tým opustí tuto filozofii rovného přístupu a začne upřednostňovat jednoho z jezdců.

Už v letošní sezoně jsme viděli, jak Piastri podpořil Norrise například v sprintu GP v Sao Paulu, kde se stáhl, aby Brit mohl maximalizovat bodový zisk proti Verstappenovi. Tehdy už Australan na titul neměl reálnou šanci, a proto dává smysl, aby pomáhal svému kolegovi. V Kataru pak Norris oplatil stejnou službu, což podtrhuje, jak hluboce je princip férovosti v McLarenu zakořeněný.

Brown o tomto přístupu říká: „Pro nás je to poměrně snadné. Naši jezdci nežádají o favorizování, chtějí spravedlnost, a tu jim poskytujeme. Myslím, že jsou s tím velmi spokojení. Ať zvítězí ten, kdo odvede lepší práci.“

Šéf McLarenu je připraven akceptovat i situaci, kdy ani jeden z jeho jezdců titul nezíská, pokud by to znamenalo upřednostnění druhého. „Jsem s tím v pohodě,“ prohlašuje. „Jak jinak byste mohli někoho vyřadit ze šampionátu, když ještě bojuje o titul? To není správné. Pokud by druhý jezdec neměl šanci na titul, chápu, že byste ho mohli obětovat kvůli podpoře lídra. Ale pokud máte dva jezdce první a druhý v šampionátu, kteří jsou od sebe vzdáleni méně než o jedno druhé místo, jak byste mohli jednoho z nich poslat do podpůrné role? To rozhodně neuděláme.“

McLaren klade velký důraz na Pohár konstruktérů, který přináší významné finanční výhody. Vítězství v této soutěži znamená vyšší podíl z prize money, což může výrazně ovlivnit finanční zdraví týmu. Vzhledem k tomu, že McLaren vyhrál Pohár konstruktérů v minulém roce, očekává, že i letos si udrží stabilní finanční příjmy, které mu umožní pokračovat v investicích do týmu.

Zak Brown zdůrazňuje, že dokud nebude jasné, že jeden jezdec má výrazně větší šanci na titul než druhý, nikdy tým nebude preferovat jednoho z nich. „Z pohledu Poháru konstruktérů nám to jen pomáhá,“ říká. „Max Verstappen má v Red Bullu 110 procent podpory, proto pravděpodobně získá pár bodů navíc, protože jeho kolega mu pomáhá, kdežto naši jezdci si body berou navzájem – přesně jako v roce 2007, kdy jsme titul nezískali.“

Brown připomíná, že tehdy Kimi Räikkönen získal titul těsně před Fernando Alonsem a Lewisem Hamiltonem, kteří skončili v šampionátu na shodných bodech a oba byli jeho tehdejšími kolegy v McLarenu. Podobná situace může nastat i letos, kdy Verstappen těsně dýchá na paty Norrisovi a Piastrimu. Přesto Brown odmítá taktiku, která by podporovala jednoho jezdce na úkor druhého. „Naši jezdci chtějí vyhrát tím, že porazí všech 19 soupeřů, včetně svého týmového kolegy,“ uzavírá. „Nejsou moc ochotni vyhrát titul proto, že jsme jednoho stáhli do role dvojky.“