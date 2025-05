Ferrari sází na jednoduchost a přesnost v neúprosném Monaku, říká šéf Vasseur

Před ikonickou Velkou cenou Monaka přiznal šéf Ferrari Frédéric Vasseur, že tým se musí vrátit na úplný začátek, aby pochopil své přetrvávající slabiny v kvalifikační rychlosti. V Monaku, kde je předjíždění téměř nemožné, je sobotní výkon klíčový a právě v této oblasti Ferrari v posledních závodech ztrácí. „I když máme silné tempo v závodě, pořád jsme za McLarenem,“ upozornil Vasseur.

Letos může Ferrari počítat se solidními závodními výkony. Ukázaly to například výsledky v Džiddě a Miami, kde byl vůz SF-25 jedním z nejrychlejších na trati, ale tento výkon se projevil až v neděli během závodu. „V Džiddě jsme byli v neděli nejrychlejší, v Miami jsme měli také lepší závodní tempo než v kvalifikaci,“ připomněl Vasseur.

Podle něj se tým snaží najít způsob, jak ze svého vozu dostat maximum už v sobotu, ale zatím se mu to nedaří, informuje RacingNews365. „Je jasné, že se snažíme o co nejlepší výkon v kvalifikaci, ale zatím nemáme odpověď, proč to nefunguje,“ přiznal.

Právě proto Ferrari před monackým víkendem zvolilo jednoduchou strategii – všechno začíná znovu. Cílem je pochopit, co je příčinou slabšího výkonu v sobotních jízdách a jak to změnit.

„V Monaku bude téměř hotovo už v sobotu večer,“ zdůraznil Vasseur. „Proto do toho musíme dát všechno. Chceme být lepší než minule, ale víme, že to nebude snadné.“

Na úzké trati mezi svodidly totiž rozhodují detaily, přesnost a dokonalé zvládnutí jednoho jediného kola. A právě tam se může rozhodnout celý víkend.

Poslední víkend v Imole Ferrari nevyšel. Oba jezdci vypadli už ve druhé části kvalifikace, což byl pro tým obrovský úder. Přesto Charles Leclerc dokázal dojet šestý, zatímco Lewis Hamilton, který byl v kvalifikaci dvanáctý, poskočil až na čtvrté místo. Ferrari má slušné závodní tempo, ale trvá příliš dlouho, než ho dokáže naplno využít a to je v Monaku velký problém.

„V Monaku bude o výsledku rozhodnuto už v sobotu večer,“ připomíná šéf týmu Frédéric Vasseur s tím, že klíčem k úspěchu bude právě kvalifikace. „Musíme do toho dát úplně všechno. Chceme být lepší než minule, i když to bude těžší.“ Na úzké městské trati, kde se chyby neodpouštějí, je každá tisícina sekundy klíčová, a právě proto je sobotní výkon důležitější než kdy jindy.

Zásadní podle Vasseura bude změnit přístup. „Monako má úplně jinou povahu, jinou přípravu, jiný management pneumatik. Musíme začít od nuly, pochopit, co se děje, a odvést lepší práci,“ uvedl rozhodně. Ferrari tak podle jeho slov čeká ne restart sezony, ale návrat k základům, analýza dat a zcela nový přístup k víkendové přípravě.

Ve stínu vysokých očekávání domácího závodníka Charlese Leclerca se Ferrari pokusí udělat vše pro to, aby prolomilo kvalifikační trápení. Přesto i Leclerc zůstává nohama na zemi a očekává těžký víkend. Pro Scuderii tak Monako nebude jen bojem s konkurencí, ale i se sebou samou – a odpověď, zda „začít od nuly“ přinese ovoce, přijde už brzy.