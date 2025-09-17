Zak Brown otevírá Landu Norrisovi a Oscarovi Piastrimu dveře do budoucna: Le Mans by mohla být realitou

Zak Brown naznačil, že Lando Norris a Oscar Piastri by v budoucnu mohli reprezentovat McLaren i na legendárních 24 hodinách Le Mans.
McLaren Racing CEO Zak Brown otevřel možnost, že Lando Norris a Oscar Piastri by v budoucnu mohli reprezentovat tým na legendární 24 hodin Le Mans. „S nimi to rozhodně bude možnost,“ řekl Brown během přenosu z Evropské série Le Mans při závodě čtyř hodin ve Silverstonu.
Brown vysvětlil, že McLaren plánuje vstup do kategorie hypercar ve Světovém vytrvalostním šampionátu (WEC) od roku 2027, místo dříve provozovaného programu ve Formuli E, který tým ukončil po sezoně 2024-25. Tento krok naznačuje, že McLaren chce rozšířit své působení v motorsportu a propojovat různé disciplíny.
I když Norris a Piastri aktuálně svádějí vyrovnaný souboj o svůj první titul ve Formuli 1, s pouhými 31 body rozdílu a osmi závody do konce sezony, Brown není proti tomu, aby se piloti angažovali i v jiných závodních sériích. „Sledujeme je a hovoříme s nimi. Zkušenost i mladistvá energie jsou pro nás důležité,“ uvedl 53letý Američan.
Brown dále objasnil, že McLaren plánuje standardně nasazovat ve WEC dvě jezdecké sestavy na vůz, přičemž třetí pilot by přišel na závody jako Le Mans a desetihodinový závod v Kataru. „Většina závodů krátkého formátu zvládne dvojice, ale u Le Mans musíte mít tři jezdce,“ dodal.
Už během závodu WEC v Kataru Brown přiznal, že s Norrisem a Piastrim probíral možnost jejich účasti ve vytrvalostním závodě. Oba piloti byli podle něj otevření této výzvě. Když se téma znovu objevilo, Brown zopakoval: „Mluvil jsem s nimi o tom… V budoucnu to rozhodně bude možnost.“
Americký šéf McLarenu také zmínil svůj zájem o spolupráci s Maxem Verstappenem v budoucnu, což naznačuje ambice týmu vyzkoušet netradiční kombinace a posílit svou přítomnost v různých disciplínách motorsportu.
Podle Browna je důležité skloubit mladé talenty se zkušenými jezdci. „Máme pár jezdců podepsaných, které jsme ještě oficiálně neoznámili, a jsme blízko u dalších,“ dodal. McLaren tak klade důraz na flexibilitu a dlouhodobý rozvoj svého jezdeckého týmu.
Tento přístup ukazuje, že tým nejen rozšiřuje své závodní aktivity, ale také hledá způsoby, jak propojit hvězdy Formule 1 s prestižními vytrvalostními závody. To zvyšuje atraktivitu týmu a umožňuje pilotům získávat cenné zkušenosti v různých oblastech motorsportu.
Zak Brown naznačil, že spolupráce Maxe Verstappena s McLarenem v budoucnu není vyloučená, zejména po návratu týmu do vytrvalostních závodů v roce 2027.
Max Verstappen překvapil svět Formule 1 vítězstvím v Monze, ale podle Ralfa Schumachera nebude mít jednoduchou cestu k dalšímu úspěchu v Ázerbájdžánu, a to ani McLaren.
Zak Brown naznačil, že Lando Norris a Oscar Piastri by v budoucnu mohli reprezentovat McLaren i na legendárních 24 hodinách Le Mans.
Pro Lewise Hamiltona se po slabších začátcích sezony začíná rýsovat světlo na konci tunelu. Lepší výkony během Velkých cen Nizozemska a Itálie naznačují, že britský závodník začíná nacházet rytmus a konkurenceschopnost vozu.
Ralf Schumacher naznačil, že by se Toto Wolff měl blíže podívat na smlouvu Carlose Sainze a její podmínky. Důvodem je slabší výkon Kimiho Antonelliho v Monze, který Wolff označil za „nevýrazný“ a který znovu vyvolal debatu o budoucí jezdecké sestavě Mercedesu.
Fernando Alonso odstoupil z italské Grand Prix z boje o sedmé místo poté, co na prvním kole nálet štěrku poškodil zavěšení jeho Aston Martinu. Tým uvedl, že právě tento incident nakonec vedl k jeho odstoupení ze závodu.
Jacques Villeneuve zdůraznil, že druhý pilot Red Bullu musí auto přizpůsobit svému stylu a poskytovat přesnou technickou zpětnou vazbu. Úspěch podle něj nespočívá v kopírování Verstappena, ale v samostatnosti a práci na nastavení vozu.
Formule 1 představila šest okruhů, na kterých se v roce 2026 pojedou sprintové závody. Do kalendáře se vrací Silverstone, naposledy se představí Zandvoort a poprvé se sprint pojede v Montrealu a Singapuru.
David Coulthard nevěří Hamiltonovu tvrzení, že je pro něj Ferrari zatím neznámé. Podle něj jsou základy vozu stejné a sedminásobný mistr světa by se měl dokázat přizpůsobit bez hledání výmluv.
Carlos Sainz označil znovuvybudování Williamsu na vítězný tým za svůj „životní projekt“ a zdůraznil, že je připraven do toho vložit vše. Jeho cílem není jen osobní úspěch, ale návrat celé stáje mezi nejlepší v F1.
Jacques Villeneuve upozornil, že Cadillac bude muset doufat, že najde jezdce srovnatelného s Valtterim Bottasem z Mercedesu. Klíčové bude, aby druhý pilot doplnil Bottasovy zkušenosti a stabilitu pro dosažení špičkových výsledků.
Po vítězství na okruhu v Monze, který byl pro Red Bull v roce 2024 nejproblematičtější, zůstává Helmut Marko optimistický. Věří, že tým dokáže uspět i na dalších náročnějších tratích ve zbytku kalendáře.