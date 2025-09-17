Krize Ferrari pokračuje: Nico Rosberg komentuje Lewise Hamiltona a neúspěch s Adrianem Neweym

Pro Lewise Hamiltona se po slabších začátcích sezony začíná rýsovat světlo na konci tunelu. Lepší výkony během Velkých cen Nizozemska a Itálie naznačují, že britský závodník začíná nacházet rytmus a konkurenceschopnost vozu.
Nico Rosberg, mistr světa z roku 2016, upozorňuje, že chvála, kterou Lewis Hamilton nyní získává jen za to, že drží krok s Charlesem Leclercem, je zároveň připomínkou toho, jak hluboký propad Brit v první polovině sezony zažil. „Bylo hezké vidět, jak měl Lewis opravdu solidní víkend, cítil se v autě pohodlně, byl občas rychlý a ukázal záblesky svého génia,“ řekl Rosberg v podcastu The F1 Show. „Ale zároveň je to důkaz toho, jak špatně to bylo předtím. Jen tím, že je blízko Charlesovi, všichni říkáme: ‚To je skvělý víkend‘, protože dříve dělal tolik chyb a měl problémy s tempem.“
Hamilton čelil v první polovině sezony velkým problémům a spekulovalo se, zda po letní přestávce vůbec u Ferrari zůstane. Brit nakonec zůstal a jeho výkony se od té doby zlepšily, přičemž dokázal většinou držet krok se svým týmovým kolegou Leclercem. Přesto sám Hamilton přiznává, že s vozem Ferrari ještě úplně nesplynul. „Stále se necítím stoprocentně komfortně s autem,“ uvedl pro PlanetF1.com. „Nakonec to vede k tomu, že jezdím vlastně trochu cizím stylem.“
I přes tyto potíže Rosberg vítá pokrok, který Hamilton udělal. „Byl to pro něj důležitý víkend. Doufejme, že bude pokračovat tímto směrem, to by bylo pro něj zásadní,“ dodal bývalý týmový kolega a rival z Mercedesu. Přestože Hamilton začíná nacházet rytmus, osm zbývajících závodů sezony 2025 už Ferrari na titul nepomůže. Tým čeká na mistrovský titul od roku 2007, kdy naposledy vyhrál Kimi Räikkönen.
Rosberg rovněž upozornil na tlak, který Ferrari stále cítí, zejména po domácí Velké ceně v Monze, kde tým dojel čtvrtý a šestý. „Ferrari bude pod tlakem, protože jsou vždy měřeni podle domácího závodu. Tohle byl slabý výkon, žádné tempo, žádná šance na výhru nebo pódiové umístění,“ vysvětlil Rosberg.
Další výzvou pro Ferrari podle něj není jen forma jezdců, ale také přilákání špičkových inženýrů a odborníků. Rosberg připomněl neúspěšná jednání s legendárním designérem Adrianem Neweym, který nakonec odešel k Aston Martinu. „Slyšel jsem, že Ferrari možná zvažuje otevření oddělení ve Velké Británii, protože se jim těžko získává talent. Centrum světového motorsportového talentu je právě v UK,“ dodal Rosberg.
Podle něj je problémem také rodinné a geografické uspořádání. „Někdo jako Adrian Newey, kdo byl v jednáních s Ferrari, nakonec nešel, protože nechtěl opustit svou rodinu ve Velké Británii. To samé platí pro mnoho špičkových inženýrů,“ vysvětlil Rosberg.
Ferrari tak podle něj prochází obdobím hluboké krize, které lze srovnat s lety 1979 až 2000, kdy tým čekal na návrat k mistrovským titulům. „Je to 18 let od posledního mistrovského titulu a tým se téměř blíží k dalšímu dlouhému období čekání. Je to opravdu těžké období,“ dodal Rosberg.
Shrnutí podle Rosberga je jasné: Hamilton ukazuje zlepšení, ale Ferrari čelí tlaku nejen na trati, ale i mimo ni. „Pro Hamiltona je důležité, že se cítí lépe, ale tým musí pracovat na všech frontách, pokud chce být znovu šampionem,“ uzavřel Rosberg.
