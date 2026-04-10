Zak Brown reaguje na příchod Gianpiera Lambiaseho: McLaren věří ve společný úspěch

Gianpiero Lambiase
Gianpiero Lambiase, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 16:59
Sdílej:

McLaren posílí své technické zázemí o zkušeného závodního inženýra Gianpiera Lambiaseho z Red Bullu. Šéf McLarenu Zak Brown vyjádřil naději, že nová spolupráce může týmu pomoci v dalším rozvoji ve Formuli 1.

Přestup Gianpiera Lambiaseho z Red Bullu do McLarenu představuje jeden z nejzásadnějších zákulisních tahů posledních let. Britský tým potvrdil, že zkušený inženýr dorazí nejpozději v roce 2028, čímž se uzavře dlouhá kapitola jeho působení u úřadujících šampionů.

Lambiase je neodmyslitelně spojen s Maxem Verstappenem, jehož závodním inženýrem je od roku 2016. Společně vytvořili jednu z nejúspěšnějších dvojic moderní Formule 1 a stáli u zisku čtyř mistrovských titulů nizozemského jezdce.

V McLarenu zaujme Lambiase pozici šéfa závodních operací a bude přímo podřízen týmovému šéfovi Andreovi Stellovi. Jeho příchod má posílit sportovní strukturu stáje, která se v posledních sezonách vrací na čelo startovního pole.

Spekulace před oficiálním oznámením přitom naznačovaly ještě výraznější rošádu. Lambiase byl spojován s možným převzetím role týmového šéfa, zejména kvůli informacím o možném odchodu Stelly k Ferrari.

Tyto scénáře se ale podle dostupných informací nenaplní. Andrea Stella zůstává ve své funkci a žádný přesun do Maranella se v tuto chvíli nechystá, což stabilizuje vedení McLarenu do dalších let.

Lewis Hamilton během testu pneumatik v Maranellu

Lewis Hamilton nezastavuje: Ve Fioranu jedou naplno dvoudenní testy pneumatik

Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown příchod nové posily veřejně přivítal a zdůraznil její význam pro budoucnost týmu. Uvedl, že Gianpiero Lambiase se stane šéfem závodních operací a do McLarenu nastoupí nejpozději v roce 2028 po vypršení smlouvy u Red Bull Racing.

Brown zároveň ocenil současné vedení týmu pod Andreou Stellou a vyjádřil přesvědčení o dalším růstu. „Připojuje se k neuvěřitelnému týmu pod vedením Andrease a těším se na to, čeho můžeme společně dosáhnout,“ uvedl.

Podle zákulisních informací musel McLaren o Lambiaseho služby svést silný konkurenční boj, přičemž zájem o něj měl projevit i Aston Martin.

McLaren tak pokračuje ve strategii posilování klíčových pozic o zkušené osobnosti z Red Bullu, po dřívějších příchodech Roba Marshalla a Willa Courtenaye.

Red Bull Racing mezitím potvrdil, že Lambiase zůstane součástí týmu až do konce stávající smlouvy v roce 2028.

„GP je ceněným členem týmu, ke kterému se připojil v roce 2015,“ uvedl Red Bull a připomněl jeho dlouhodobý přínos.

Stáj zároveň zdůraznila, že až do plánovaného odchodu bude Lambiase nadále vykonávat své současné role. „Do jeho plánovaného odchodu pokračuje GP ve funkci šéfa závodění i závodního inženýra Maxe Verstappena,“ uvedl tým s tím, že obě strany zůstávají plně odhodlány pokračovat ve společných úspěších.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Gianpiero Lambiase Brown, Zak McLaren
Stalo se
Novinky
Gianpiero Lambiase

Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
