Lewis Hamilton nezastavuje: Ve Fioranu jedou naplno dvoudenní testy pneumatik

Lewis Hamilton se ve Fioranu zapojil do dvoudenních testů pneumatik, kde pomáhá s vývojem nových směsí pro následující rok.
Ve čtvrtek odstartovaly v Maranellu dvoudenní testy pneumatik Pirelli pro sezonu 2027, do kterých se na okruhu Fiorano zapojil Lewis Hamilton. Sedminásobný mistr světa zde působí jako hlavní testovací jezdec a podílí se na vývoji nové generace pneumatik pro Formuli 1.
Hamilton zvládl celý první den testů sám a odjel 142 kol, tedy více než 420 kilometrů, což představuje téměř dvojnásobek závodní vzdálenosti.
Inženýrské týmy Ferrari a Pirelli sledovaly především chování pneumatik při různých úrovních přilnavosti, jejich opotřebení a stabilitu v delším zatížení, aby získaly detailní data pro další vývoj.
Zajímavým prvkem byla i simulace přechodných podmínek. V závěru dne Hamilton přešel na intermediální pneumatiky, přičemž trať byla uměle zavlažována, aby co nejvěrněji napodobila reálný vývoj počasí během závodu.
Právě infrastruktura okruhu Fiorano sehrála klíčovou roli. Díky propracovanému zavlažovacímu systému bylo možné udržet konzistentně mokrý povrch po celý den, a to i navzdory relativně vysokým teplotám, které se pohybovaly okolo 21 °C.
Z hlediska výkonu nebylo primárním cílem honit časy, přesto Hamilton zaznamenal nejrychlejší kolo s hodnotou 1:01.031. Důležitější než absolutní rychlost však byla konzistence a sběr dat pro budoucí vývoj.
Testy mokrých pneumatik jsou v současnosti jedním z nejdiskutovanějších témat v zákulisí Formule 1. S rostoucími nároky na bezpečnost i výkon se očekává, že nové směsi přinesou lepší odvod vody i stabilnější chování ve ztížených podmínkách.
Hamiltonova přítomnost za volantem po celý první den zároveň ukazuje důvěru, kterou do něj Ferrari i Pirelli vkládají. Jeho zkušenosti, nasbírané během více než dekády na špici motorsportu, jsou pro podobné projekty neocenitelné.
Zajímavostí je i načasování testu. Ten probíhá v týdnu, kdy se původně měl jet závod v Bahrajnu, což poskytlo týmům prostor věnovat se vývoji mimo standardní závodní program.
Program pokračuje i druhým dnem, kdy Hamilton zůstává opět v kokpitu. Ferrari tak maximalizuje čas na trati a Pirelli získává další cenná data, která mohou zásadně ovlivnit podobu závodění v nadcházejících letech.
