Napětí roste. Změna pravidel motorů možná nakonec neproběhne

Formule 1 čeká klíčové jednání výrobců motorů o změně pravidel pro rok 2027, která má upravit poměr výkonu na 60:40 ve prospěch spalovacího motoru. FIA změnu schválila v principu, ale výrobci se neshodují na načasování. Diskuse v Montrealu mohou ovlivnit budoucnost F1.
Formule 1 směřuje k zásadnímu jednání mezi výrobci pohonných jednotek, které se uskuteční během Velké ceny Kanady v Montrealu. Hlavním tématem bude budoucí úprava pravidel pro rok 2027, zejména změna rozložení výkonu mezi spalovací motor a elektrickou složku.
FIA již dříve oznámila, že plánuje upravit současný poměr 50:50 na 60:40 ve prospěch spalovacího motoru. Tento krok má reagovat na problémy, které se objevily v úvodních závodech nové éry, kdy jezdci museli často jezdit „na úsporu“ energie.
Podle dostupných informací má změna zlepšit průběh závodů a snížit nutnost výrazného šetření baterie, které negativně ovlivňovalo závodní tempo i samotnou podívanou.
Mezi výrobci pohonných jednotek – Audi, Ferrari, Mercedes HPP, Honda a Red Bull Powertrains – panuje obecná shoda, že změna je potřebná. Rozcházejí se však v tom, kdy by měla být implementována.
Část výrobců preferuje okamžité zavedení pro rok 2027, zatímco jiní navrhují odklad až na rok 2028, aby se předešlo velkým nákladům na přepracování již vyvíjených motorů.
Audi má podle zákulisních informací obavy, protože do původního konceptu 50:50 už investovalo značné prostředky a další zásadní změny by pro něj znamenaly vysoké dodatečné náklady. Ferrari má v této otázce odlišný pohled a situaci posuzuje spíše z hlediska konkurenceschopnosti.
Mercedes HPP, který je podle dosavadních dat silný v nové generaci pohonných jednotek, změnu podporuje. Naopak Honda se staví spíše neutrálně a deklaruje, že bude respektovat rozhodnutí FIA.
Diskuse se navíc dotýká i širšího tématu technického směřování F1, kde se dlouhodobě řeší rovnováha mezi elektrifikací a tradičním spalovacím výkonem. Výsledné rozhodnutí tak může ovlivnit nejen výkonnost, ale i náklady a vývojové strategie jednotlivých týmů.
Klíčové jednání v Montrealu tak může rozhodnout, zda se změna 60:40 stane realitou už v roce 2027, nebo zda bude odložena, což by výrazně ovlivnilo vývoj celé nové generace Formule 1.
Formule 1 čeká klíčové jednání výrobců motorů o změně pravidel pro rok 2027, která má upravit poměr výkonu na 60:40 ve prospěch spalovacího motoru. FIA změnu schválila v principu, ale výrobci se neshodují na načasování. Diskuse v Montrealu mohou ovlivnit budoucnost F1.
Fernando Alonso upozorňuje, že Aston Martin stále ztrácí na špičku F1, i když zlepšil spolehlivost a převodovku AMR26. Hlavním problémem zůstává výkon a ovladatelnost pohonné jednotky Honda, která nedokáže smazat ztrátu několika sekund na kolo, potvrzují i zahraniční zdroje.
Max Verstappen podpořil plán F1 pro rok 2027 zvýšit podíl spalovacího motoru na 60 % oproti 40 % elektrické energie. Považuje to za správný krok pro lepší „produkt“ F1 a přiznal, že to zvyšuje šanci na jeho pokračování.
Lewis Hamilton se ostře vymezil vůči spekulacím o své budoucnosti ve Formuli 1. Reagoval na kritiku i výzvy k ukončení kariéry a dal jasně najevo, že ho podobné debaty neovlivňují. Sedminásobný mistr světa zároveň zdůraznil svou motivaci a odhodlání pokračovat v závodění.
Otmar Szafnauer věří, že Andrea Kimi Antonelli má před sebou ještě výrazný výkonnostní růst a že jeho nejlepší roky teprve přijdou. Podle něj se mladý jezdec Mercedesu bude s věkem nejen zlepšovat po stránce zkušeností, ale i mentální odolnosti, což z něj může v budoucnu udělat kandidáta na titul mistra světa.
Christian Horner po svém odchodu z Red Bullu přemýšlí nad návratem do Formule 1 v nové roli spolumajitele týmu nebo jako lídr projektu nové stáje. Jednou z možností je podíl v Alpine, druhou ambiciózní plán na vytvoření 12. týmu ve spolupráci s čínským výrobcem BYD.
FIA v poslední době zasahuje do pravidel startů ve Formuli 1 kvůli problémům s novou generací pohonných jednotek, které přinášejí potíže při rozjezdech. Úpravy zaměřené na bezpečnost ale vyvolaly nespokojenost ve Ferrari, které tvrdí, že přišlo o technickou výhodu, na které stavělo svou koncepci startů.
Daniel Ricciardo po konci své kariéry ve Formuli 1 postupně obnovuje vztah k motorsportu. Přiznal, že po odchodu ze závodění potřeboval odstup, ale dnes už F1 znovu sleduje i když ne tak intenzivně jako dříve. Klíčové pro něj bylo najít zdravější rovnováhu a znovu si k závodění vytvořit pozitivní vztah.
Tým Williams Racing potvrdil Victora Martinse jako rezervního jezdce pro Velkou cenu Kanady. Francouz nahradí Luka Browninga, který závodí v Super Formuli. Carlos Sainz zároveň přiznal, že Williams stále bojuje s nadváhou monopostu, přesto věří v postupný obrat sezony.
Lando Norris naznačil, že by si v budoucnu rád vyzkoušel i jiné závodní série než Formuli 1, přičemž jako hlavní cíl zmínil legendární 24 hodin Le Mans. Pilot McLarenu zároveň přiznal, že ho láká i jízda na Nordschleife.
Honda považuje Velkou cenu Kanady za klíčový víkend pro zlepšení výkonu Aston Martinu, přičemž hlavním cílem je dodat pilotům Lancovi Strollovi a Fernandu Alonsovi větší jistotu za volantem. Podle dodavatele motorů by právě vyšší sebevědomí jezdců mohlo vést k lepším časům na kolo a celkovému zrychlení.
Oscar Piastri uvedl, že jezdci by měli mít na tvorbu pravidel F1 pro rok 2026 jen omezený vliv a zapojovat se hlavně do otázek bezpečnosti, aby se neomezila atraktivita závodění. Se stejným názorem souhlasili i Sergio Pérez a Nico Hülkenberg, kteří zdůraznili význam zpětné vazby po zavedení regulí.