Andrea Stella vysvětluje chaotickou strategii McLarenu: V tu chvíli to dávalo smysl

Lando Norris v Kanadě, foto: Pirelli
Josef Mráček DNES 16:06
McLaren zvolil v Kanadě riskantní start na intermediálkách s Norrisem a Piastrim, který se kvůli rychlému osychání trati ukázal jako chybný. Oba jezdci brzy přezuli, Norris odstoupil a Piastri měl kolizi. Tým ale tvrdí, že rozhodnutí bylo v danou chvíli správné.

McLaren vstupoval do závodu v Montrealu s odvážnou strategií, když Lando Norris a Oscar Piastri jako jediní z předních jezdců odstartovali na přechodných pneumatikách. Ostatní piloti většinou zvolili suché slicky, protože trať rychle osychala.

Rozhodnutí padlo po ranním dešti, který sice před startem ustal, ale trať zůstávala vlhká a kluzká. Podle šéfa týmu Andrey Stelly šlo v danou chvíli o správné posouzení situace, protože podmínky byly stále kluzké a těžko čitelné.

„Musíte vzít v úvahu, že pneumatiky se nasazují pět minut před startem a že jsme měli zhruba sedm minut na rozhodnutí,“ vysvětlil Stella. „V našem pohledu byla trať kluzká, bylo obtížné udržet teplotu pneumatik a stále pršelo.“

Krátce po rozhodnutí ale déšť ustal a trať začala rychle osychat. Situaci navíc zkomplikovaly dvě dodatečná zaváděcí kola kvůli odstavenému vozu Racing Bulls, která McLarenu vzala potenciální výhodu.

Stella přiznal, že zpětně bylo rozhodnutí penalizováno změnou podmínek, ale v době jeho učinění dávalo smysl. „Kdyby závod začal o pár minut dříve, mohli jsme vidět úplně jiný průběh,“ uvedl.

George Russell

George Russell po odstoupení ztratil nervy. FIA reaguje podmíněným trestem

Norris se po startu dokonce dostal do čela díky lepšímu záběru na mokré trati, ale jakmile začala trať schnout, výhoda intermediálek zmizela a oba jezdci museli rychle zamířit do boxů pro střední směs.

McLaren navíc čelil dalším problémům, když Oscar Piastri v desáté zatáčce kolidoval s Alexem Albonem, což jeho závod ještě více zkomplikovalo. Lando Norris mezitím přišel o šanci na body kvůli technickým problémům, které jej nakonec donutily odstoupit.

Stella zdůraznil, že rozhodování probíhalo společně mezi týmem a jezdci. „Chtěl jsem mít jistotu, že přežijeme první kola,“ řekl s tím, že chladné podmínky ztěžovaly zahřátí slicků.

„Vždy musíme být opatrní při hodnocení rozhodnutí podle výsledku. V době rozhodování byly podmínky jiné,“ dodal šéf McLarenu, který odmítl kritiku strategie jako chybné.

McLaren tak z Kanady odjíždí s pocitem promarněné šance, přestože podle vedení týmu šlo o logické rozhodnutí v rychle se měnících podmínkách, které nakonec závod zásadně ovlivnily.

