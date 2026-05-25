Souboj titánů. Lewis Hamilton je nadšený po bitvě s Maxem Verstappenem

Velká cena Kanady přinesla strhující podívanou i jeden z nejlepších soubojů sezony. Lewis Hamilton po dramatické bitvě o druhé místo ocenil Maxe Verstappena jako „jednoho z velikánů“. Závod ovládl Kimi Antonelli, který potvrdil skvělou formu Mercedesu a posílil své vedení v šampionátu.
Velká cena Kanady 2026 nabídla fanouškům strhující podívanou od startu až do cíle. Na okruhu Gillese Villeneuvea dominoval mladý Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který vyhrál už čtvrtý závod po sobě a upevnil své vedení v šampionátu. Přestože vítězství patřilo právě jemu, největší pozornost na sebe strhl souboj mezi Hamiltonem a Verstappenem o druhé místo.
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton po závodě neskrýval nadšení. Britský pilot Ferrari označil Verstappena za „jednoho z velikánů“ současné Formule 1 a přiznal, že souboj s ním byl mimořádně náročný. „Bylo naprosto úžasné bojovat s jedním z nejlepších jezdců historie,“ řekl Hamilton po dojezdu do cíle.
Hamilton s Verstappenem bojovali prakticky celý závod. Verstappen se dostal před Ferrari už v devátém kole, když využil vyšší maximální rychlosti Red Bullu na rovince. Hamilton si během vysílačky stěžoval na nedostatek výkonu motoru, přesto však dokázal držet tempo a postupně nizozemského rivala znovu dotahoval.
Klíčový moment přišel v 62. kole. Hamilton zvolil pozdní brzdění do první zatáčky a odvážným manévrem po vnější straně Verstappena předjel. Šlo o jeden z nejhezčích předjížděcích momentů letošní sezony a fanoušci jej okamžitě začali označovat za návrat „starého Hamiltona“.
Ani po ztrátě pozice se Verstappen nevzdal. Jezdec Red Bullu držel Hamiltona pod tlakem až do samotného cíle a v posledních kolech využíval systém ERS téměř naplno. Hamilton však zvládl obranu bez chyby a získal své nejlepší umístění od příchodu do Ferrari.
Hamilton po závodě podrobně vysvětlil, jak složité bylo Verstappena porazit. Přiznal, že Ferrari stále ztrácí výkon na rovinkách a že musel pečlivě pracovat s energií baterií i strategií využívání výkonu. „Musel jsem neustále počítat, kde energii použít a kde ji šetřit. O to lepší pocit je, když se předjetí podaří,“ uvedl Brit.
Také Verstappen hodnotil duel velmi pozitivně. Přiznal, že si souboj s Hamiltonem užil a ocenil férovost i intenzitu jejich bitvy. „Tlačili jsme naplno a bylo to opravdu skvělé závodění,“ řekl po závodě. Zároveň dodal, že šlo o jeho první „normální závod“ sezony bez chaosu a komplikací.
Velkým tématem závodu byl rovněž dramatický interní souboj Mercedesu. George Russell a Antonelli bojovali o vítězství téměř třicet kol, několikrát si vyměnili vedení a dostali se i do těsných kontaktů. Russellův monopost ale postihla porucha pohonné jednotky, která jej připravila o možné vítězství.
Antonelli díky triumfu zvýšil náskok v čele mistrovství světa na 43 bodů. Devatenáctiletý Ital potvrzuje obrovský talent a mnozí odborníci už ho označují za budoucí dominantní tvář Formule 1. Čtyři vítězství v řadě jej zařadila po bok jezdců jako Hamilton, Verstappen nebo Alonso, kterým se podobná série v minulosti také podařila.
Ferrari po nepřesvědčivém vstupu do sezony konečně ukázalo výrazný pokrok. Hamiltonovo druhé místo a čtvrtá příčka Charles Leclerc naznačují, že italský tým začíná rozumět novému vozu i Hamiltonovým požadavkům. Podle zahraničních médií pomohly změny v nastavení monopostu i nový přístup inženýrského týmu kolem šéfa Frederica Vasseura.
Velká cena Kanady tak nabídla nejen dramatický boj o pódium, ale i důležitý signál pro zbytek sezony. Mercedes má aktuálně nejsilnější formu, Ferrari se výrazně zlepšuje a Verstappen s Red Bullem se začínají vracet do hry. Především však závod připomněl slavné souboje Hamiltona a Verstappena z minulých let — tentokrát však s mnohem větším vzájemným respektem a uznáním.
George Russell v Kanadě po odstoupení kvůli technické poruše v emocích odhodil opěrku hlavy, za což dostal od FIA podmíněnou pokutu. Mercedes potvrdil selhání baterie. Závod ovládl Kimi Antonelli, který navýšil vedení v šampionátu a potvrdil dominantní formu.
Kimi Antonelli ovládl dramatickou Velkou cenu Kanady a připsal si čtvrté vítězství v řadě. Klíčovým momentem bylo odstoupení George Russella kvůli poruše motoru. Lewis Hamilton dojel druhý a získal nejlepší výsledek s Ferrari, Max Verstappen skončil třetí.
Kimi Antonelli vyzval Mercedes k vyjasnění pravidel týmových soubojů po kontroverzní bitvě s Georgem Russellem ve sprintu v Kanadě. Incident v první zatáčce ho poslal na trávu, ztratil pozici a následně reagoval emotivně v rádiu, situaci uklidňoval Toto Wolff.
Lewis Hamilton se po kvalifikaci na Velkou cenu Kanady vyhnul trestu za údajné blokování Pierra Gaslyho. FIA po vysvětlení obou jezdců rozhodla o uzavření případu bez postihu. Rušné odpoledne komisařů zároveň přineslo pokuty pro Aston Martin a varování pro Sergia Péreze.
George Russell znovu potvrdil svou formu, když v závěru napínavé kvalifikace na Velkou cenu Kanady získal druhou pole position v řadě. Rozhodující kolo přišlo až na poslední chvíli a v dramatickém finále sesadil z prvního místa konkurenty v těsném souboji o nejrychlejší čas.
George Russell si ve sprintu Velké ceny Kanady dojel pro důležité vítězství, které však zastínil vyhrocený souboj s týmovým kolegou Kimim Antonellim. Oba jezdci Mercedesu sváděli od prvních kol tvrdé bitvy o vedení a jejich vzájemný střet vyvolal řadu emocí i ostré reakce v týmovém rádiu.
Lando Norris patří ke kritikům letošních pravidel, kde je podle něj až příliš důležité řízení energie v baterii na úkor samotného závodění. Zvlášť v kvalifikaci a při pomalých kolech musí jezdci řešit složité energetické režimy. Přesto po úpravách McLarenu v Montrealu vidí zlepšení a posun vpřed.
Mercedes ovládl sprintovou kvalifikaci na Velkou cenu Kanady. George Russell získal pole position před týmovým kolegou Kimim Antonellim, který v závěru zajistil kompletní první řadu pro stříbrné šípy. Lewis Hamilton skončil za nimi, kvalifikaci ovlivnila i nehoda Fernanda Alonsa.
Formule 1 čeká klíčové jednání výrobců motorů o změně pravidel pro rok 2027, která má upravit poměr výkonu na 60:40 ve prospěch spalovacího motoru. FIA změnu schválila v principu, ale výrobci se neshodují na načasování. Diskuse v Montrealu mohou ovlivnit budoucnost F1.
Fernando Alonso upozorňuje, že Aston Martin stále ztrácí na špičku F1, i když zlepšil spolehlivost a převodovku AMR26. Hlavním problémem zůstává výkon a ovladatelnost pohonné jednotky Honda, která nedokáže smazat ztrátu několika sekund na kolo, potvrzují i zahraniční zdroje.
Max Verstappen podpořil plán F1 pro rok 2027 zvýšit podíl spalovacího motoru na 60 % oproti 40 % elektrické energie. Považuje to za správný krok pro lepší „produkt“ F1 a přiznal, že to zvyšuje šanci na jeho pokračování.