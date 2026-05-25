George Russell po odstoupení ztratil nervy. FIA reaguje podmíněným trestem

George Russell v Kanadě po odstoupení kvůli technické poruše v emocích odhodil opěrku hlavy, za což dostal od FIA podmíněnou pokutu. Mercedes potvrdil selhání baterie. Závod ovládl Kimi Antonelli, který navýšil vedení v šampionátu a potvrdil dominantní formu.
George Russell prožil v Kanadě dramatický závod, který pro něj skončil technickým odstoupením po problémech s monopostem Mercedesu. Už během úvodních kol přitom sváděl intenzivní interní souboj s týmovým kolegou Kimim Antonellim o vedení, což potvrdilo silné tempo stáje v Montrealu.
Podle shody zahraničních médií se problém objevil po průjezdu šikanou mezi zatáčkami 3 a 4, kde Russell ztratil kontrolu nad výkonem vozu. Krátce poté zastavil a bylo zřejmé, že jde o vážnou technickou závadu, která jej vyřadila ze hry o vítězství.
Více zdrojů se shoduje, že šlo pravděpodobně o selhání elektrického systému nebo baterie, což následně potvrdil i šéf Mercedesu Toto Wolff. Ten uvedl, že vůz „zcela ztratil elektrický výkon“.
Po odstoupení Russell v emocích odhodil opěrku hlavy svého monopostu směrem na trať. Tento moment okamžitě zaznamenali komisaři FIA a zahájili standardní přezkum incidentu.
FIA následně potvrdila podmíněnou pokutu 5 000 eur se zkušební dobou 12 měsíců. Vysvětlila, že zohlednila jezdcovu spolupráci, omluvu a také fakt, že šlo o reakci v emočně vypjaté situaci po technickém selhání.
Ve svém oficiálním rozhodnutí komisaři uvedli, že vyslechli Russella i zástupce Mercedesu a analyzovali videozáznam. Jezdec podle dokumentu přiznal frustraci a označil své chování za nevhodné a „trapné“.
Britská i mezinárodní média zdůraznila, že Russell se komisařům omluvil a vyjádřil ochotu omluvit se i veřejně. FIA jeho postoj vzala v úvahu při zmírnění trestu na podmíněnou formu bez okamžité finanční sankce.
Mercedes po závodě potvrdil, že problém s monopostem byl pravděpodobně způsoben poruchou baterie nebo energetického modulu. Tým tak přišel o šanci bojovat o vítězství v závodě, který měl velmi slibný průběh.
Závod samotný nakonec ovládl Kimi Antonelli, který podle většiny zahraničních reportů (včetně F1.com a Reuters) potvrdil svou dominanci a získal další plný bodový zisk. Tím si upevnil vedení v šampionátu.
Do další Velké ceny v Monaku vstupuje Antonelli s výrazným náskokem 43 bodů před Russellem, což potvrzuje jeho aktuální formu i silu Mercedesu v sezoně. Russell naopak odjíždí z Kanady s hořkým výsledkem, který kombinoval technické zklamání i disciplinární dohru.
Velká cena Kanady přinesla strhující podívanou i jeden z nejlepších soubojů sezony. Lewis Hamilton po dramatické bitvě o druhé místo ocenil Maxe Verstappena jako „jednoho z velikánů“. Závod ovládl Kimi Antonelli, který potvrdil skvělou formu Mercedesu a posílil své vedení v šampionátu.
Kimi Antonelli ovládl dramatickou Velkou cenu Kanady a připsal si čtvrté vítězství v řadě. Klíčovým momentem bylo odstoupení George Russella kvůli poruše motoru. Lewis Hamilton dojel druhý a získal nejlepší výsledek s Ferrari, Max Verstappen skončil třetí.
Kimi Antonelli vyzval Mercedes k vyjasnění pravidel týmových soubojů po kontroverzní bitvě s Georgem Russellem ve sprintu v Kanadě. Incident v první zatáčce ho poslal na trávu, ztratil pozici a následně reagoval emotivně v rádiu, situaci uklidňoval Toto Wolff.
Lewis Hamilton se po kvalifikaci na Velkou cenu Kanady vyhnul trestu za údajné blokování Pierra Gaslyho. FIA po vysvětlení obou jezdců rozhodla o uzavření případu bez postihu. Rušné odpoledne komisařů zároveň přineslo pokuty pro Aston Martin a varování pro Sergia Péreze.
George Russell znovu potvrdil svou formu, když v závěru napínavé kvalifikace na Velkou cenu Kanady získal druhou pole position v řadě. Rozhodující kolo přišlo až na poslední chvíli a v dramatickém finále sesadil z prvního místa konkurenty v těsném souboji o nejrychlejší čas.
George Russell si ve sprintu Velké ceny Kanady dojel pro důležité vítězství, které však zastínil vyhrocený souboj s týmovým kolegou Kimim Antonellim. Oba jezdci Mercedesu sváděli od prvních kol tvrdé bitvy o vedení a jejich vzájemný střet vyvolal řadu emocí i ostré reakce v týmovém rádiu.
Lando Norris patří ke kritikům letošních pravidel, kde je podle něj až příliš důležité řízení energie v baterii na úkor samotného závodění. Zvlášť v kvalifikaci a při pomalých kolech musí jezdci řešit složité energetické režimy. Přesto po úpravách McLarenu v Montrealu vidí zlepšení a posun vpřed.
Mercedes ovládl sprintovou kvalifikaci na Velkou cenu Kanady. George Russell získal pole position před týmovým kolegou Kimim Antonellim, který v závěru zajistil kompletní první řadu pro stříbrné šípy. Lewis Hamilton skončil za nimi, kvalifikaci ovlivnila i nehoda Fernanda Alonsa.
Formule 1 čeká klíčové jednání výrobců motorů o změně pravidel pro rok 2027, která má upravit poměr výkonu na 60:40 ve prospěch spalovacího motoru. FIA změnu schválila v principu, ale výrobci se neshodují na načasování. Diskuse v Montrealu mohou ovlivnit budoucnost F1.
Fernando Alonso upozorňuje, že Aston Martin stále ztrácí na špičku F1, i když zlepšil spolehlivost a převodovku AMR26. Hlavním problémem zůstává výkon a ovladatelnost pohonné jednotky Honda, která nedokáže smazat ztrátu několika sekund na kolo, potvrzují i zahraniční zdroje.
Max Verstappen podpořil plán F1 pro rok 2027 zvýšit podíl spalovacího motoru na 60 % oproti 40 % elektrické energie. Považuje to za správný krok pro lepší „produkt“ F1 a přiznal, že to zvyšuje šanci na jeho pokračování.