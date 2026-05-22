Fernando Alonso upozorňuje, že Aston Martin stále ztrácí na špičku F1, i když zlepšil spolehlivost a převodovku AMR26. Hlavním problémem zůstává výkon a ovladatelnost pohonné jednotky Honda, která nedokáže smazat ztrátu několika sekund na kolo, potvrzují i zahraniční zdroje.
Fernando Alonso se po Velké ceně v Miami a před závodem v Kanadě vyjádřil k aktuálním problémům Aston Martinu velmi realisticky. Přestože tým odstranil část problémů se spolehlivostí, zejména v oblasti baterie a převodovky, celkový výkon vozu zůstává hluboko za očekáváním.
Podle Alonsa se inženýrům podařilo zlepšit některé kritické oblasti, jako je stabilita pohonné jednotky a základní funkčnost řazení. Přesto však upozorňuje, že tyto změny nemají zásadní vliv na tempo. „Nemyslím si, že se výkon dramaticky změní,“ uvedl španělský jezdec, informuje Motorsport.com.
Alonso zároveň zdůraznil, že i kdyby se podařilo zcela odstranit problémy s řazením a brzděním motorem, ztráta na špičku by zůstala výrazná. „Možná získáme jen malou část času, ale ne dvě nebo tři sekundy, které nám chybí,“ dodal.
Podle analýz zahraničních médií, včetně reportů z paddocku, je hlavním problémem kombinace nové konstrukce převodovky a extrémně složité integrace hybridního systému Honda. Tým musel řešit řadu kompromisů kvůli aerodynamickému balení zadní části vozu.
Honda přiznává, že nové technické regulace pro rok 2026 výrazně změnily chování pohonné jednotky, zejména v částečném plynu a při brzdění motorem. Tyto oblasti jsou nyní energeticky mnohem náročnější než v předchozích sezónách.
„Zlepšujeme řízení energie a ovladatelnost, ale stále se učíme,“ uvedl šéf motorářů Hondy Shintaro Orihara. Podle něj je klíčové lépe pochopit chování jednotky v mezních režimech, kde vznikají největší ztráty času.
Technický ředitel Aston Martinu Mike Krack potvrdil, že vývoj je komplikovaný a že tým postupně řeší jednotlivé problémy, ale zároveň se objevují nové. Zároveň upozornil, že podobné potíže řeší i další týmy, protože nová pravidla výrazně zvýšila komplexitu pohonných jednotek.
Zahraniční média, jako Reuters či Autosport, se shodují, že AMR26 má potenciál v aerodynamice, ale zatím ho nedokáže využít kvůli omezením v pohonném systému a nedostatečným testovacím kilometrům. To je důsledek i pozdního vývoje a technických kompromisů.
Celkově Alonso i odborné analýzy zdůrazňují, že Aston Martin čeká dlouhá cesta zpět na špičku. I když se podařilo vyřešit část problémů, klíčová ztráta výkonu zůstává a její odstranění bude vyžadovat zásadní posun v integraci motoru, převodovky a energetického managementu.
Formule 1 čeká klíčové jednání výrobců motorů o změně pravidel pro rok 2027, která má upravit poměr výkonu na 60:40 ve prospěch spalovacího motoru. FIA změnu schválila v principu, ale výrobci se neshodují na načasování. Diskuse v Montrealu mohou ovlivnit budoucnost F1.
Max Verstappen podpořil plán F1 pro rok 2027 zvýšit podíl spalovacího motoru na 60 % oproti 40 % elektrické energie. Považuje to za správný krok pro lepší „produkt“ F1 a přiznal, že to zvyšuje šanci na jeho pokračování.
Lewis Hamilton se ostře vymezil vůči spekulacím o své budoucnosti ve Formuli 1. Reagoval na kritiku i výzvy k ukončení kariéry a dal jasně najevo, že ho podobné debaty neovlivňují. Sedminásobný mistr světa zároveň zdůraznil svou motivaci a odhodlání pokračovat v závodění.
Otmar Szafnauer věří, že Andrea Kimi Antonelli má před sebou ještě výrazný výkonnostní růst a že jeho nejlepší roky teprve přijdou. Podle něj se mladý jezdec Mercedesu bude s věkem nejen zlepšovat po stránce zkušeností, ale i mentální odolnosti, což z něj může v budoucnu udělat kandidáta na titul mistra světa.
Christian Horner po svém odchodu z Red Bullu přemýšlí nad návratem do Formule 1 v nové roli spolumajitele týmu nebo jako lídr projektu nové stáje. Jednou z možností je podíl v Alpine, druhou ambiciózní plán na vytvoření 12. týmu ve spolupráci s čínským výrobcem BYD.
FIA v poslední době zasahuje do pravidel startů ve Formuli 1 kvůli problémům s novou generací pohonných jednotek, které přinášejí potíže při rozjezdech. Úpravy zaměřené na bezpečnost ale vyvolaly nespokojenost ve Ferrari, které tvrdí, že přišlo o technickou výhodu, na které stavělo svou koncepci startů.
Daniel Ricciardo po konci své kariéry ve Formuli 1 postupně obnovuje vztah k motorsportu. Přiznal, že po odchodu ze závodění potřeboval odstup, ale dnes už F1 znovu sleduje i když ne tak intenzivně jako dříve. Klíčové pro něj bylo najít zdravější rovnováhu a znovu si k závodění vytvořit pozitivní vztah.
Tým Williams Racing potvrdil Victora Martinse jako rezervního jezdce pro Velkou cenu Kanady. Francouz nahradí Luka Browninga, který závodí v Super Formuli. Carlos Sainz zároveň přiznal, že Williams stále bojuje s nadváhou monopostu, přesto věří v postupný obrat sezony.
Lando Norris naznačil, že by si v budoucnu rád vyzkoušel i jiné závodní série než Formuli 1, přičemž jako hlavní cíl zmínil legendární 24 hodin Le Mans. Pilot McLarenu zároveň přiznal, že ho láká i jízda na Nordschleife.
Honda považuje Velkou cenu Kanady za klíčový víkend pro zlepšení výkonu Aston Martinu, přičemž hlavním cílem je dodat pilotům Lancovi Strollovi a Fernandu Alonsovi větší jistotu za volantem. Podle dodavatele motorů by právě vyšší sebevědomí jezdců mohlo vést k lepším časům na kolo a celkovému zrychlení.
Oscar Piastri uvedl, že jezdci by měli mít na tvorbu pravidel F1 pro rok 2026 jen omezený vliv a zapojovat se hlavně do otázek bezpečnosti, aby se neomezila atraktivita závodění. Se stejným názorem souhlasili i Sergio Pérez a Nico Hülkenberg, kteří zdůraznili význam zpětné vazby po zavedení regulí.