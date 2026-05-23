Lando Norris v Kanadě: I přes kritiku pravidel má důvod k radosti

Lando Norris patří ke kritikům letošních pravidel, kde je podle něj až příliš důležité řízení energie v baterii na úkor samotného závodění. Zvlášť v kvalifikaci a při pomalých kolech musí jezdci řešit složité energetické režimy. Přesto po úpravách McLarenu v Montrealu vidí zlepšení a posun vpřed.
Nová pravidla F1 pro rok 2026 přinesla dosud největší důraz na hybridní pohon. Výkon pohonných jednotek je nyní rozdělen téměř rovným dílem mezi spalovací motor a elektrickou část, což znamená, že týmy i jezdci musí neustále hospodařit s energií uloženou v baterii. Právě tento aspekt se stal terčem stále hlasitější kritiky ze strany závodníků.
Lando Norris označil současnou situaci za příliš komplikovanou. Podle něj je problémem především to, že jezdci musí během každého kola sledovat celou řadu parametrů a hledat ideální kompromis mezi rychlostí a nabíjením baterie. Jakékoliv vybočení z optimálního režimu může znamenat ztrátu výkonu nebo nedostatečně nabitou baterii pro další pokus.
Britský pilot vysvětlil, že pravidla vytvářejí téměř neřešitelnou situaci. „Když jedete příliš pomalu, dostanete penalizaci. Když jedete příliš rychle, můžete být potrestáni také. Je to prostě velmi obtížné,“ uvedl Norris. Dodal, že značnou část kola tráví sledováním displeje na volantu místo soustředění na trať, soupeře nebo modré vlajky.
Zvlášť náročné jsou podle něj okruhy v Miami a Montrealu. Dlouhé úseky na plný plyn před cílovou čarou totiž vyžadují, aby byla baterie na začátku měřeného kola maximálně nabitá. Zároveň ale předpisy omezují, jak pomalu mohou jezdci během přípravného kola jet. Výsledkem je velmi úzké okno, ve kterém lze správně připravit vůz na kvalifikační pokus.
Norris nejostřeji kritizoval situaci během ochlazovacích kol. „Není to tak jednoduché, jak bych si přál. Obzvlášť když jedeme jen ochlazovací kolo. Na něco takového by neměla být potřeba žádná zvláštní dovednost. Přesto musíte být velmi přesní, abyste to zvládli správně,“ řekl jezdec McLarenu. Podle něj by podobné úkony neměly rozhodovat o výkonnosti vozu ani o výsledcích.
Jeho současná kritika navazuje na dřívější vyjádření z Miami, kde zašel ještě dál. Tehdy prohlásil, že dlouhodobým řešením by mohlo být výrazné omezení role baterií, případně jejich úplné odstranění z budoucích pohonných jednotek. Norris sice ocenil drobné úpravy pravidel zavedené FIA během sezony, zároveň však zdůraznil, že Formule 1 je podle něj stále daleko od ideálního stavu.
Nespokojenost navíc nesdílí pouze Norris. Kritické hlasy zaznívají také od dalších jezdců včetně Maxe Verstappena, který opakovaně upozorňoval na přílišnou závislost výkonu na energetickém managementu. FIA již zasáhla a upravila pravidla pro využívání elektrické energie v kvalifikacích, aby jezdcům umožnila více tlačit na limit.
Přes všechny výhrady měl Norris po sprintové kvalifikaci v Montrealu důvod k optimismu. Po nevýrazném jediném tréninku, v němž ztratil více než sekundu na nejrychlejší vůz, se McLarenu podařilo najít správný směr nastavení. Brit označil výsledek za příjemné překvapení a pochválil tým za rychlou reakci. „Po ranním tréninku jsme měli obavy z naší ztráty i z nedostatku důvěry ve vůz. Udělali jsme ale několik změn a výrazně jsme se zlepšili. Jsem s tím spokojený,“ uvedl.
McLaren zároveň v Kanadě nasadil rozsáhlý balík novinek zahrnující úpravy předního i zadního křídla, krytu motoru, zadního zavěšení i dalších částí vozu. Norris přiznal, že některé změny je ještě potřeba důkladně vyhodnotit, protože specifický charakter montrealského okruhu nemusí poskytovat zcela reprezentativní data. Přesto cítí, že základní směr vývoje je správný a že vůz v rozhodující části kvalifikace působil mnohem konkurenceschopněji než na začátku víkendu.
Debata o energetickém managementu tak zůstává jedním z hlavních témat sezony 2026. Zatímco FIA už připravila několik úprav a pro rok 2027 se diskutuje o posunu poměru výkonu více ve prospěch spalovacího motoru, jezdci v čele s Norrisem nadále upozorňují, že současná pravidla příliš omezují čistou radost z jízdy a přenášejí důraz z jezdeckého umění na správu baterií a softwarových systémů.
