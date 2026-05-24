Lewis Hamilton bez penalizace. Komisaři řešili chaos v kvalifikaci

Lewis Hamilton se po kvalifikaci na Velkou cenu Kanady vyhnul trestu za údajné blokování Pierra Gaslyho. FIA po vysvětlení obou jezdců rozhodla o uzavření případu bez postihu. Rušné odpoledne komisařů zároveň přineslo pokuty pro Aston Martin a varování pro Sergia Péreze.
Lewis Hamilton byl po kvalifikaci na Velkou cenu Kanady vyšetřován kvůli podezření, že v první části kvalifikace blokoval Pierra Gaslyho v osmé zatáčce. Incident okamžitě zaujal komisaře FIA, protože Gasly musel během svého rychlého kola reagovat na pomalu jedoucí Ferrari. Po přezkoumání celé situace však komisaři rozhodli, že není potřeba udělit žádný trest.
Ve verdiktu FIA zaznělo, že Hamilton byl přesvědčen, že Gasly právě nejede měřené kolo. „Jezdec vozu číslo 44 vysvětlil, že měl za to, že vůz číslo 10 není na rychlém kole, a tým mu tuto informaci potvrdil,“ uvedli komisaři ve svém oficiálním stanovisku.
Samotný Gasly ani tým Alpine navíc nepovažovali incident za závažné zablokování. „Nepovažujeme to za případ zbytečného blokování,“ citovali komisaři stanovisko francouzského pilota a jeho stáje. I díky tomu FIA případ uzavřela bez dalšího postihu.
Hamilton přitom neřešil s komisaři první incident dne. Už po sprintu byl předvolán kvůli podezření, že při souboji s Oscarem Piastrim opustil trať a získal výhodu. Ani v tomto případě ale FIA nenašla důvod k penalizaci a britský jezdec odešel bez trestu.
Velkou pozornost naopak vzbudil Aston Martin. Tým dostal pokutu 5 000 eur za nebezpečné vypuštění Fernanda Alonsa do cesty Franca Colapinta. Argentinský jezdec Alpine musel prudce brzdit a vyhnout se kolizi. Komisaři uvedli: „Bylo zřejmé, že vůz číslo 43 musel změnit směr a zablokoval přední kola, aby zabránil srážce s vozem číslo 14.“
Aston Martin následně obdržel další pokutu ve výši 7 500 eur za problém u Lance Strolla. Kanaďan vyjel z garáže s nesprávně upevněnými kryty kol a jedna z částí se během kola uvolnila na trať. FIA označila situaci za potenciálně nebezpečnou pro ostatní jezdce i traťové komisaře.
„Tato část, přestože je vyrobena z karbonu, mohla být nebezpečná, pokud by zasáhla jiný vůz nebo člověka,“ uvedli komisaři. Aston Martin následně přiznal chybu v interním kontrolním procesu a slíbil detailní revizi postupů před dalšími závody.
Rušné odpoledne komisařů završilo varování pro Sergia Péreze. Pilot Cadillacu nedodržel instrukce ředitele závodu a v závěrečné šikaně výrazně zpomalil, kvůli čemuž musel Fernando Alonso provést vyhýbací manévr. FIA se rozhodla udělit pouze oficiální napomenutí.
Zahraniční média po kvalifikaci upozorňovala, že FIA měla v Montrealu mimořádně náročný program. Vedle bojů o pole position řešili komisaři sérii incidentů v boxové uličce, možné blokování i technické nedostatky. Jednoznačně šlo o jednu z nejrušnějších kvalifikačních sobot letošní sezony Formule 1.
Kimi Antonelli vyzval Mercedes k vyjasnění pravidel týmových soubojů po kontroverzní bitvě s Georgem Russellem ve sprintu v Kanadě. Incident v první zatáčce ho poslal na trávu, ztratil pozici a následně reagoval emotivně v rádiu, situaci uklidňoval Toto Wolff.
Lewis Hamilton se po kvalifikaci na Velkou cenu Kanady vyhnul trestu za údajné blokování Pierra Gaslyho. FIA po vysvětlení obou jezdců rozhodla o uzavření případu bez postihu. Rušné odpoledne komisařů zároveň přineslo pokuty pro Aston Martin a varování pro Sergia Péreze.
George Russell znovu potvrdil svou formu, když v závěru napínavé kvalifikace na Velkou cenu Kanady získal druhou pole position v řadě. Rozhodující kolo přišlo až na poslední chvíli a v dramatickém finále sesadil z prvního místa konkurenty v těsném souboji o nejrychlejší čas.
George Russell si ve sprintu Velké ceny Kanady dojel pro důležité vítězství, které však zastínil vyhrocený souboj s týmovým kolegou Kimim Antonellim. Oba jezdci Mercedesu sváděli od prvních kol tvrdé bitvy o vedení a jejich vzájemný střet vyvolal řadu emocí i ostré reakce v týmovém rádiu.
Lando Norris patří ke kritikům letošních pravidel, kde je podle něj až příliš důležité řízení energie v baterii na úkor samotného závodění. Zvlášť v kvalifikaci a při pomalých kolech musí jezdci řešit složité energetické režimy. Přesto po úpravách McLarenu v Montrealu vidí zlepšení a posun vpřed.
Mercedes ovládl sprintovou kvalifikaci na Velkou cenu Kanady. George Russell získal pole position před týmovým kolegou Kimim Antonellim, který v závěru zajistil kompletní první řadu pro stříbrné šípy. Lewis Hamilton skončil za nimi, kvalifikaci ovlivnila i nehoda Fernanda Alonsa.
Formule 1 čeká klíčové jednání výrobců motorů o změně pravidel pro rok 2027, která má upravit poměr výkonu na 60:40 ve prospěch spalovacího motoru. FIA změnu schválila v principu, ale výrobci se neshodují na načasování. Diskuse v Montrealu mohou ovlivnit budoucnost F1.
Fernando Alonso upozorňuje, že Aston Martin stále ztrácí na špičku F1, i když zlepšil spolehlivost a převodovku AMR26. Hlavním problémem zůstává výkon a ovladatelnost pohonné jednotky Honda, která nedokáže smazat ztrátu několika sekund na kolo, potvrzují i zahraniční zdroje.
Max Verstappen podpořil plán F1 pro rok 2027 zvýšit podíl spalovacího motoru na 60 % oproti 40 % elektrické energie. Považuje to za správný krok pro lepší „produkt“ F1 a přiznal, že to zvyšuje šanci na jeho pokračování.
Lewis Hamilton se ostře vymezil vůči spekulacím o své budoucnosti ve Formuli 1. Reagoval na kritiku i výzvy k ukončení kariéry a dal jasně najevo, že ho podobné debaty neovlivňují. Sedminásobný mistr světa zároveň zdůraznil svou motivaci a odhodlání pokračovat v závodění.
Otmar Szafnauer věří, že Andrea Kimi Antonelli má před sebou ještě výrazný výkonnostní růst a že jeho nejlepší roky teprve přijdou. Podle něj se mladý jezdec Mercedesu bude s věkem nejen zlepšovat po stránce zkušeností, ale i mentální odolnosti, což z něj může v budoucnu udělat kandidáta na titul mistra světa.
Christian Horner po svém odchodu z Red Bullu přemýšlí nad návratem do Formule 1 v nové roli spolumajitele týmu nebo jako lídr projektu nové stáje. Jednou z možností je podíl v Alpine, druhou ambiciózní plán na vytvoření 12. týmu ve spolupráci s čínským výrobcem BYD.