Zak Brown o Christianu Hornerovi: Jak sláva a peníze změnily bývalého šéfa Red Bullu

Šéf McLarenu Zak Brown a bývalý šéf Red Bullu Christian Horner se v posledních letech Hornerova působení v týmu často pouštěli do ostrých slovních výměn. Jejich vzájemné přestřelky patřily k nejvýraznějším v paddocku.
Zak Brown v nedávném rozhovoru otevřeně promluvil o svém někdejším rivalovi Christianu Hornerovi. Šéf McLarenu uvedl, že jeho vztah s Christianem Hornerem se v průběhu let výrazně změnil. „Znali jsme se přes třicet let. Dřív jsme spolu dobře vycházeli,“ řekl Brown. Zároveň ale uznal Hornerovy úspěchy slovy: „Hats off, jeho výsledky jsou neuvěřitelné. Ale změnil se.“
Brown naznačil, že za touto změnou podle něj stál kombinovaný efekt obrovského úspěchu Red Bullu, rostoucí popularity Hornera díky seriálu Drive to Survive a také finančních odměn, které se s úspěchy pojily. Podle něj na něj tlak světel reflektorů a triumfů dopadl tvrdě: „Myslím, že sláva z Drive to Survive, peníze a sláva samotná byly prostě příliš.“
Horner během své éry přivedl Red Bull k čtrnácti titulům mistra světa a stal se jedním z nejúspěšnějších týmových šéfů v historii moderní Formule 1. Tento dlouhý a dominantní příběh ale skončil po britské Grand Prix, když byl z pozice vedení týmu odvolán a nahradil ho Laurent Mekies.
Co bude následovat, zatím není jasné. Podle informací zveřejněných PlanetF1 si Horner již zajistil významné finanční zázemí pro další projekt a zvažuje možnost získat podíl v některém ze současných týmů. Takový krok by nebyl bezprecedentní, vždyť například Toto Wolff je zároveň spolumajitelem Mercedesu i jeho šéfem.
Brown v rozhovoru pro The Telegraph popsal, jak se jejich profesní i osobní vztah postupně vyvíjel. V posledních letech se sám stal hlavním hlasem, který Hornerovi odpovídal na jeho slovní přestřelky a veřejná vyjádření, jež často vytvářela napětí v paddocku.
Podle Browna měl Horner v poslední době ostřejší přístup a neváhal použít taktiku, kterou Brown považuje za nefér. Přirovnal ho k pilotovi, který by byl ochotný „vytlačit soupeře všemi čtyřmi koly mimo trať“. Sám se označil za někoho, kdo by toleroval „maximálně dvě kola venku“.
Brown připomněl jako příklad spor z roku 2024, kdy se objevily zvěsti o tom, že McLaren údajně vstřikuje do pneumatik vodu, aby je chladil a tím získával nefér výhodu. Podle Browna za rozšířením těchto spekulací stál právě Christian Horner. Vyšetřování FIA ale nic takového nepotvrdilo a nenašlo žádné důkazy.
„Vznesl proti našemu týmu obvinění,“ uvedl Brown. „Nedokážu si představit, že by tomu opravdu věřil. Šlo jen o to nás rozhodit.“ Dodal také, že podobné technické řešení by ani nedávalo smysl, a to jak z hlediska výkonu, tak z konstrukce samotných pneumatik. „Bez ohledu na legalitu, každý ve sportu ví, že byste to z technických důvodů neudělali,“ doplnil.
Brown ale nevylučuje, že se s Hornerem v budoucnu opět setká v jednom paddocku. Horner podle zákulisních informací aktivně zvažuje návrat do Formule 1 a jeho jméno se objevuje v souvislosti s několika týmy, které by mohly usilovat o jeho služby.
O možném návratu do F1 promluvil také Bernie Ecclestone. Naznačil, že jedním z týmů by mohlo být Ferrari, které o Hornera dříve projevilo zájem. „Nevylučoval bych Ferrari,“ řekl Ecclestone pro Blick. „Je tam úplný chaos. A šéf Elkann dokonce uráží své dva jezdce.“
Ecclestone měl na mysli nedávné vyjádření prezidenta Ferrari Johna Elkanna po Velké ceně Brazílie, v němž vyzval Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca, aby se „soustředili na řízení a méně mluvili“. Pokud by Ferrari skutečně hledalo nového lídra, Horner by nejspíš patřil mezi hlavní kandidáty.
