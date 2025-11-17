Sergio Pérez po odchodu z Red Bullu: Pauza, která změnila jeho vnímání

Sergio Pérez při testech v Bahrajnu
Sergio Pérez při testech v Bahrajnu, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 12:09
Sdílej:

Sergio Pérez přiznal, že mu čas mimo Formuli 1 pomohl získat jiný pohled na závodění. Pauza mu umožnila znovu si užít samotnou podstatu sportu.

Sergio Pérez nedávno otevřeně hovořil o tom, jak důležitá pro něj byla přestávka od Formule 1. Mexický jezdec přiznal, že když byl nucen se od šampionátu na čas vzdálit, uvědomil si věci, které dříve přehlížel.

Perez přišel o své místo v Red Bullu pro sezonu 2025, kdy jej nahradil nováček Liam Lawson. Po ztrátě sedačky na konci roku 2024 se mu nepodařilo získat jiný plný program, a tak se rozhodl vzít si čas mimo Formuli 1.

„V té době jsem si to možná ani neuvědomoval, ale potřeboval jsem tu pauzu,“ řekl Pérez pro F1.com. „Když jste v tom sportu, stále myslíte na příští rok, další závod, další kontrakt.“

„Je to jako jízda v automatickém režimu. Ale jakmile jste nuceni se z toho vyjmout, uvědomíte si spoustu věcí a začnete sport vnímat úplně jinak,“ dodal.

Pérez také popsal, jak funguje takzvaná bublina Formule 1. „Když jste v té bublině, protože Formule 1 je nakonec opravdu taková bublina, řešíte spoustu věcí. Není jednoduché být stále spokojený, protože často nemáte čas se všemu věnovat, a přitom zapomínáte na to hlavní – na radost ze závodění. Jsme privilegovaní, že můžeme dělat to, co milujeme.“

Max Verstappen a Kimi Antonelli

Max Verstappen: Co vzkázal Kimimu Antonellimu po rozkolísané sezoně

„To byla pro mě největší lekce. Musíte si závodění opravdu užívat, protože jsme tak soutěživí a soustředění na maximální výkon, že často zapomínáme na samotnou radost z jízdy,“ zdůraznil Pérez.

Po odchodu z Red Bullu se 35letý jezdec dohodl s Cadillacem, který plánuje debutovat na startovním roštu v roce 2026. Jeho týmovým kolegou bude Valtteri Bottas, dosavadní rezervní jezdec Mercedesu a bývalý pilot Sauberu.

„První dva měsíce mimo F1 byly skvělé,“ přiznal Pérez. „Uvědomil jsem si, že mi závodění chybí, protože jsem stále sledoval dění ve Formuli 1 a vstával na závody.“

„Mluvil jsem s přáteli v paddocku a viděl, co se děje, a uvědomil jsem si, že mi to vlastně chybělo víc, než jsem čekal,“ dodal.

„Když pak začaly rozhovory s Cadillacem a viděl jsem jejich vášeň pro závodění, cítil jsem, že ve mně ještě něco zůstalo,“ uzavřel Pérez. Stále se těší na nové výzvy mimo F1, ale jeho nadšení pro závodění zůstává nezměněné.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Sergio Pérez Red Bull
Stalo se
Novinky
Sergio Pérez při testech v Bahrajnu

Sergio Pérez po odchodu z Red Bullu: Pauza, která změnila jeho vnímání

Sergio Pérez přiznal, že mu čas mimo Formuli 1 pomohl získat jiný pohled na závodění. Pauza mu umožnila znovu si užít samotnou podstatu sportu.

Novinky
Max Verstappen a Kimi Antonelli

Max Verstappen: Co vzkázal Kimimu Antonellimu po rozkolísané sezoně

Kimi Antonelli měl letos v Mercedesu několik slabších chvil, ale postupně sbírá cenné zkušenosti. Max Verstappen přesto vyjádřil nováčkovi jasnou podporu.

Novinky
Mohammed Ben Sulayem

Bez soupeřů, bez překážek: Ben Sulayem na cestě k druhému období prezidenta FIA

Současný prezident FIA Mohammed Ben Sulayem se ocitl v unikátní pozici před prosincovými volbami, když byl potvrzen jako jediný způsobilý kandidát. Jeho další kroky ve vedení motorsportu a plánované iniciativy nyní přitahují pozornost odborné i fanouškovské veřejnosti.

Novinky
Lewis Hamilton v Brazílii

Lewis Hamilton ohromen: Oliver Bearman ukazuje fenomenální formu

Lewis Hamilton vyjádřil nadšení nad postupem britského nováčka Olivera Bearmana, který debutuje ve Formuli 1 pod záštitou Ferrari.

Novinky
Lando Norris

Psychický boj Landa Norisse: Přiznává, co ho brzdilo

Lando Norris promluvil o tom, jak se během své klíčové sezony ve Formuli 1 učí zvládat tlak i neustálou pozornost veřejnosti.

Novinky
John Elkann

Skandál ve Ferrari: Prezident John Elkann pod palbou kritiky

Güenther Steiner se ostře vyjádřil k veřejným komentářům prezidenta Ferrari Johna Elkanna ohledně jezdců týmu.

Novinky
Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda po Brazílii: Ani jsem si toho kontaktu nevšiml

Yuki Tsunoda si z Interlagosu odnesl tvrdou lekci poté, co jeho kolize s Lansem Strollem vedla k dvěma desetisekundovým trestům.
Novinky
Oscar Piastri v Brazílii

Krize Oscara Piastriho: Martin Brundle vysvětluje jeho pád

Sezona 2025 vstupuje do finále a napětí v McLarenu nikdy nebylo vyšší. Oscar Piastri prochází obtížným obdobím a musí se pokusit zvrátit vývoj proti svému týmovému kolegovi Landu Norrisovi.
Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri po zisku konstruktérského titulu

Lando Norris před branami titulu: McLaren brzdí euforii

Lando Norris vede před Oscarem Piastrim o 24 bodů, ale Andrea Stella odmítá řeči o tom, že by měl titul jistý. Podle něj jsou podobné úvahy jen akademické a nic nemění na pokračujícím boji o prvenství.
Novinky
Lakování Audi pro rok 2026

Mattia Binotto: Velká změna, velká výzva a ještě větší show pro fanoušky

Šéf týmu Audi ve Formuli 1 Mattia Binotto naznačil, že jeho jezdci si pomalu zvykají na nové podmínky pro sezonu 2026 a začínají je objevovat z nové perspektivy. 
Novinky
Max Verstappen v Brazílii

Přijde zlom sezony? Helmut Marko promluvil o šanci Maxe Verstappena na pátý titul

Helmut Marko připustil, že tým čelí výzvám, které mohou ovlivnit šance Maxe Verstappena v závěru sezony. Podle něj se některé problémy začaly objevovat po závodě v Imole.

Novinky
Podium v Brazílii 2025

Racing Bulls v problémech: Člen týmu přistižen při bučení na Landa Norrise

Člen týmu Racing Bulls byl během Velké ceny Brazílie zachycen, jak povzbuzuje fanoušky k bučení na Landa Norrise.