Sergio Pérez po odchodu z Red Bullu: Pauza, která změnila jeho vnímání

Sergio Pérez nedávno otevřeně hovořil o tom, jak důležitá pro něj byla přestávka od Formule 1. Mexický jezdec přiznal, že když byl nucen se od šampionátu na čas vzdálit, uvědomil si věci, které dříve přehlížel.
Perez přišel o své místo v Red Bullu pro sezonu 2025, kdy jej nahradil nováček Liam Lawson. Po ztrátě sedačky na konci roku 2024 se mu nepodařilo získat jiný plný program, a tak se rozhodl vzít si čas mimo Formuli 1.
„V té době jsem si to možná ani neuvědomoval, ale potřeboval jsem tu pauzu,“ řekl Pérez pro F1.com. „Když jste v tom sportu, stále myslíte na příští rok, další závod, další kontrakt.“
„Je to jako jízda v automatickém režimu. Ale jakmile jste nuceni se z toho vyjmout, uvědomíte si spoustu věcí a začnete sport vnímat úplně jinak,“ dodal.
Pérez také popsal, jak funguje takzvaná bublina Formule 1. „Když jste v té bublině, protože Formule 1 je nakonec opravdu taková bublina, řešíte spoustu věcí. Není jednoduché být stále spokojený, protože často nemáte čas se všemu věnovat, a přitom zapomínáte na to hlavní – na radost ze závodění. Jsme privilegovaní, že můžeme dělat to, co milujeme.“
„To byla pro mě největší lekce. Musíte si závodění opravdu užívat, protože jsme tak soutěživí a soustředění na maximální výkon, že často zapomínáme na samotnou radost z jízdy,“ zdůraznil Pérez.
Po odchodu z Red Bullu se 35letý jezdec dohodl s Cadillacem, který plánuje debutovat na startovním roštu v roce 2026. Jeho týmovým kolegou bude Valtteri Bottas, dosavadní rezervní jezdec Mercedesu a bývalý pilot Sauberu.
„První dva měsíce mimo F1 byly skvělé,“ přiznal Pérez. „Uvědomil jsem si, že mi závodění chybí, protože jsem stále sledoval dění ve Formuli 1 a vstával na závody.“
„Mluvil jsem s přáteli v paddocku a viděl, co se děje, a uvědomil jsem si, že mi to vlastně chybělo víc, než jsem čekal,“ dodal.
„Když pak začaly rozhovory s Cadillacem a viděl jsem jejich vášeň pro závodění, cítil jsem, že ve mně ještě něco zůstalo,“ uzavřel Pérez. Stále se těší na nové výzvy mimo F1, ale jeho nadšení pro závodění zůstává nezměněné.
Sergio Pérez přiznal, že mu čas mimo Formuli 1 pomohl získat jiný pohled na závodění. Pauza mu umožnila znovu si užít samotnou podstatu sportu.
