Zak Brown: Muž, který vrátil McLarenu duši i vítězství

Když Zak Brown v roce 2018 převzal roli CEO McLaren Racing, stál před nelehkým úkolem. Tým, který kdysi definoval éru Formule 1 s legendami jako Ayrton Senna, Alain Prost nebo Mika Häkkinen, se tehdy bohužel potácel na chvostu startovního pole. „Když jsem nastoupil, byli jsme devátí v šampionátu, což byl nejhorší rok v historii McLarenu,“ vzpomíná Brown na začátky v rozhovoru pro Bloomberg.

Propad výkonnosti McLarenu nebyl izolovaným problémem – přispěly k němu i roky dominance Ferrari v čele s Michaelem Schumacherem, skandál "Spygate" v roce 2007, za který tým zaplatil rekordní pokutu, a technické problémy během nešťastného partnerství s Hondou v 2010s. Morálka byla na bodu mrazu, sponzoři odcházeli a fanoušci ztráceli trpělivost. Brown ale situaci vnímal jako výzvu: „Viděl jsem v tom příležitost, protože horší to už být nemohlo.“

Jeho první kroky vedly k oživení obchodní stránky týmu, což považoval za klíč k dalšímu technickému rozvoji. „Okamžitě jsem se zaměřil na to, v čem jsem se cítil nejjistější – na komerční stránku. Věděl jsem, že McLaren je obrovská značka a pokud se mi podaří přivést nové partnery, získáme zdroje na nové vybavení, třeba nový aerodynamický tunel nebo moderní výrobní halu.“ Brownovo úsilí začalo přinášet ovoce, lepší zázemí zvýšilo motivaci technického týmu a tým se pomalu vydával zpět vzhůru.

Dnes, o osm let později, sklízí McLaren plody trpělivé práce. V sezoně 2024 tým získal svůj první titul mistra světa v Poháru konstruktérů od roku 1998. „Sport je hlavně o momentu. Potřebovali jsme zvrátit sestupnou spirálu a získat zpátky pozitivní dynamiku. Dnes mám pocit, že poslední osm let uteklo jako dva roky – protože teď už je to zábava a pravidelně vyhráváme závody,“ popisuje Brown proměnu atmosféry v týmu.

Brown se také dotkl vztahu mezi závodním a automobilovým oddělením McLarenu. Zdůraznil, že McLaren je závodní tým, který nyní staví i silniční auta, nikoliv naopak jako Ferrari: „Když si kupujete McLaren, kupujete si technologii a inovace. Existuje silné propojení mezi našimi zákazníky a týmem F1. Využíváme dealerskou síť k oslovení zákazníků a často vidíte silniční McLaren vedle našeho závodního vozu. Jsme dvě firmy s vlastním řízením, ale sdílíme stejnou vášeň a přístup k fanouškům.“