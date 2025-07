Slova, která Lewis Hamilton nechce slyšet: Bernie Ecclestone otevřeně o jeho šancích

Napětí v paddocku roste: Max Verstappen reaguje na slova Tota Wolffa o možném přestupu

Ačkoliv má Max Verstappen platný kontrakt s Red Bullem až do roku 2028, jeho jméno se v souvislosti s Mercedesem objevuje stále častěji. Opakované náznaky i zákulisní debaty znovu rozdmýchaly otázku, zda by čtyřnásobný šampion mohl změnit barvy dříve, než by kdokoli čekal.