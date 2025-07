Napětí v paddocku roste: Max Verstappen reaguje na slova Tota Wolffa o možném přestupu

Ačkoliv má Max Verstappen platný kontrakt s Red Bullem až do roku 2028, jeho jméno se v souvislosti s Mercedesem objevuje stále častěji. Opakované náznaky i zákulisní debaty znovu rozdmýchaly otázku, zda by čtyřnásobný šampion mohl změnit barvy dříve, než by kdokoli čekal.

Max Verstappen se poprvé veřejně vyjádřil ke spekulacím o možném přestupu do Mercedesu, které v posledních měsících výrazně rezonují motorsportovým světem. Čtyřnásobný mistr světa, který má platnou smlouvu s Red Bullem až do roku 2028, tak poprvé reagoval na otázky, jež dlouho zůstávaly bez přímé odpovědi.

Ačkoli je Verstappen stále pevně v kontraktu s Red Bullem, jeho budoucnost nemusí být tak jistá, jak se zdá. Podle některých zdrojů smlouva obsahuje výkonnostní klauzule, které by mohly vést k jejímu přehodnocení. To zároveň otevírá prostor pro možné změny, jež by mohly přinést zásadní přestup v paddocku. Mercedes a jeho týmový šéf Toto Wolff v minulosti otevřeně nepřímo naznačovali, že jednání s Verstappenem probíhají, což ještě více podněcuje spekulace.

Při rozhovoru pro Viaplay však Verstappen zvolil opatrný přístup, informuje RN365. „Nemusím k tomu moc dodávat,“ uvedl na adresu otázek o možném přesunu do Mercedesu. Zdůraznil, že čím více by o tom mluvil, tím více by to média rozebírala, což rozhodně nechce. „Svou budoucnost si určím sám,“ dodal 27letý Nizozemec s jasným signálem, že jakékoli rozhodnutí bude jeho osobní volbou.

Letos se Verstappenovi čím dál víc vzdaluje šance na pátý titul, protože McLaren si zatím buduje stále větší náskok v průběžném pořadí. Přesto Verstappen zdůraznil, že nejdůležitější budou nadcházející závody, zvlášť ta část sezony před létem, kdy by mělo být jasné, jak se bude letošní šampionát dál vyvíjet.

„Samozřejmě přijdou aktualizace, takže nemohu hned teď říct, jestli to bude úspěch nebo ne,“ uvedl. „Po letní přestávce by mělo být jasné, jak si stojíme po výkonové stránce.“ Přesto zůstal klidný a vyrovnaný. „Nemyslím si, že teď přemýšlím víc než loni nebo dřív. Jsem hodně v klidu a dělám si svou práci,“ zakončil své vyjádření.

Tento Verstappenův postoj ukazuje, že i přes bouřlivé spekulace v zákulisí si mistr světa zachovává chladnou hlavu a soustředí se na výkon na trati. Otázka, zda se někdy skutečně dočkáme jeho přesunu do Mercedesu, zůstává zatím otevřená a napínavá.