Hrozí Georgeovi Russellovi konec v Mercedesu? Martin Brundle o možný příchodu Maxe Verstappena

George Russellovi končí smlouva u Mercedesu na konci sezony. Stále silnější spekulace naznačují, že by ho mohl nahradit Max Verstappen, pokud opustí Red Bull.

George Russell má podle experta Martina Brundla důvod být nervózní. Jeho smlouva s Mercedesem končí na konci sezony a zatímco šéf týmu Toto Wolff tvrdí, že nová dohoda je jen otázkou času, zatím nic podepsáno není. Do toho sílí spekulace, že by Max Verstappen mohl opustit Red Bull a zamířit právě do Mercedesu.

Podle Brundla může Russellovu nejistotu zhoršovat fakt, že Wolff má o Verstappena dlouhodobý zájem. A právě kvůli napětí uvnitř Red Bullu, kam sahá i vleklá mocenská krize mezi vedením a Verstappenovým táborem, se spekulace o změně týmu pro čtyřnásobného mistra světa nezdají být jen výplodem bulvárních titulků.

Verstappen má s Red Bullem smlouvu do konce roku 2028, ale obsahuje výstupní klauzuli: pokud nebude do léta 2025 mezi prvními třemi v šampionátu, může tým opustit s platností od roku 2026. Aktuálně je třetí – pouhých devět bodů před Russellem. Situace je tedy napjatá nejen z pohledu týmové politiky, ale i bodového zisku.

„George Russell je podle mě nervózní a začíná se rozhlížet,“ řekl Brundle pro Sky Sports F1. „Není kouře bez ohně – a pokud mluvíme o roce 2026, čeká nás největší technická změna v historii F1. V takovém přelomovém období by Mercedes mohl být pro Verstappena logickým cílem.“

Brundle navíc dodal, že cítí, že se něco děje. Verstappen sám se jasně nezavázal k setrvání v Red Bullu, a i když tým ujišťuje, že s ním počítá, nejistota kolem budoucnosti trvá. A právě v této nejistotě může Russell vidět hrozbu pro své místo – navzdory tomu, že je v aktuální sezoně nejbližším Verstappenovým rivalem.