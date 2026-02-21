Roman Staněk po úspěšné sezoně ve Formuli 2 míří do Japonska, kde se v roce 2026 představí v prestižní sérii Super Formula.
Český jezdec Roman Staněk se po solidní sezoně ve Formuli 2 vydává novým směrem. Přestože v roce 2025 vybojoval pět pódií, triumfoval v hlavním závodě ve Spa-Francorchamps a pomohl týmu Invicta Racing ke konstruktérskému titulu, na pokračování v šampionátu to nestačilo. Se ziskem 105 bodů uzavřel ročník na desáté příčce, což znamenalo, že pro další sezonu musel hledat alternativu.
Už v závěru roku bylo zřejmé, že v prostředí formule 2 pokračovat nebude. O jeho budoucnosti se spekulovalo několik měsíců, definitivní jasno ale přišlo až na konci února, kdy bylo potvrzeno jeho angažmá v japonské sérii Super Formule pro sezonu 2026. Pro třiadvacetiletého závodníka jde o zásadní kariérní posun i geografickou změnu.
Super Formule je považována za vrchol monopostového závodění v Asii a výkonnostně se řadí hned za Formuli 1. Vozy generace SF23 patří mezi nejrychlejší formulové monoposty mimo F1, a to nejen díky špičkové aerodynamice, ale i nízké hmotnosti a výkonným motorům od Hondy a Toyoty. Série je známá vyrovnaným startovním polem i vysokými nároky na technickou preciznost jezdců.
Staněk bude hájit barvy týmu Kondo Racing, který podporuje automobilka Toyota. V týmu se setká s Britem Lukem Browningem, rezervním pilotem Williamsu ve Formuli 1, a domácím jezdcem Ukjo Sasaaharou. Konkurence však bude ještě větší – na startu figurují například bývalý pilot F1 Kamuj Kobajaši, úřadující šampion Ajumu Iwasa či hvězda rally Kalle Rovanperä, která zkouší cestu směrem k formulovým monopostům.
Pro českého fanouška je přestup zajímavý i z historického hlediska. Staněk se stane prvním Čechem v této sérii od dob Jaroslava Janiše, který zde startoval ještě pod názvem Formula Nippon v roce 2005. Česká stopa se tak po více než dvou dekádách vrací na japonské tratě.
Samotný jezdec přiznává, že změna prostředí po šesti letech v paddocku doprovodných sérií Formule 1 nebude jednoduchá. Nové okruhy, jiná kultura i odlišný styl práce týmů představují výzvu, kterou ale vnímá jako příležitost k dalšímu růstu. Zdůrazňuje především rychlost vozů a sílu konkurence, která podle něj patří k nejvyšším mimo F1.
Sezona 2026 nabídne dvanáct závodů na ikonických tratích, jako jsou Suzuka, Fuji, Autopolis nebo Motegi. První podnik je naplánován na začátek dubna, ještě předtím však Staňka čekají oficiální předsezonní testy právě na legendární Suzuce. Ta zároveň uzavře celý ročník v listopadu.
Technicky je šampionát jednotný – všechny týmy využívají šasi Dallara SF23 a pneumatiky Yokohama. Body získává nejlepší desítka v cíli, přičemž vítěz si připisuje 20 bodů, a cenné body se rozdělují i v kvalifikaci pro první tři jezdce. Strategie a kvalifikační výkon tak hrají ještě výraznější roli než v některých evropských sériích.
Pro Romana Staňka znamená japonské angažmá nový začátek. Přestože cesta do Formule 1 se tímto krokem přímo neotevírá, Super Formule dlouhodobě slouží jako kvalitní platforma pro další kariérní růst. Pokud se mu podaří navázat na výkony z formule 2, může si v silné mezinárodní konkurenci vybudovat velmi solidní pozici.
Kalendář závodů sezony 2026:
1. Motegi – 4. dubna
2. Motegi – 5. dubna
3. Autopolis – 25. dubna
4. Suzuka – 23. května
5. Suzuka – 24. května
6. Fuji – 18. července
7. Fuji – 19. července
8. Sportsland Sugo – 9. srpna
9. Fuji – 10. října
10. Fuji – 11. října
11. Suzuka – 21. listopadu
12. Suzuka – 22. listopadu
Roman Staněk po úspěšné sezoně ve Formuli 2 míří do Japonska, kde se v roce 2026 představí v prestižní sérii Super Formula.
Charles Leclerc ukázal na závěrečném dni testů v Bahrajnu potenciál Ferrari SF-26 a několikrát atakoval první pozici.
FIA se vyjádřila k obviněním z „podvádění“ u pohonné jednotky Mercedes HPP ve Formuli 1. Řešení technických nejasností má nově zajistit úprava pravidel pro měření kompresního poměru motorů.
FIA zavedla nové opatření, které má zlepšit bezpečnost startů, ale jeho dopad na rovnováhu mezi týmy zůstává otázkou.
Fernando Alonso varoval, že Aston Martin stále trápí problémy s motorem Honda, což brzdí výkon týmu. Podle něj je situace frustrující a bez rychlého řešení se tým dál potýká se ztrátou konkurenceschopnosti.
Nový monopost Aston Martinu pro sezonu 2026 zatím v Bahrajnu stále čelí problémům, které komplikují i závěrečný den testů.
Šéf Williamsu James Vowles poskytl svůj pohled na jednu z nejnovějších aerodynamických inovací Ferrari, která ve čtvrtek během testů v Bahrajnu upoutala pozornost všech.
Na druhý nejdůležitější den předsezónních testů F1 2026 v Bahrajnu si nejrychlejší čas připsal pilot Mercedesu Kimi Antonelli, který udával tempo všem soupeřům.
Scuderia Ferrari ve druhém dni druhého předsezónního testu v Bahrajnu představila radikálně nové aktivní zadní křídlo. Italská stáj tak naznačila, že před startem sezony hledá výkon i prostřednictvím odvážných aerodynamických řešení.
George Russell z Mercedes-AMG Petronas F1 Team dominoval prvnímu dni druhého předsezonního testu Formule 1 2026 v Bahrajnu, potvrzující rychlý start týmu do nové sezóny.
FIA po jednání Komise F1 na okruhu v Bahrajnu vydala oficiální prohlášení, ve kterém shrnula hlavní body diskuse mezi týmy, F1 a federací.
Aston Martin čelí při testech v Bahrajnu problémům s pohonnou jednotkou, které omezují odjeté kilometry novým AMR26. Bernie Collins varuje, že komplikace mohou být vážnější než běžná závada a ohrozit přípravu týmu na sezonu.