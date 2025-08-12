Zak Brown: Co brzdilo popularitu F1 v Americe a jak se to změnilo

Zak Brown v Imole
Zak Brown v Imole, foto: McLaren
Zak Brown, šéf McLarenu, připomněl, že růst Formule 1 v USA dlouhou dobu brzdila absence stálé domácí Velké ceny a také nedostatečné zapojení fanoušků, které se změnilo až s příchodem Liberty Media.

Zak Brown, šéf McLarenu, se ohlédl za obdobím, kdy se Formule 1 snažila prosadit v USA, ale její popularita byla omezená. Podle něj šlo o kombinaci několika zásadních faktorů, které bránily růstu, a to jak organizačních, tak i kulturních. Připomněl, že situace se zásadně změnila až po vstupu Liberty Media a s nástupem fenoménu seriálu Drive to Survive na Netflixu, který sportu otevřel dveře k novému publiku.

Jedním z hlavních problémů byla absence stálého závodu na severoamerickém kontinentu. „Takové tři hlavní důvody, proč jsme nebyli v Severní Americe populární,“ vysvětloval Brown v podcastu How Leaders Lead With David Novak. „Začíná to už v 70. letech – byli jsme v Long Beach, pak ve Watkins Glen, pak v Dallasu, potom dva roky na parkovišti v Las Vegas, následoval Phoenix.“ Připomněl také, že po těchto epizodách následovaly roky, kdy F1 v regionu zcela chyběla, což podle něj z hlediska budování fanouškovské základny znamenalo katastrofu.

Když se šampionát vrátil do Indianapolis, přišla další rána – nechvalně proslulý „Tyregate“. „Nevyrobili jsme tehdy dobré závodní představení. A pak jsme znovu zmizeli,“ dodal Brown. Podle něj je nemožné, aby si sport v USA získal trvalou popularitu, pokud nemá stabilní místo a datum konání. Právě zavedení Velké ceny USA v Austinu v roce 2012 označil za zásadní obrat.

Max Verstappen v Maďarsku

Max Verstasppen odhaluje tajemství: Jak to opravdu je s RB21 a jeho stylem

Další problém podle Browna spočíval v samotné povaze Formule 1, která působila nedostupně. „Byli jsme sport, který byl velmi exkluzivní, nebo se tak aspoň jevil, a nebyl moc inkluzivní,“ řekl. Přístup „koukej, ale nedotýkej se“ odrazoval nové fanoušky a bránil hlubšímu propojení s publikem. Teprve Liberty Media podle něj pochopila, že moderní sport se musí aktivně zapojovat do dialogu s diváky, podobně jako to dělají NBA, NFL nebo Premier League.

K tomu výrazně přispěl i dokumentární seriál Netflixu, který divákům umožnil „nahlédnout za oponu“. „Když Liberty koupila sport a Netflix přišel s možností ukázat zákulisí, lidé si řekli: ‘Tohle je úžasné, nikdy jsem to takhle neviděl, nikdy jsem nebyl tak blízko,’“ popsal Brown. Tento krok podle něj přinesl zásadní proměnu v tom, jak fanoušci vnímají Formuli 1 – z uzavřeného světa se stal atraktivní a otevřený produkt.

Dnes má Spojené státy na kalendáři hned tři závody – v Austinu, Miami a Las Vegas. „Postupně jsme přešli z toho, že jsme tady nebyli a byli exkluzivní, k tomu, že jsme tady, jsme inkluzivní a soustředíme se na zapojení fanoušků,“ zdůraznil Brown. Dodal, že F1 si konečně uvědomila, že sport je také formou zábavy: „Pokud si koupíte lístek na film, závod, baseballový zápas, koncert nebo ohňostroj, jdete se bavit. A myslím, že fanoušci na to teď reagují správným způsobem.“

