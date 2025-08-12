Zak Brown: Co brzdilo popularitu F1 v Americe a jak se to změnilo

Zak Brown, šéf McLarenu, připomněl, že růst Formule 1 v USA dlouhou dobu brzdila absence stálé domácí Velké ceny a také nedostatečné zapojení fanoušků, které se změnilo až s příchodem Liberty Media.
Zak Brown, šéf McLarenu, se ohlédl za obdobím, kdy se Formule 1 snažila prosadit v USA, ale její popularita byla omezená. Podle něj šlo o kombinaci několika zásadních faktorů, které bránily růstu, a to jak organizačních, tak i kulturních. Připomněl, že situace se zásadně změnila až po vstupu Liberty Media a s nástupem fenoménu seriálu Drive to Survive na Netflixu, který sportu otevřel dveře k novému publiku.
Jedním z hlavních problémů byla absence stálého závodu na severoamerickém kontinentu. „Takové tři hlavní důvody, proč jsme nebyli v Severní Americe populární,“ vysvětloval Brown v podcastu How Leaders Lead With David Novak. „Začíná to už v 70. letech – byli jsme v Long Beach, pak ve Watkins Glen, pak v Dallasu, potom dva roky na parkovišti v Las Vegas, následoval Phoenix.“ Připomněl také, že po těchto epizodách následovaly roky, kdy F1 v regionu zcela chyběla, což podle něj z hlediska budování fanouškovské základny znamenalo katastrofu.
Když se šampionát vrátil do Indianapolis, přišla další rána – nechvalně proslulý „Tyregate“. „Nevyrobili jsme tehdy dobré závodní představení. A pak jsme znovu zmizeli,“ dodal Brown. Podle něj je nemožné, aby si sport v USA získal trvalou popularitu, pokud nemá stabilní místo a datum konání. Právě zavedení Velké ceny USA v Austinu v roce 2012 označil za zásadní obrat.
Další problém podle Browna spočíval v samotné povaze Formule 1, která působila nedostupně. „Byli jsme sport, který byl velmi exkluzivní, nebo se tak aspoň jevil, a nebyl moc inkluzivní,“ řekl. Přístup „koukej, ale nedotýkej se“ odrazoval nové fanoušky a bránil hlubšímu propojení s publikem. Teprve Liberty Media podle něj pochopila, že moderní sport se musí aktivně zapojovat do dialogu s diváky, podobně jako to dělají NBA, NFL nebo Premier League.
K tomu výrazně přispěl i dokumentární seriál Netflixu, který divákům umožnil „nahlédnout za oponu“. „Když Liberty koupila sport a Netflix přišel s možností ukázat zákulisí, lidé si řekli: ‘Tohle je úžasné, nikdy jsem to takhle neviděl, nikdy jsem nebyl tak blízko,’“ popsal Brown. Tento krok podle něj přinesl zásadní proměnu v tom, jak fanoušci vnímají Formuli 1 – z uzavřeného světa se stal atraktivní a otevřený produkt.
Dnes má Spojené státy na kalendáři hned tři závody – v Austinu, Miami a Las Vegas. „Postupně jsme přešli z toho, že jsme tady nebyli a byli exkluzivní, k tomu, že jsme tady, jsme inkluzivní a soustředíme se na zapojení fanoušků,“ zdůraznil Brown. Dodal, že F1 si konečně uvědomila, že sport je také formou zábavy: „Pokud si koupíte lístek na film, závod, baseballový zápas, koncert nebo ohňostroj, jdete se bavit. A myslím, že fanoušci na to teď reagují správným způsobem.“
Šéf Williamsu James Vowles je přesvědčen, že formule 1 má dost času uklidnit obavy jezdců ohledně pravidel pro sezonu 2026.
Šéf a generální ředitel týmu Red Bull Laurent Mekies se podělil o své první dojmy ze spolupráce s Maxem Verstappenem.
V posledních týdnech se hodně spekuluje o budoucnosti Lewise Hamiltona ve Ferrari, avšak vše nasvědčuje tomu, že kontrolu nad svým současným kontraktem má pevně v rukou právě on.
Zak Brown, šéf McLarenu, připomněl, že růst Formule 1 v USA dlouhou dobu brzdila absence stálé domácí Velké ceny a také nedostatečné zapojení fanoušků, které se změnilo až s příchodem Liberty Media.
Max Verstappen prozradil, jak je to o voze Red Bullu, který byl navržen podle jeho stylu jízdy.
Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že on i Lewis Hamilton podcenili, jak těžké bude jezdcovo přizpůsobení se vozu Ferrari. Ukázalo se, že adaptace je mnohem náročnější, než čekali.
Charles Leclerc míní, že Ferrari by mělo dát přednost udržení druhého místa v Poháru konstruktérů před ziskem většího času ve větrném tunelu pro rok 2026. Podle něj má aktuální úspěch a s ním spojené benefity větší váhu než dlouhodobá technická výhoda.
Oscar Piastri tvrdí, že stabilita jezdecké sestavy a vedení McLarenu dává týmu důležité výhody. Podle něj kontinuita pomáhá plánovat a zlepšovat výkon bez zbytečných otřesů.
Po nepovedené kvalifikaci a závodě Velké ceny Maďarska se Martin Brundle pustil do kritiky ponurých vyjádření Lewise Hamiltona, která podle něj působila až příliš poraženecky.
James Vowles označil návrat dvouzastávkové strategie v Monaku 2026 za „nejnepříjemnější pocit“, jaký kdy zažil. Podle něj může jít o krok, který závodu spíše uškodí.
Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým i nadále ponechá Landa Norrise a Oscara Piastriho volně závodit o titul bez týmových příkazů. Podle něj mají oba jezdci stejné šance a férový přístup posiluje celý tým.
Jamie Chadwick a Bernie Collins označily Hamiltonův víkend v Maďarsku za kombinaci slabého vozu a chybné strategie.