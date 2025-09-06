Lewis Hamilton odhaluje strategické rozhodnutí Ferrari: Charlesi Leclercovi nakonec nepomohl

Ferrari na Monze nevyužilo Hamiltonův slipstream pro Leclerca, který tak musel spoléhat jen na vlastní tempo. Hamilton klesl na desáté místo kvůli penalizaci.
Lewis Hamilton si v sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Itálie zajistil páté místo, ale kvůli pětimístné penalizaci se zítra na startovní rošt posune až na desátou pozici. Přesto Ferrari rozhodlo, že Hamilton neposkytne kolegovi Charlesi Leclercovi slipstream, který by mu mohl pomoci posunout se na první místo.
Leclerc nakonec skončil čtvrtý a zajistil si tak aspoň místo ve druhé řadě vedle Oscara Piastriho, jenž kvalifikaci dokončil třetí. Místo spolupráce mezi jezdci Ferrari nechalo oba piloty bojovat samostatně, což vyvolalo otázky o strategii týmu.
Na dotaz, zda měl být tah od Hamiltona zvážen, britský jezdec odpověděl jasně: „Měl by? Ne, to není něco, co bych dělal v žádném z mých předchozích týmů. Navíc už mám pětimístnou penalizaci, takže co se týče bodů, potřeboval jsem být co nejvýše,“ informuje Motorsport.com.
Hamilton dostal penalizaci za porušení žlutých vlajek během průzkumného kola před Velkou cenou Nizozemska, takže zítra odstartuje vedle dvakrát mistra světa Fernanda Alonsa. Přesto Brit po náročné sezóně cítí, že jeho výkon se zlepšuje.
„Jsem spokojený s pokrokem během víkendu,“ uvedl Hamilton. „Od minulého závodu jsme pokračovali v dobré práci. Auto se cítilo skvěle v FP1, pak jsme provedli úpravy v FP2 a v kvalifikaci jsme vytěžili maximum.“
Hamilton si uvědomuje, že předjíždění bude náročné. „S penalizací a těsnými časy bude těžké získávat pozice, ale máme dobré maximální rychlosti. Potřebuji dobrý start, silné první kolo a chytrou strategii, pak uvidíme, co se dá vytěžit.“
Tento víkend je pro Hamiltona prvním závodem v barvách Ferrari pod hlavičkou GP Itálie. „Je to neuvěřitelné. Už od úterý, kdy jsem dorazil do továrny a poté do Milána, bylo vidět, kolik lidí fandí. Během víkendu jsou tifosi všude, kam se podíváte. Láska fanoušků k tomuto týmu je něco, co jinde nezažijete.“
V průběžném pořadí šampionátu nyní Hamilton figuruje šestý, s odstupem 42 bodů za vedoucím Leclercem. „Bude to výzva, ale těším se na závod a chci ukázat, že Ferrari je stále konkurenceschopné,“ uzavřel sedminásobný mistr světa.
Lando Norris přiznal, že předjetí Maxe Verstappena v nedělním závodě na Monze bude velkou výzvou, přestože startuje z první řady. Britský jezdec McLarenu je spokojený se druhým místem a těší se na strategickou bitvu o přední pozice.
Max Verstappen si na legendárním okruhu v Monze vyjel pole position pro Velkou cenu Itálie a potvrdil tak svou kvalitu v klíčovém okamžiku kvalifikace.
Isack Hadjar nedávno slavil své první pódiové umístění ve Formuli 1 s týmem Racing Bulls, jeho postup do hlavního Red Bullu se však odkládá. Mladý Francouz ukázal svůj talent a potenciál, ale vedení stáje z Enstone dává přednost postupnému rozvoji, aby si jezdec mohl na další krok připravit pevné základy.
Lando Norris zajel nejrychlejší čas třetího tréninku na Velkou cenu Itálie, přičemž Charles Leclerc mu byl velmi blízko. Celé pole se vešlo do rozdílu menšího než jedné sekundy, což slibuje napínavou kvalifikaci.
Jediný vítěz velké ceny F1 označil své dlouhodobé pokračování u Alpine za „přirozené rozhodnutí“, vycházející z dosavadní spolupráce a důvěry v tým. Podle něj stabilita a jasná vize představují klíč k postupnému zlepšování výkonů.
Lando Norris zazářil ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel nejlepší čas a potvrdil konkurenceschopnost McLarenu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari. Kimi Antonelli opět v problémech.
Charles Leclerc přiznal, že po nehodě na GP Nizozemska zůstal sedět na svahu, protože jediná cesta zpět do garáže Ferrari vedla přes zaplněnou tribunu. Podle něj šlo o pragmatické a bezpečné rozhodnutí, aby se vyhnul riziku mezi diváky.
Lewis Hamilton a Charles Leclerc začali domácí Grand Prix Ferrari ve velkém stylu, když obsadili první dvě místa v úvodním tréninku. Tímto výsledkem potěšili tisíce fanoušků na tribunách a ukázali, že tým má na startu víkendu výraznou sílu.
Krátce poté, co byl jmenován prvním testovacím jezdcem Cadillacu pro F1, udělal Colton Herta další významný krok směrem ke svému cíli závodit v šampionátu Formule 1.
Max Verstappen varuje před přílišnými změnami formátu F1, včetně kratších závodů a více sprintů. Podle něj je třeba zachovat tradiční podobu šampionátu.
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali naznačil, že sport může v budoucnu čekat výrazná úprava podoby závodních víkendů. Cílem má být větší zapojení fanoušků, přičemž Domenicali tvrdí, že většina účastníků je těmto plánům nakloněna.