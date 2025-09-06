Lando Norris po kvalifikaci: předjet Verstappena bude obrovská výzva

Lando Norris přiznal, že předjetí Maxe Verstappena v nedělním závodě na Monze bude velkou výzvou, přestože startuje z první řady. Britský jezdec McLarenu je spokojený se druhým místem a těší se na strategickou bitvu o přední pozice.
Lando Norris po kvalifikaci přiznal, že předjetí Maxe Verstappena bude v nedělním závodě Velké ceny Itálie velkou výzvou. Britský jezdec McLarenu odstartuje z první řady vedle čtyřnásobného mistra světa, přičemž na pole position ztratil jen necelých osm setin sekundy. „Bude to velká výzva, ale uvidíme,“ uvedl Norris a upozornil, že Red Bull má velmi silné závodní tempo.
McLaren letos předvádí skvělou formu, s vítězstvím v dvanácti z patnácti Grand Prix, přesto Lando Norris nepovažuje Verstappenovu rychlost za překvapení. „Ne, ne, ne. Max je tento víkend rychlejší, a s ním to nikdy není překvapení,“ řekl Norris. „Pro mě to byla dost rozkolísaná část kvalifikace, nahoru-dolů, udělal jsem pár chyb, ale poslední kolo se mi podařilo dát dohromady a byl jsem s tím spokojený. Druhé místo mě opravdu těší.“
Britský jezdec dodal, že své hodnocení výsledku vždy odvíjí od toho, jak sám závodil. „Cítím, že jsem dnes neodvedl nejlepší práci, ale skončit druhý, to mě opravdu potěšilo. Takže pojďme vidět dobré i špatné věci. P2 není špatná pozice pro start.“
Norris zároveň vyjádřil ambice být v závodě vpředu. „Chci být před všemi, to zahrnuje i mé soupeře o šampionát a Oscara. Je to dobrá pozice pro zítřek a těším se na závod.“
Brit také uznal, že nedělní závody jsou pro McLaren tradičně silnou stránkou. „Naše síla bývá obvykle v závodech, ale předjet Maxe, to bude těžký úkol. Jejich tempo je velmi silné a pokud se podíváte na konce stintů, jezdí stejná kola jako my.“
Norris varoval, že zázraky nelze očekávat. „Nečekám žádné magické věci, a za námi jsou také Ferrari. Určitě se budeme chtít dostat vpřed co nejrychleji.“
Na Monze je podle něj důležitá trpělivost a strategie. „Je to dlouhý závod, může se stát hodně věcí a uvidíme, co dokážeme.“
Celkově se Norris připravuje na napínavou bitvu. „Bude to těžké, ale já se na závod těším a udělám maximum, abych byl vpředu. Monza je vždy speciální a chci ukázat, že McLaren je stále silný konkurent.“
