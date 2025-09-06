Žádné unáhlené kroky v Red Bullu: Isack Hadjar musí ještě počkat

Isack Hadjar po zisku prvního podia v F1 v Holandsku
Isack Hadjar po zisku prvního podia v F1 v Holandsku, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček VČERA 17:32
Isack Hadjar nedávno slavil své první pódiové umístění ve Formuli 1 s týmem Racing Bulls, jeho postup do hlavního Red Bullu se však odkládá. Mladý Francouz ukázal svůj talent a potenciál, ale vedení stáje z Enstone dává přednost postupnému rozvoji, aby si jezdec mohl na další krok připravit pevné základy.

Isack Hadjar před týdnem oslavil své první pódiové umístění ve Formuli 1 s týmem Racing Bulls, což bylo pro mladého Francouze výrazným milníkem v kariéře. „Bylo to neuvěřitelné, poprvé stát na pódiu je sen každého závodníka,“ řekl Hadjar po závodě, když se ohlížel za svým debutovým úspěchem.

Přesto se jeho postup do hlavního týmu Red Bull zatím neuskuteční. „V tuto chvíli je důležité, abych se dál učil a sbíral zkušenosti v Racing Bulls,“ uvedl Hadjar. Vedení stáje z Enstone podle jeho slov dává přednost postupnému rozvoji, aby měl jezdec pevný základ pro budoucí angažmá v hlavním týmu.

Hadjar během sezony ukázal, že má talent a schopnost držet krok s nejlepšími. „Vidíme v Isackovi obrovský potenciál,“ komentoval poradce Red Bullu. „Není ale důležité jen rychle jet, ale také se naučit zvládat tlak, strategii a týmovou spolupráci. To přichází zkušenostmi.“

Lando Norris v Monze

GP Itálie: Tempo na Monze se zvyšuje: Lando Norris těsně poráží Charlese Leclerca v posledním tréninku

Mladý jezdec přiznal, že cílem je dlouhodobý růst. „Chci být připravený na každou výzvu, až přijde čas přesunu do hlavního Red Bullu,“ dodal Hadjar. Jeho trpělivost a disciplína ukazují, že si uvědomuje, jak důležité je postupovat krok za krokem.

Zatímco fanoušci spekulují o jeho budoucnosti, Hadjar se soustředí na aktuální sezónu a snaží se posunout svůj tým kupředu. „Každý závod je příležitost se zlepšit, sbírat zkušenosti a učit se od zkušenějších jezdců,“ vysvětlil.

Analytici souhlasí, že tento přístup je pro mladého pilota vhodný. „Je lepší, aby si upevnil své schopnosti v menším týmu, než by se pustil do hlavního Red Bullu příliš brzy,“ uvedl expert na motorsport.

Hadjar tak pokračuje ve své cestě, která ho může v budoucnu zavést mezi nejlepší jezdce světa. „Věřím, že pokud budu tvrdě pracovat a sbírat zkušenosti, můžu jednoho dne stát na pódiu za hlavní tým Red Bullu,“ uzavřel mladý Francouz s odhodláním.

