Dominantní vítězství týmu Maxe Verstappena v závodě NLS2 na Nürburgringu bylo po závodě anulováno. Důvodem byla dodatečná diskvalifikace po technické kontrole.
Na Nürburgringu se drama neodehrávalo jen na trati, ale i mimo ni. Vítězství, které se zdálo být jisté, se během chvíle proměnilo ve zklamání. Tým Maxe Verstappena, který suverénně ovládl úvodní závod série Nürburgring Langstrecken-Serie, byl po dojezdu diskvalifikován kvůli porušení pravidel o pneumatikách.
Posádka ve složení Verstappen, Daniel Juncadella a Jules Gounon pilotovala vůz Mercedes-AMG Team Verstappen Racing a na legendární trati Nürburgring Nordschleife předvedla skvělý výkon. Po čtyřech hodinách závodu projeli cílem s náskokem přes jednu minutu a zdálo se, že první velký triumf sezóny mají jistý.
Pro Verstappena byla účast zároveň součástí přípravy na květnovou čtyřiadvacetihodinovku na Nürburgringu. Nizozemský šampion Formule 1 tak pokračuje v rozšiřování svých zkušeností v GT a vytrvalostních závodech.
Krátce po závodě však přišel nečekaný zvrat. Technická kontrola odhalila, že tým použil sedm sad pneumatik místo povolených šesti, což vedlo k diskvalifikaci.
Podle zástupců týmu vznikla chyba už během kvalifikace, kdy se zkoušely různé kombinace jezdců a obutí. Právě toto pochybení se ukázalo být osudové.
Z diskvalifikace nakonec těžil tým Rowe Racing s jezdci Danem Harperem a Jordanem Pepperem, kteří byli dodatečně prohlášeni vítězem závodu. Pro ně šlo o nečekanou, ale o to cennější výhru.
Reakci k diskvalifikaci poskytl šéf zákaznického programu AMG, Stefan Wendl. Potvrdil, že tým sice projel cílem první, ale po kontrole byl vyřazen: „Sezóna 2026 na Nürburgringu začala smíšeně. Překročili jsme cílovou čáru první, ale následně jsme byli diskvalifikováni.“
Wendl také vysvětlil technický důvod rozhodnutí komisařů: „Během rutinní kontroly technickou komisí bylo zjištěno, že tým použil sedm sad pneumatik místo povolených šesti.“
Podle jeho slov šlo o neúmyslnou chybu, ke které došlo během hektické kvalifikace, kdy se zkoušely různé kombinace jezdců a obutí: „Chyba se stala při kvalifikaci, kdy se procvičovaly změny jezdců i pneumatik.“
Po závodě byla první reakce týmu plná nadšení: „Byl to víkend NLS, na který nezapomeneme: skvělý závod, úžasná atmosféra a zpočátku radost z vítězství,“ uvedl Wendl.
Diskvalifikace však rázem vše zhatila a pocit zklamání byl o to silnější. „Zklamání je ještě větší, protože za diskvalifikací stála chyba v zákulisí, což bolí,“ dodal Wendl a vysvětlil, že nyní tým soustředí síly na analýzu chyb a přípravu na další závody, včetně vrcholné čtyřiadvacetihodinovky.
