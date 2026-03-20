Max Verstappen nezahálí: O víkendu pojede na Nordschleife

Max Verstappen se v sobotu představí v závodě NLS2 na legendárním okruhu Nordschleife. Pro Nizozemce je to první příležitost vyzkoušet nový Mercedes-AMG GT3 v ostrém závodním tempu.
Ve světě endurance závodů patří tento víkend k jedním z nejvíce očekávaným momentům sezóny. Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen usedne poprvé v soutěžním víkendu za volant Mercedes-AMG GT3.
Verstappen se představí v závodě NLS2 na legendárním okruhu Nordschleife, což je klíčová součást přípravy na nadcházející závod 24 hodin Nürburgringu. Přestože je znám především jako hvězda Formule 1, jeho účast v programu GT3 vzbuzuje mezi fanoušky i odborníky nebývalý zájem.
Jde o jeho první ostrý start s Mercedes-AMG GT3 v soutěžním tempu, a tak paddock sleduje nejen jeho rychlost, ale také schopnost přizpůsobit se novému vozu. Každá minuta strávená na trati bude pro Verstappena i jeho tým cennou zkušeností.
Účast v NLS2 tvoří součást širší přípravy na vytrvalostní sezónu. V hlavním závodě 24 hodin Nürburgringu se spojí s jezdci Lucasem Auerem, Dani Juncadellou a Julesem Gounonem, přičemž hlavním cílem týmu je bojovat o absolutní vítězství.
Klíčovou změnou je přechod z Ferrari k Mercedes-AMG GT3. Verstappen Racing nyní působí jako tovární tým podporovaný Mercedes-AMG Motorsport, což do jeho kariéry přináší nový technický a strategický rozměr.
Mercedes-AMG GT3 je v endurance závodech známý jako spolehlivý vůz, který nabízí stabilitu, efektivní zacházení s pneumatikami a vysokou odolnost. Tyto vlastnosti jsou klíčové pro úspěch ve vytrvalostních soutěžích, zejména v náročných 24hodinových závodech.
Závod NLS2 není jen testem rychlosti. Slouží hlavně k prověření schopností jezdce, koordinace týmu a celkové souhry, zároveň odhaluje silné stránky vozu i oblasti, které je nutné doladit před hlavní vytrvalostní výzvou.
Nordschleife patří k nejnáročnějším okruhům světa a každý ujetý kilometr poskytuje cenná data pro nastavení vozu a optimalizaci práce týmu. Správné vyvážení čtyřčlenné posádky je v endurance závodech nezbytné pro maximální výkon a spolehlivost.
Max Verstappen už absolvoval několik testů na Nordschleife, aby si osvojil potřebné zkušenosti a splnil licenční podmínky pro GT3 závody. Tyto přípravy mu umožní zvládnout svůj první ostrý start s Mercedes-AMG GT3 co nejefektivněji.
I přes jeho úzké vazby na Red Bull a Formuli 1 tento krok ukazuje, že Verstappen vidí vytrvalostní závodění jako novou výzvu a další rozměr své závodní kariéry.
Verstappen Racing nyní působí jako plnohodnotný Performance Team v rámci Mercedes-AMG a pokračuje v GT World Challenge Europe, což jasně potvrzuje ambice týmu v oblasti vytrvalostního závodění.
Lawrence Stroll vydal prohlášení krátce po odchodu Jonathana Wheatleyho z týmu Audi, ve kterém vyjádřil podporu Adrianovi Neweymu. Budoucnost Wheatleyho je tak v tuto chvíli nejasná.
Audi překvapilo paddock oznámením o odchodu Jonathana Wheatleyho z pozice šéfa týmu. Zkušený manažer končí pouhý rok po nástupu.
Pierre Gasly potvrdil v Číně, že Alpine má potenciál posunout své výkony na vyšší úroveň. Výsledek mu dodal sebevědomí do dalších závodů sezóny.
Spekulace o možném přesunu šéfa týmu Audi Jonathan Wheatley do čela Aston Martin rozvířily paddock, přesto oficiální potvrzení zatím nepadlo.
Fred Vasseur, šéf Ferrari, stojí pevně za současnou startovní procedurou. Podle něj tým již provedl potřebné úpravy.
Max Verstappen kritizoval nová pravidla F1 a jeho slova působí jako projev frustrace. Šéf Haasu Guenther Steiner na to ostře reagoval a obvinil Nizozemce, že „háže hračky ze stolu“ během problémů svého týmu.
Aston Martin hledá nového šéfa týmu, který bude spolupracovat s Adrianem Neweyem a posílí strategické i technické vedení stáje.
Šéf týmu Williams, James Vowles, přiznal, že nový monopost FW48 je výrazně těžší, než tým původně očekával, což ovlivňuje klíčové aspekty jeho výkonu. Podle Vowlese jde o složitý problém, který vyžaduje pečlivý a systematický přístup, nikoli okamžité řešení.
Ralf Schumacher se přidal ke skupině jezdců a odborníků, kteří kritizují novou éru pravidel. Podle něj nové předpisy snižují prostor pro skutečný talent a souboj jezdců na trati.
McLaren v sezóně 2026 nezačal ideálně a jejich monopost MCL40 zatím zaostává za Mercedesem a Ferrari. Tým musí rychle pracovat na vývoji a aerodynamice, aby udržel krok s konkurencí.
Sezóna F1 2026 zatím patří Mercedesu, který vyhrál v Austrálii i Číně, zatímco Max Verstappen bojuje s technickými problémy Red Bullu. Šéf Mercedesu Toto Wolff si vůči němu nebral servítky.