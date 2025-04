Z dětského snu u televize až na startovní rošt F1: Hadjar se rozpovídal o svém příběhu

Teprve dvacetiletý Isack Hadjar si mezi nováčky rychle získal své místo v královně motorsportu. Po těžkém debutu v Melbourne, kde havaroval ještě před startem závodu, se dokázal zvednout a zazářit, výsledkem jsou postupy do Q3 v Číně a Japonsku i bodované výsledky v Japonsku a Saúdské Arábii. Jeho rychlost a stabilní výkony už stihly zaujmout i poradce Red Bullu Helmuta Marka, který jej neváhal označit za „překvapení sezóny“.

Hadjarova cesta k vrcholu začala docela nevinně u oblíbeného filmu. „Bylo to při sledování filmu Auta,“ vzpomíná. „Byly mi asi dva roky. Pamatuju si, jak jsme kupovali to DVD. Je šílené, že si to pamatuju! A pak jsem začal sledovat Formuli 1 v televizi. Tak to všechno začalo.“ Už v šesti letech se poprvé posadil do motokáry a okamžitě ukázal přirozený talent. Jak ale později přiznal, vyšší úrovně motokárových závodů byly náročnější a často rozhodovaly spíše peníze než talent.

Na svou motokárovou kariéru Hadjar vzpomíná se smíšenými pocity. „Ve Francii jsem začal závodit skvěle, první dvě, tři sezony byly fantastické,“ říká. „Ale když jsme postoupili na vyšší úroveň, bylo to těžší. Neměl jsem nejlepší techniku ani dostatečný rozpočet.“ Přesto našel mezi soupeři i blízkého přítele, Samiho Meguetounifa. „Je to asi můj nejlepší kamarád v motorsportu. Bojovali jsme spolu na trati, ale vždycky férově,“ dodává Hadjar. „Teď čekám, až se dostane taky do F1. Má na to všechny předpoklady.“

Přechod na závodní auta pro něj znamenal zlom. V monopostech se cítil mnohem silnější než v motokárách a brzy začal sbírat vítězství, nejprve ve francouzské F4, později v evropské regionální formuli FRECA. Klíčovým momentem byl triumf v Monaku, po kterém se mu ozval sám Helmut Marko. „Máma mi volala, že mě Helmut chce vidět v hotelu v Monte Carlu. Sešli jsme se a řekl, že mi pošle smlouvu. Bylo to neuvěřitelné,“ vzpomíná Hadjar na okamžik, který změnil jeho kariéru.

Pod křídly Red Bullu pokračoval Hadjar ve strmém vzestupu – vítězství ve sprintu i hlavních závodech F3 mu v roce 2022 otevřelo dveře do F2. Tam sice zažil těžký začátek, ale Red Bull v něj nadále věřil. „Na začátku F2 to bylo těžké, ale nikdy mě neodepsali. Helmut se ke mně vždycky choval férově,“ říká Hadjar. Postupně se propracoval až k testům F1 a v roce 2025 si splnil svůj dětský sen, dostal šanci stát se závodním pilotem.

Hadjar dnes tvrdí, že velkou zásluhu na jeho vývoji má Guillaume Rocquelin, bývalý inženýr Sebastiana Vettela. „Byl mým osobním poradcem mimo trať. Kdykoli jsem něco potřeboval, šel jsem za ním. A pořád to tak je,“ popisuje Hadjar. Přezdívku Le Petit Prost bere s úsměvem: „Nevím přesně, odkud to přišlo. Helmut říkal, že si koušu nehty jako Prost. Ale jsem rád – je to přece legenda,“ dodává mladý Francouzo-Alžířan, který se rychle stává jednou z nejzajímavějších postav nové generace Formule 1.