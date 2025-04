Překvapivý optimismus: Podle Russella je Mercedes těsně za McLarenem

Během Grand Prix Bahrajnu nemohl Lando Norris najít potřebnou rychlost, aby předjel George Russella, který skončil na druhém místě. McLaren, ačkoliv se očekávalo, že bude výrazně rychlejší, neprokázal takovou výkonnost, která by se mohla rovnat dominanci Red Bullu z rekordní sezóny 2023. Tento výsledek vyvolal diskuzi o tom, jak úzký je rozdíl mezi McLarenem a Mercedesem, přičemž Russell srovnal letošní situaci s minulou sezónou, kdy byl rozdíl mezi McLarenem a Red Bullem velmi podobný, informuje GPblog.

Russell, který byl příjemně překvapen rychlostí Mercedesu ve srovnání s McLarenem, zdůraznil, že jeho druhé místo v Bahrajnu nebylo výsledkem náhody. „Bylo to pro nás všechny překvapení. Mysleli jsme si, že Norris projde polem, měl na to potřebnou rychlost,“ řekl Russell, když komentoval závod. Zároveň dodal, že Norrisovo umístění bylo ovlivněno penalizacemi a nutností vrátit místo Lewisovi Hamiltonovi. „Ale pravda je, že rozdíl mezi McLarenem a Mercedesem je nyní mnohem menší než mezi McLarenem a Red Bullem loni,“ pokračoval Russell, přičemž poznamenal, že minulý rok Red Bull částečně zpomalil, což umožnilo McLarenu se zlepšit.

Russell má za sebou výborný začátek sezóny 2025, kdy se nachází na čtvrtém místě s 73 body po třech pódiových umístěních z pěti závodů. Vzhledem k velkým změnám v pravidlech, které vstoupí v platnost během Grand Prix Španělska, kdy budou zrušeny 'flexi-křídla', se však očekává, že by mohla být sezóna 2025 zásadně ovlivněna. „Barcelona bude pro všechny velmi zajímavý závod,“ uvedl Russell s tím, že bude fascinující sledovat, jak se týmy vyrovnají s novými regulacemi.

Vzhledem k těmto změnám si Russell myslí, že do té doby nebude pořadí týmů výrazně ovlivněno. „Dokud nebude Barcelona, nevidím, že by se pořadí na předních místech změnilo, ale to bude rozhodující víkend, abychom viděli, zda McLaren udělá krok zpět a balíček se znovu stáhne,“ řekl. Tento vývoj bude mít klíčový vliv na to, jak se špičkové týmy vyrovnají s novými technickými pravidly.

Russell také ví, že McLaren se v některých typech tratí, jako je Miami, bude cítit velmi silně. „Jasně, že dělají něco výjimečného s pneumatikami. Viděli jsme to v FP3 minulý víkend, byli o sekundu rychlejší než všichni ostatní. To je neuvěřitelné,“ uzavřel Russell. Nicméně, jak říká, v některých závodech, jako je Vegas, by Mercedes mohl mít šanci na vítězství, protože McLarenova výkonnost na těchto specifických tratích nemusí být tak dominantní.