Z domácí naděje k hořkému zklamání: Antonelliho premiéra v Imole skončila dřív, než čekal

Osmnáctiletý talent Mercedesu přiznal, že ho při debutu ve Formuli 1 v Itálii přemohla síla okamžiku a nečekaně velká pozornost. Přesto šlo podle něj o nezapomenutelný zážitek a silnější vstup do světa F1, než si kdy dokázal představit.

Andrea Kimi Antonelli musel ze svého prvního závodu Formule 1 na domácím okruhu odstoupit kvůli poruše plynového pedálu svého Mercedesu. Italský jezdec odstavil vůz ve 46. kole, když se pohyboval na osmém místě po výrazném posunu z třinácté pozice na startu.

„Po dvou nebo třech kolech po virtuálním safety caru začal být problém s plynem… a bohužel pak úplně přestal fungovat.“ Řekl a později dodal: „Ztrácel jsem výkon a někdy senzor bláznil. Je to škoda, ale takové věci se stávají. Bez problému by tempo bylo určitě lepší.“

„Musím ještě pracovat na své jízdě, zjistit, kde se můžu zlepšit, a také zlepšit závodní tempo hlavně při vysokých teplotách. Myslím, že když je chladno, tempo je opravdu dobré, mnohem lepší, a také se mi snáze ovládají pneumatiky. S teplem je to pro mě stále náročnější,“ dodal.

Během víkendu byl Antonelli obklopen fanoušky, kteří svého krajana v F1 srdečně vítali. Ve čtvrtek mladý Ital dokonce pozval do paddocku celou svoji třídu. Osmnáctiletý jezdec, který vyrůstal v nedaleké Bologni, ale přiznal, že ho veškerá pozornost dost zaskočila.

„Asi to byl nejhorší víkend z hlediska výkonu. Pokusím se dobře zotavit a v Monaku se vrátit silnější,“ uvedl. „Podpora fanoušků je pro mě naprosto úžasná. Myslím, že jsem ale nezvládl energii správně, což určitě ovlivnilo můj výkon na trati. Byla to ale dobrá lekce, protože jsem to opravdu cítil.“

„Nebyl jsem tak uvolněný, byl jsem trochu napjatý při jízdě. Takže před dalším domácím závodem to byla pro mě opravdu dobrá zkušenost.“

„Samozřejmě tempo ještě není tam, kde chceme být, ale nejpozitivnější věc byl podporující dav fanoušků. Bylo to neuvěřitelné. Podporu jsem cítil i v těch nejtěžších chvílích.“