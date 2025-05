Hamilton ožil: Imola přinesla vzpruhu, kterou Ferrari potřebovalo

Lewis Hamilton popsal Velkou cenu Emilia Romagna jako první závod od sprintového vítězství v Číně, kdy se znovu cítil plně spojený se svým vozem Ferrari. Sedminásobný mistr světa tak po několika náročných víkendech konečně zaznamenal závod, který mu dodal důvod k optimismu.

Zatímco vítězství v Šanghaji vyvolalo dočasné nadšení, následné závody v Hamiltonově nové éře u Ferrari zatím nenaplnily očekávání. Ani kvalifikace v Imole tomu nenasvědčovala. Hamilton skončil až dvanáctý, těsně za týmovým kolegou Charlesem Leclercem. Přesto se v neděli dokázal probít polem, využít vhodně načasovaný výjezd safety caru a chytrou strategii, díky nimž dojel na čtvrté pozici.

„Čína byla skvělá, ale vždycky jsem měl radši závody, kdy startujete zezadu a musíte se probojovat dopředu,“ přiznal Hamilton. „Tak jsem vlastně začínal už jako dítě. Ten pocit je vždy lepší než startovat a dojet první. Ale dnešek byl vážně mega. Byla tam spousta pozitiv.“

Kromě výsledku Hamilton vyzdvihl i pokrok, který Ferrari o víkendu učinilo. Vylepšené nastavení vozu podle něj přispělo k tomu, že se na trati cítil jistější. „Strategie byla fantastická, udělali jsme skvělá rozhodnutí. V Číně jsem se cítil s autem propojený a dnes poprvé od té doby zase. Cítil jsem tu pravou synergii a myslím, že jsme udělali krok vpřed.“

Jedním z problémů ale zůstává kvalifikační tempo Ferrari. Oba jezdci rudého týmu nepostoupili do závěrečné části kvalifikace, což podle Hamiltona výrazně limitovalo jejich závodní možnosti. „Musíme najít cestu, jak odemknout potenciál v kvalifikaci,“ řekl. „Kdybychom startovali výš, mohli jsme dnes bojovat o pódium a to je něco, co se ještě před víkendem zdálo nereálné.“

Imola se pro Hamiltona zároveň stala výjimečným místem z jiného důvodu. Šlo o jeho první domácí vystoupení jako jezdce Ferrari před rekordní návštěvou 242 tisíc diváků během celého víkendu.

„Byl to neuvěřitelný zážitek,“ řekl nadšeně čtyřicetiletý jezdec. „Už během přehlídky jezdců jsem nechtěl jen mluvit jako ostatní, ale opravdu jsem chtěl vidět Senna Memorial. Dokonce jsem si ho vyfotil.“

„Fotil jsem si i tribuny. Bylo neuvěřitelné vidět tu všude jen červenou. Připomnělo mi to dobu, kdy jsem jako malý sledoval Michaela Schumachera v televizi, jak závodí tady s Ferrari, a cítil to propojení. Dnes jsem jedním z těch dvou jezdců ve Ferrari. Ta energie a vášeň, kterou tady lidi mají, pro mě je to nepopsatelné.“