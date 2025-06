Yuki Tsunoda v koncích: Další kvalifikační propad, další frustrace

Yuki Tsunoda zažívá další těžké chvíle v turbulentní sezóně 2025. Kvalifikace na Velkou cenu Rakouska pro něj skončila už v Q1, a japonský jezdec se tak postaví na start až z 18. místa. Přestože před víkendem vyjadřoval optimismus a cítil se připravený bojovat o Q3, znovu ho zradilo chování monopostu RB21, který je podle jeho slov extrémně náročný na ovládání.

Rozladění bylo patrné hned po vystoupení z vozu. „První jízda byla velmi dobrá, ale při druhém pokusu se vše změnilo. Balanc byl úplně jiný, vůbec jsem s tím nedokázal pracovat,“ vysvětlil frustrovaný Tsunoda. Když byl dotázán, kde konkrétně cítil problém, odpověděl bez okolků: „Všude.“

Tsunodova forma upadla od chvíle, kdy byl povolán do hlavního týmu Red Bullu po solidním úvodu sezóny v barvách Racing Bulls. RB21 je pověstný svou úzkou provozní zónou, a i sám Max Verstappen přiznal, že měl v kvalifikaci problémy, což podtrhuje náročnost vozu. Není tedy překvapením, že méně zkušený Tsunoda s ním zatím nedokáže najít optimální soulad.

„Myslím, že ještě nejsem na úrovni, kdy bych zvládl takové změny během kola. To, co jsem byl schopný zvládat v Racing Bulls, mi tady zatím nejde,“ přiznal jezdec. Přesto si stojí za tím, že jde správným směrem, a doufá, že se pokrok brzy projeví i ve výsledcích.

Do závodu půjde s omezenými možnostmi strategie. Zvažuje se i zásadní úprava nastavení vozu, která by znamenala start z boxů. „Už mě unavuje začínat z 18. nebo 19. místa. Je to opravdu frustrující,“ posteskl si. „Ale věřím, že závodní tempo máme silné. Bude to těžké, špinavý vzduch dělá své, ale udělám maximum pro to, abych získal body.“

Přestože kvalifikace je letos pro Tsunodu opakovaným kamenem úrazu, naději pro závodní část víkendu stále neztrácí.